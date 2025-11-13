Campuchia thông báo đặc biệt quan trọng về không phận

Cục Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA) vừa ban hành thông cáo yêu cầu tạm thời đóng một phần không phận quốc gia trong thời gian từ 8 đến 15/11 để phục vụ một cuộc diễn tập quân sự chung giữa Campuchia và Trung Quốc.

Thông cáo SSCA cho biết cơ quan này “tạm thời cấm mọi chuyến bay dân dụng đi vào khu vực không phận được xác định phục vụ cuộc diễn tập quân sự chung”, đồng thời yêu cầu các hãng hàng không và tổ chức điều hành bay “tuân thủ nghiêm các đường bay thay thế” trong thời gian nói trên. Văn bản nêu rõ thời gian hiệu lực từ 00h00 ngày 8/11 đến hết ngày 15/11, song không công bố chi tiết tọa độ vùng cấm vì lý do an ninh.

Thông cáo khẳng định lệnh hạn chế chỉ áp dụng đối với một phần không phận, không phải đóng cửa toàn bộ bầu trời Campuchia. Các sân bay quốc tế như Phnom Penh, Siem Reap và Sihanoukville vẫn duy trì khai thác bình thường, nhưng các chuyến bay quá cảnh phải được điều tuyến tránh khỏi khu vực tập trận.

Đây không phải lần đầu tiên SSCA hạn chế không phận trong năm 2025. Tháng 7 vừa qua, sau các vụ đụng độ vũ trang với Thái Lan dọc biên giới phía tây bắc, SSCA đã đóng khu vực không phận phía tây bắc với mọi chuyến bay thương mại, buộc các hãng hàng không phải điều tuyến xuống phía nam.

Tác động tới ngành hàng không và phản ứng khu vực

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có hãng hàng không lớn nào thông báo hủy chuyến do lệnh hạn chế không phận mới. Kinh nghiệm từ đợt đóng không phận tháng 7 cho thấy các đường bay giữa Bangkok – Phnom Penh hay Bangkok – Siem Reap gần như không bị ảnh hưởng vì khu vực bị cấm nằm lệch khỏi trục bay chính.

Tuy nhiên, các chuyên gia hàng không khu vực lưu ý việc phải bay vòng để tránh khu vực diễn tập có thể làm tăng chi phí nhiên liệu, giảm lựa chọn hành lang bay trong bối cảnh một số đường bay châu Á khác cũng đang bị giới hạn vì các điểm nóng địa chính trị.

Campuchia đang chứng kiến một giai đoạn tăng trưởng hàng không mạnh mẽ, xoay quanh sự phục hồi du lịch và loạt dự án hạ tầng mới.

Theo The Better Cambodia, riêng tháng 4/2025 nước này ghi nhận hơn 564.500 lượt hành khách và 5.252 chuyến bay, lần lượt tăng 15% và 12% so với cùng kỳ năm trước.

Khmer Times cho biết trong 9 tháng đầu năm, lưu lượng bay tiếp tục tăng 12%, còn lượng khách quốc tế tăng 14%, phản ánh đà phục hồi bền vững của ngành.

Bước ngoặt lớn nhất đến từ sân bay quốc tế Techo mới khai trương, theo AP News, với công suất khởi điểm 13 triệu khách và mục tiêu mở rộng lên 50 triệu khách vào năm 2050, hứa hẹn định hình lại toàn bộ thị trường hàng không Campuchia trong thập kỷ tới.