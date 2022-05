Ngày 27/5/2022, GO! Lào Cai đã chính thức khai trương, đi vào hoạt động tại Tiểu Khu đô thị số 13, đường Trần Hưng Đạo, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Đây là mô hình bán lẻ chuyên nghiệp được Tập đoàn Central Retail đưa vào hoạt động, đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao; từ các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, cho đến hàng thời trang, đồ điện máy gia dụng và dịch vụ ẩm thực, các dịch vụ vui chơi giải trí mang tính sáng tạo… qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh Lào Cai và vùng lân cận.

GO! Lào Cai có tổng diện tích sàn lên tới gần 30.000 m2 với tổng chi phí đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Đây đồng thời là đại siêu thị đầu tiên của tỉnh vùng cao này.

Đại siêu thị này cung cấp các gian hàng chuyên về thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, hàng nhu yếu phẩm; Khu vực nhà hàng ẩm thực, ăn uống với các thương hiệu nổi tiếng KAO HOM, HOM Cafe & Bakery, Pizza Hut…; Khu vui chơi dành cho trẻ em Funny Game; rạp chiếu phim Beta với phong cách hiện đại lần đầu tiên có mặt tại Lào Cai; khu tổ hợp thời trang BrandOn, và nhiều thương hiệu khác.

Diện tích mặt sàn lớn

Một số gian hàng tại GO! Lào Cai

Khu vực vui chơi trẻ em

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết: "GO! Lào Cai là Trung tâm Thương mại thứ 39 của tập đoàn Central Retail Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng, tất cả các thương hiệu nổi tiếng và mô hình kinh doanh mới mẻ lần đầu tiên xuất hiện tại GO! Lào Cai, sẽ góp phần "làm cho cuộc sống khách hàng dễ dàng hơn" – như sứ mệnh mà Central Retail đang theo đuổi suốt 10 năm vừa qua.

Ngoài ra, chúng tôi cũng kỳ vọng, GO! Lào Cai khai trương trong bối cảnh hiện nay, với một hình ảnh đầy trẻ trung, năng động, sẽ thổi một luồng gió mới vào thị trường bán lẻ Việt Nam, góp phần nhỏ vào sự phục hồi kinh tế của địa phương hậu đại dịch Covid-19".

GO! Lào Cai chính thức hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai, thông qua việc tạo thêm việc làm ổn định cho gần 400 lao động, trong đó phần lớn là người địa phương.

Bên cạnh đó, GO! Lào Cai cũng sẽ thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ của tỉnh với hơn 30% số gian hàng tại GO! Lào Cai đến từ thương nhân, doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai.

Một gian hàng trưng bày sản phẩm của người dân địa phương

Khu vực nghỉ ngơi, vui chơi chung

Central Retail cho biết thêm, GO! Lào Cai sẽ đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ nhiều hàng hóa của các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai và vùng lân cận. Hiện nay đại siêu thị GO! Lào Cai đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm từ các nhà cung cấp của tỉnh Lào Cai như: Hợp tác xã Nông nghiệp Mai Anh (tham gia chương trình Sinh Kế Cộng Đồng của Central Retail, cung cấp các mặt hàng rau, củ); Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Quang Vinh (cung cấp sản phẩm cá, thịt); Hợp tác xã Mường Vi (sản phẩm đặc sản OCOP gạo Séng Cù). Ngoài ra, GO! Lào Cai cũng đang tích cực làm việc với các nhà cung cấp tiềm năng để sớm đưa vào kinh doanh nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lào Cai.

Khu vực siêu thị

https://cafebiz.vn/can-canh-dai-sieu-thi-dau-tien-o-lao-cai-tong-dien-tich-30000m2-300-ty-dong-von-dau-tu-1-3-gian-hang-den-tu-doanh-nghiep-dia-phuong-20220527133813101.chn