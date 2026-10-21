Cận cảnh cầu đi bộ hình lá dừa nước qua sông Sài Gòn trước thời khắc hợp long

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, có vòm thép hình lá dừa nước nặng 3.400 tấn, được hợp long sáng 21/10, kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với Thủ Thiêm.
Video: Hành trình lai dắt nhịp cầu lá dừa nước nặng 3.400 tấn cập bến Bạch Đằng.
Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công tháng 3/2025, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Nutifood tài trợ. Công trình dài khoảng 720 m, gồm cầu dẫn và cầu chính, mặt cầu rộng 6-11 m, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với khu vực Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm.
Điểm nhấn kiến trúc của công trình là vòm thép lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước, loài cây quen thuộc với vùng sông nước Nam Bộ. Thiết kế này tạo hình dáng riêng cho cây cầu, đồng thời gợi nhắc đặc trưng cảnh quan miền Nam.
Khi đưa vào khai thác, cầu đi bộ sẽ bổ sung kết nối dành cho người đi bộ giữa hai bờ sông Sài Gòn tại khu vực trung tâm TP.HCM, góp phần liên kết các không gian công cộng và tạo thêm điểm nhấn kiến trúc cho đô thị.