Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng

Hiếu Nguyễn/ VTC News |

Các loại trái cây được làm giả từ quy cách đóng gói cho đến tem mác, mã QR, khiến người dùng khó nhận biết, nếu không có hàng thật để so sánh.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 1.

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khai mạc phòng trưng bày Hàng thật - hàng giả, giúp người tiêu dùng nhận biết, tránh hàng giả, hàng nhái.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 2.

Ban tổ chức đã trưng bày trên 500 sản phẩm thật - giả, được lực lượng quản lý thị trường thu thập trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm cũng như các đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu chính hãng phối hợp cung cấp.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 3.

Đáng chú ý, nhiều loại trái cây ''hot'' trên thị trường như táo đỏ, nho sữa, lê sữa cũng bị giả mạo nguồn gốc xuất xứ để lừa bán cho người mua với giá cao hơn nhiều lần.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 4.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 5.

Nho sữa giả (ảnh trái) được đóng gói với quy cách sơ sài. Trong khi đó, nho sữa Hàn Quốc hàng thật (phải) có quy cách đóng với bao bì nylon và mã QR để người dùng có thể truy xuất nguồn gốc.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 6.

Cận cảnhnho sữa thật với tem mã QR, bao bì nylon.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 7.

Bị làm giả một cách tinh vi hơn là sản phẩm lê sữa Hàn Quốc. Được đóng gói có tem mác, mã QR song thực chất khi quét mã, người dùng sẽ được dẫn tới một trang web ''chết''.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 8.

Trong khi đó, lê sữa Hàn Quốc hàng thật được đóng gói tem mác "NH Trading Premium Pear'', mã QR dẫn tới trang web chính hãng.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 9.

Táo đỏ hàng giả cũng được đóng gói sai quy cách.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 10.

Sản phẩm thật sẽ không có hộp, đồng thời hàng chính hãng không tồn tại sản phẩm có trọng lượng 1.000g.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 11.

Táo đỏ hàng chính hãng với quy cách đóng gói chuẩn, trọng lượng 500g.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 12.

Tại phòng trưng bày, mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật - giả rõ ràng, giúp khách tham quan trực tiếp so sánh, nhận diện từng chi tiết khác biệt, từ chất liệu, kiểu dáng đến tem nhãn một cách trực quan và sinh động.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 13.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng thị trường minh bạch, an toàn và nâng cao ý thức tiêu dùng thông minh trong bối cảnh hàng giả ngày càng tinh vi, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử.

