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Cận cảnh bán tải VF Wild tại VIMS 2026

Quang Minh - Hùng Cường/ VTC News
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Tại triển lãm Vietnam Innovative Mobility Show (VIMS) 2026, trong khuôn khổ Car Choice Awards 2026, VinFast mang tới gian hàng của mình mẫu bán tải VF Wild REEV.

VinFast VF Wild đã chính thức nhận đặt cọc kể từ tháng 9 và được bán ra với một phiên bản. Xe có giá niêm yết 860 triệu đồng đối với ba màu ngoại thất cơ bản là đen, đỏ, trắng. Với màu ngoại thất bạc, xe có giá 872 triệu đồng.

- Ảnh 1.

VF Wild là mẫu bán tải đầu tiên của VinFast được đưa vào thương mại hóa sau bản concept xuất hiện tại CES 2024. Phiên bản được trưng bày là bản tiền thương mại.

Hình ảnh thực tế tại triển lãm cho thấy xe tiếp tục sử dụng nhận diện quen thuộc của hãng với logo chữ V đặt giữa hai thanh mạ chrome, kết hợp dải đèn định vị chạy ngang đầu xe.

- Ảnh 2.

VF Wild có nắp ca-pô đặt cao, các vòm bánh mở rộng và phần cản trước sử dụng nhiều mảng ốp nhựa tối màu.

Xe được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Dòng chảy sức mạnh , với các đường nét kéo liền từ khoang cabin về phía thùng hàng. VF Wild sử dụng bộ mâm 18 inch đi cùng lốp kích thước 255/70 R18. Phần ốp bên ngoài mâm được thiết kế theo hướng khí động học.

- Ảnh 3.

Hệ thống chiếu sáng phía trước được bố trí tách tầng. Dải đèn định vị nằm sát mép nắp ca-pô, trong khi cụm đèn chiếu sáng LED Projector đặt thấp hơn ở hai bên đầu xe. Về khu vực chính giữa đầu xe được làm kín phần lớn bề mặt, còn khe lấy gió được đặt thấp ở cản trước.

- Ảnh 4.

VF Wild có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm. Thiết kế cabin kép với 4 cửa và thùng hàng riêng phía sau tạo nên tỷ lệ đặc trưng của một mẫu bán tải.

Phần thân xe sử dụng các mảng ốp nhựa lớn tại vòm bánh và thân dưới. Xe còn được bố trí bậc bước chân dọc hai bên sườn để hỗ trợ việc lên xuống.

- Ảnh 5.

Phía đuôi xe, các mảng nhựa tối màu tiếp tục xuất hiện quanh vòm bánh, cản sau và phần trên của thùng hàng. Thùng xe có kích thước dài 1.574 mm, rộng 1.512 mm và cao 509 mm, tải trọng công bố 750 kg. Đây là một trong những thông số được VinFast nhấn mạnh khi định vị VF Wild phục vụ đồng thời nhu cầu di chuyển và chở hàng.

- Ảnh 6.

Cửa nắp thùng sau được trang bị ti thủy lực nhằm giảm lực khi đóng mở. VinFast cũng bố trí bệ bước chân ở hai bên sườn để hỗ trợ người dùng tiếp cận khu vực thùng hàng. Thùng xe được tạo hình các đường dập nổi.

- Ảnh 7.

Khoang lái VF Wild được thiết kế theo hướng tối giản với phần lớn chức năng tập trung trên màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch. Vô lăng dạng hai chấu, vát phẳng hai đáy và cần số được chuyển lên phía sau vô lăng, qua đó giải phóng không gian ở khu vực điều khiển trung tâm.

- Ảnh 8.

VF Wild có cấu hình 5 chỗ, sử dụng ghế da pha nỉ. Hàng ghế thứ hai được thiết kế với lưng ghế có độ ngả vừa phải, sàn xe tương đối phẳng và có cửa gió điều hòa riêng.

- Ảnh 9.

Một điểm nhấn trong khoang nội thất của VF Wild là các họa tiết dập nổi trên táp-pi cửa, được VinFast cho biết lấy cảm hứng từ địa hình đỉnh Fansipan. Khu vực này kết hợp cùng tay nắm cửa kích thước lớn và cụm phím điều khiển kính.

- Ảnh 10.

VF Wild gây chú ý nhờ cấu hình động cơ điện giúp mở rộng phạm vi hoạt động. Mô-tơ điện đảm nhiệm việc trực tiếp dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng 1.5 lít hoạt động với vai trò máy phát điện để bổ sung năng lượng cho pin. Mô-tơ điện có công suất tối đa 160 kW, mômen xoắn 280 Nm và dẫn động cầu trước. Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho phạm vi vận hành thuần điện hơn 250 km theo chuẩn NEDC.

- Ảnh 11.

VF Wild vẫn có cổng sạc điện bên ngoài để người dùng sạc pin, tương tự một mẫu xe điện thông thường. Khi cần đi xa, động cơ xăng có thể phát điện bổ sung cho hệ thống, giúp tổng phạm vi vận hành được VinFast công bố ở mức hơn 1.000 km.

Xe còn được trang bị tính năng V2L, cho phép sử dụng năng lượng từ pin để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Theo kế hoạch được VinFast công bố, những chiếc VF Wild đầu tiên dự kiến được bàn giao tới khách hàng từ cuối tháng 10.

- Ảnh 12.
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Tags

VF Wild

VINFAST

xe bán tải điện

VTC News

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