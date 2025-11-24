Nho sữa giả (ảnh trái) được đóng gói với quy cách sơ sài. Trong khi đó, nho sữa Hàn Quốc hàng thật (phải) có quy cách đóng với bao bì nylon và mã QR để người dùng có thể truy xuất nguồn gốc.
Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng
Hiếu Nguyễn/ VTC News |
Các loại trái cây được làm giả từ quy cách đóng gói cho đến tem mác, mã QR, khiến người dùng khó nhận biết, nếu không có hàng thật để so sánh.
