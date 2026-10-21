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Campuchia xuất khẩu 1,03 triệu tấn sang Việt Nam chỉ nửa năm, tăng 28%: Lợi thế lớn cho doanh nghiệp Việt

Duy Nguyễn
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Nguồn cung ổn định giúp các nhà chế biến Việt Nam có quyền thương lượng mạnh mẽ hơn về các chỉ tiêu chất lượng và giá thành thu mua hạt điều thô.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 20/10 đưa tin, theo số liệu trong ngành điều Campuchia, sự gia tăng xuất khẩu hạt điều thô của nước này đang mang lại cho các nhà chế biến Việt Nam lợi thế lớn hơn khi đàm phán giá với các nhà cung cấp châu Phi.

Xuất khẩu hạt điều của Campuchia giúp tăng cường tính linh hoạt trong nguồn cung ứng của Việt Nam - Ảnh 1.

Campuchia xuất khẩu 1,03 triệu tấn hạt điều thô trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: CAC

Dữ liệu từ Hiệp hội Điều Campuchia (CAC) cho thấy nước này đã xuất khẩu 1,03 triệu tấn hạt điều thô trong nửa đầu năm 2026, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn các lô hàng được xuất sang Việt Nam (hạt điều thô Campuchia chiếm 54,2% tổng lượng hạt điều thô nhập khẩu vào nước ta tính đến giữa tháng 7).

Nguồn cung ổn định giúp các nhà chế biến Việt Nam có quyền thương lượng mạnh mẽ hơn về các chỉ tiêu chất lượng và giá thành thu mua hạt điều thô, từ đó tác động trực tiếp đến nhu cầu đối với mặt hàng này ở châu Phi.

Lượng hạt điều thô xuất khẩu từ Nigeria sang Việt Nam giảm 29% xuống còn 49.507 tấn trong tháng 5/2026 do bên mua tìm kiếm nguồn hàng có giá cạnh tranh hơn.

Tuy nhiên, các nhà phân tích thị trường lưu ý rằng ảnh hưởng của nguồn cung Campuchia vẫn mang tính mùa vụ. Đến tháng 8, thị phần nhập khẩu hạt điều thô hàng tháng của Campuchia vào Việt Nam đã giảm xuống còn 8,8% do các nhà sản xuất Tây Phi, bao gồm Bờ Biển Ngà và Ghana, đã chiếm lĩnh thị phần chính.

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Tags

Campuchia

Việt Nam

Xuất nhập khẩu

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