Căn biệt thự trên núi của "siêu mẫu đắt giá nhất thế giới" Kendall Jenner

Nơi ở của Kendall Jenner hiện tại có phong cách ấm cúng, đầy màu sắc và gần gũi thiên nhiên.

Dù đang là siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới, Kendall Jenner lại lựa chọn một căn nhà nghỉ trên núi có phong cách khá khác biệt với hình dung về biệt thự của một ngôi sao đình đám. Không phô trương hay lạnh lẽo, ngôi nhà được thiết kế như một cabin ấm cúng, nhiều màu sắc và đủ rộng để cô có thể tận hưởng những ngày cuối tuần bên bạn bè.

Kendall mua khu đất này khoảng 5 năm trước, sau khi bị thu hút bởi không khí và cảnh quan nơi đây. Trên khu đất khi đó đã có một ngôi nhà cũ bị bỏ hoang, nhưng sau khi kiểm tra, đội ngũ xây dựng xác định công trình không thể cải tạo. Vì thế, Kendall quyết định xây lại từ đầu, hợp tác với kiến trúc sư Kirby Lee và nhà thiết kế nội thất Heidi Caillier.

Ngay từ đầu, nàng mẫu đã hình dung đây là một nơi để sống chậm. Cô muốn căn nhà mang cảm giác như đã tồn tại từ lâu, thay vì giống một công trình mới hoàn thiện. Ý tưởng lớn nhất là có một không gian nơi bạn bè có thể tụ tập, ngồi chen chúc trên sofa, chơi game, nấu ăn và trải qua những ngày hè thư thả.

Phòng khách là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần đó. Điểm nhấn nổi bật là bộ sofa lớn được bọc bằng khoảng 45m vải Hollyhock Handblock của Lee Jofa, có họa tiết hoa đậm chất hoài cổ. Đây cũng là món đồ Kendall đặc biệt yêu thích và gần như không thay đổi ý định ngay từ khi nhìn thấy mẫu vải.

Toàn bộ ngôi nhà sử dụng khá nhiều màu sắc và họa tiết. "Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới" vốn không thích phong cách tối giản hoàn toàn nên lựa chọn những gam màu nổi bật như đỏ, xanh navy, xanh lá, cam và xanh cobalt. Nhà thiết kế Heidi Caillier kết hợp chúng với tường ốp gỗ, xà trần, giấy dán tường họa tiết hoa và nhiều món đồ vintage để tạo cảm giác vừa cổ điển vừa vui mắt.

Phần bếp được thiết kế mở, kết nối trực tiếp với phòng khách. Đảo bếp được ốp đá cẩm thạch Calacatta Viola, đồng bộ với phần tường phía sau bếp, cùng với bếp Lacanche màu xanh. Một chi tiết đáng chú ý khác là lò sưởi trong bếp, ý tưởng do mẹ Kendall là bà Kris Jenner gợi ý.

Các phòng ngủ cũng tiếp tục duy trì phong cách nhiều màu sắc. Phòng ngủ chính sử dụng giấy dán tường hoa nhỏ, trong khi phòng dành cho khách được phủ kín bằng giấy dán tường của Lisa Fine Textiles. Phòng tắm chính gây ấn tượng với tường màu tím đậm Brinjal của Farrow & Ball và khu vực vòi sen lát gạch theo họa tiết bàn cờ.

Một căn phòng đặc biệt khác là phòng ngủ tầng giường dành cho những nhóm bạn đông người. Không gian này sử dụng tông màu trầm, giường tầng, chăn may thủ công và nhiều món đồ cổ. Các ô cửa sổ nhỏ được bố trí trong từng góc nghỉ giúp căn phòng có thêm ánh sáng và tạo cảm giác như một cabin thực thụ.

Kendall còn biến một chiếc Airstream Bambi đời 2020 thành phòng nghỉ cho khách. Đây vốn là món quà sinh nhật đặc biệt nên cô không muốn bỏ nó đi. Chiếc xe được cải tạo với tường ốp gỗ, bồn tắm bằng kẽm, chăn vintage và một khu bếp nhỏ. Kendall xem đây là chỗ ngủ lý tưởng cho những người bạn quyết định tham gia chuyến đi vào phút chót.

Khác với những ngôi nhà chủ yếu để trưng bày, căn biệt thự trên núi thực sự được người đẹp sinh năm 1995 sử dụng như một nơi nghỉ dưỡng. Cô dành những ngày ở đây để lái ATV, đạp xe, đi bộ đường dài, nấu ăn và tổ chức tiệc nướng cùng bạn bè.

Với Kendall, giá trị của căn nhà không nằm ở việc phô bày sự giàu có mà ở cảm giác thoải mái và gần gũi. Giữa thiên nhiên, cô có thể tạm rời khỏi nhịp sống của Los Angeles để tận hưởng một cuộc sống chậm rãi, đúng với hình dung ban đầu về căn nhà nghỉ mà cô đã dành nhiều năm để xây dựng.