Cận cảnh hệ thống giao thông thông minh vừa "lên sóng" tại Hà Nội: 5.000 camera AI phối hợp cùng 36 màn hình LED bao quanh khắp phố phường

Từ ngày 15/7, Công an TP Hà Nội chính thức vận hành 36 màn hình LED giao thông thông minh tại các nút giao trọng điểm, giúp người dân cập nhật tình trạng ùn tắc theo thời gian thực và chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển.
Từ ngày 15/7, Công an TP Hà Nội chính thức đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường và nút giao trọng điểm trên địa bàn
Đây là hạng mục thuộc giai đoạn 2 của Đề án Giao thông thông minh, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và điều hành giao thông của Thủ đô
Các màn hình LED có kích thước khoảng 4 x 2 m, được lắp trên giá long môn ở độ cao tiêu chuẩn
Thông tin hiển thị bằng chữ màu vàng và đỏ trên nền đen có độ tương phản cao, giúp người tham gia giao thông dễ dàng quan sát từ khoảng cách hàng trăm mét, kể cả trong điều kiện nắng gắt
Hệ thống được lắp đặt tại nhiều tuyến đường và nút giao có lưu lượng phương tiện lớn như Quốc lộ 3 - Quốc lộ 18, Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, Quang Trung - Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung - Cổ Linh, cầu vượt Mai Dịch cùng nhiều cửa ngõ và trục giao thông chính của Hà Nội
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thông qua các màn hình này, người dân có thể cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, nhận biết các khu vực ùn tắc hoặc ngập úng để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi vào những tuyến đường đang gặp khó khăn
Khi tình hình giao thông ổn định, hệ thống sẽ tự động chuyển sang hiển thị các nội dung tuyên truyền về văn hóa giao thông, phổ biến quy định pháp luật và cảnh báo các lỗi vi phạm như sử dụng rượu bia khi lái xe, chạy quá tốc độ...
Theo Công an TP Hà Nội, sau khi hệ thống giao thông thông minh giai đoạn 1 phát huy hiệu quả từ cuối năm 2025, giai đoạn 2 đã hoàn thành việc lắp đặt thêm gần 2.500 camera AI và chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 1/7
Phòng CSGT Hà Nội cho biết, việc vận hành đồng bộ hệ thống camera AI cùng các màn hình LED sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời cung cấp kênh thông tin trực quan, kịp thời cho người dân khi tham gia giao thông
Đến nay, Công an TP Hà Nội đã lắp đặt và đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời hỗ trợ xử lý các điểm nghẽn của thành phố như ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Được biết, giai đoạn 2 của dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh và đô thị thông minh của Thủ đô
Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông tin hiển thị trên các bảng điện tử, chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, tín hiệu đèn giao thông và các quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn khi lưu thông
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ĐSPL
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