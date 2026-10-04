Phát hiện một xe rơ moóc dài 106 mét, nặng 647 tấn di chuyển cùng đoàn xe hộ tống, thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong đêm

Đoàn xe được tổ chức vận chuyển theo phương án riêng, bao gồm lực lượng hộ tống kỹ thuật, hệ thống tín hiệu đặc biệt và các biện pháp kiểm soát giao thông dọc tuyến.

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Một đoàn xe siêu trường, siêu trọng chở máy biến áp nặng 647 tấn đã buộc tuyến cao tốc Via Dutra (BR-116) tại Brazil phải tạm đóng cửa trong đêm nhằm phục vụ hoạt động vận chuyển qua khu vực Serra das Araras.

Theo thông báo của RioSP, đơn vị nhượng quyền quản lý tuyến cao tốc Via Dutra, làn đường lên dốc theo hướng São Paulo tại Serra das Araras bị cấm lưu thông từ 22h ngày 1/11 đến 5h ngày 2/11/2025. Đây là một trong những đoạn đường quan trọng trên tuyến cao tốc kết nối hai thành phố lớn Rio de Janeiro và São Paulo.

Việc phong tỏa được triển khai vào ban đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến lưu lượng phương tiện. Tuy nhiên, RioSP vẫn khuyến cáo các tài xế chủ động điều chỉnh lịch trình, tuân thủ hệ thống biển báo và giới hạn tốc độ khi di chuyển qua khu vực này.

Nguyên nhân của đợt phong tỏa là hoạt động vận chuyển một kiện hàng có kích thước đặc biệt lớn. Đoàn xe kéo theo máy biến áp có tổng trọng lượng 647 tấn, dài 106 m và rộng 6 m, đang trên hành trình đến cảng Itaguaí, bang Rio de Janeiro.

Với kích thước vượt xa các phương tiện vận tải thông thường, đoàn xe cần được tổ chức vận chuyển theo phương án riêng, bao gồm lực lượng hộ tống kỹ thuật, hệ thống tín hiệu đặc biệt và các biện pháp kiểm soát giao thông dọc tuyến. Quá trình di chuyển đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ tốc độ, hướng đi và khả năng thích ứng với địa hình, đặc biệt tại khu vực Serra das Araras.

RioSP cho biết các yếu tố như điều kiện thời tiết hoặc những điều chỉnh trong quá trình vận hành có thể khiến lịch trình vận chuyển thay đổi. Do đó, hoạt động này cần được giám sát chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho đoàn xe và các phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Theo lộ trình được công bố, đoàn xe chuyển từ làn đường xuống dốc, theo hướng Rio de Janeiro, sang làn đường lên dốc tại km 233. Sau đó, phương tiện tiếp tục di chuyển đến km 224, nơi đoàn xe quay trở lại làn đường xuống dốc. Điểm dừng kỹ thuật tiếp theo được bố trí tại km 221, thuộc khu vực Paracambi.



Việc lựa chọn khung giờ từ đêm đến rạng sáng là một phần trong phương án kiểm soát giao thông của RioSP, nhằm giảm thiểu tác động đến hoạt động đi lại trên tuyến Via Dutra. Do đoàn xe có chiều dài và trọng lượng đặc biệt lớn, việc di chuyển qua các đoạn đường có độ dốc và địa hình phức tạp như Serra das Araras đòi hỏi sự phối hợp giữa lực lượng hộ tống, đội ngũ kỹ thuật và bộ phận điều tiết giao thông. Các biện pháp phong tỏa và phân luồng được triển khai nhằm tạo điều kiện cho đoàn xe di chuyển qua khu vực an toàn, đồng thời hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến các phương tiện khác.