'Cuộc chiến không được phép thua' của ông Tập: Đảng Cộng sản Trung Quốc phát tín hiệu cứng rắn

Các quan chức cấp cao Trung Quốc được cảnh báo rằng "không còn đường lui" sau khi một cuộc điều tra nhắm vào cựu Thị trưởng Trùng Khánh Hoàng Kỳ Phàm chính thức bắt đầu.

Cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc cảnh báo rằng các quan chức tham nhũng "không còn đường lui", bất kể họ giữ chức vụ cao đến đâu. Tuyên bố này được đưa ra sau khi cựu thị trưởng của một thành phố lớn – người từng tránh được nhiều bê bối trước đó – cuối cùng đã bị điều tra.

Cựu Thị trưởng Trùng Khánh Hoàng Kỳ Phàm hiện đang bị điều tra, nhiều năm sau khi một số cấp trên của ông ta lần lượt "ngã ngựa". Ảnh: Reuters

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, trong tuần qua, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông báo về việc điều tra Hoàng Kỳ Phàm - cựu Thị trưởng Trùng Khánh, đồng thời công bố quyết định khai trừ một quan chức cấp cao tại tỉnh Tứ Xuyên.

Hôm 17/10, ủy ban này cho biết những diễn biến trên cho thấy "quyết tâm kiên định" của ĐCSTQ trong cuộc chiến chống tham nhũng, đồng thời gửi đi một "tín hiệu mạnh mẽ rằng không có vùng cấm nào tồn tại".

Cơ quan này khẳng định chiến dịch chống tham nhũng sẽ áp dụng phương châm "không khoan nhượng" và bao phủ mọi lĩnh vực.

"Đây cũng là lời cảnh báo đối với tất cả đảng viên và cán bộ rằng, dù giữ chức vụ cao đến đâu, từng có đóng góp lớn thế nào, hoặc đã nghỉ hưu hay chưa, nếu dính líu đến tham nhũng thì sẽ không còn đường lui hay 'hạ cánh an toàn' nào cả", CCDI nhấn mạnh.

Cơ quan này nói thêm, các quan chức Trung Quốc phải luôn trung thành với ĐCSTQ, đồng thời giữ vững sự trung thực và liêm chính.

Trước đó, vào ngày 16/10, tạp chí "Cầu thị" (Qiushi) – ấn phẩm chính luận quan trọng của ĐCSTQ – đã đăng tải bài phát biểu hồi tháng 1 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, ông khẳng định: "Cuộc chiến chống tham nhũng là một trận chiến trọng yếu mà chúng ta [Trung Quốc] không được phép thua và tuyệt đối không thể thua".

"Chúng ta không được phép dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc hay lùi bước dù chỉ nửa bước… [Chúng ta phải] nhổ tận gốc hoặc chặt bỏ những 'cây bệnh' ở bất cứ nơi nào cần thiết", ông Tập nhấn mạnh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định "không được phép thua và tuyệt đối không thể thua" trong cuộc chiến chống tham nhũng. Ảnh: Kyodo

Theo SCMP, việc công bố các bài phát biểu cũ của ông Tập nhằm truyền tải một thông điệp chính trị vào những thời điểm cụ thể là một thông lệ phổ biến tại Trung Quốc.

Bài phát biểu mới nhất được công bố chưa đầy hai tuần trước phiên họp toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa XX tại Bắc Kinh – sự kiện mà tại đó, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ dự kiến sẽ thảo luận và thông qua một văn kiện quan trọng nhằm mục tiêu tăng cường công tác tự quản lý của ĐCSTQ.

Hôm 14/10, CCDI thông báo rằng cựu Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) Bao Huệ đã bị khai trừ khỏi ĐCSTQ do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật – một cách nói giảm nói tránh thường thấy cho hành vi tham nhũng tại Trung Quốc.

Trước đó một ngày, cơ quan này cho biết Hoàng Kỳ Phàm (74 tuổi) - người từng giữ chức Thị trưởng Trùng Khánh giai đoạn 2010–2016 - đang bị điều tra.

Trong nhiệm kỳ của mình, Hoàng Kỳ Phàm đã góp phần thúc đẩy sự bùng nổ kinh tế tại siêu đô thị ở vùng tây nam Trung Quốc này, đồng thời khéo léo tránh được các bê bối từng khiến hai cấp trên cũ của ông là Bạc Hy Lai và Tôn Chính Tài - đều là cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh - phải nhận án tù chung thân.

Hoàng Kỳ Phàm từng được nhìn nhận là một chuyên gia kỹ trị có năng lực về kinh tế và được mệnh danh là "thị trưởng tài chính". Khả năng trụ vững giữa bê bối đáng kinh ngạc của ông này còn khiến truyền thông Trung Quốc ví Hoàng như con lật đật – thứ luôn chao đảo nhưng chẳng bao giờ ngã đổ.

Lần cuối cùng Hoàng Kỳ Phàm xuất hiện trước công chúng là vào ngày 8/9, tại một diễn đàn về "Con đường tơ lụa trên biển" ở tỉnh Phúc Kiến.

Theo tạp chí Caixin, Hoàng Kỳ Phàm đã bị đưa đi khỏi nhà cùng với con trai là Hoàng Nhiên Phi – hiện là chủ tịch công ty đầu tư Hongqiao Holdings.

Tạp chí này cũng cho biết thêm, hai lãnh đạo cấp cao của Yufu – một nền tảng tài chính lớn tại Trung Quốc được thành lập trong thời gian Hoàng Kỳ Phàm còn công tác ở Trùng Khánh – cũng đã bị đưa vào diện điều tra.



