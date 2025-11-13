Vừa có thay đổi lớn về nộp sổ đỏ online, người dân cần làm gì?

Ảnh minh họa

Đây là ứng dụng VneID.

Từ ngày 11/11/2025, người dân Việt Nam có thể nộp sổ đỏ trên VNeID để làm sạch dữ liệu đất đai, thay vì nộp trực tiếp bản photocopy cho cơ quan Nhà nước.

Trên thực tế, bản cập nhật 2.2.4 mới nhất của ứng dụng VNeID cho phép người dân có thể nộp sổ đỏ nhằm phục vụ chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên toàn quốc.

Cụ thể, tại bản cập nhật mới nhất của ứng dụng VneID, người dùng định danh mức độ 2 khi ấn tìm kiếm sẽ thấy mục "cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước". Tại đây, ứng dụng VneID giải thích việc cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin. Người dân ấn vào "Tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Người dân chỉ cần ấn chọn "Cung cấp thông tin cho CQNN" trên VneID để kê khai và nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Về các trường thông tin cần kê khai, người dân sẽ phải điền họ tên và số định danh cá nhân. Đáng chú ý, nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người được cấp giấy chứng nhận và lý do kê khai hộ.

Ngoài ra, những thông tin liên quan đến sổ đỏ bắt buộc phải kê khai bao gồm: Số hiệu giấy chứng nhận và địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Theo đó, người dân sẽ tải lên hình ảnh và tài liệu về sổ đỏ cần nộp. Cuối cùng, người dân ấn xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu.

Sau đó, toàn bộ thông tin mà người dân kê khai tại ứng dụng này sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước/ căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, cơ quan này sẽ đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố tập trung, thống nhất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND, VKSND và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hơn nữa, việc ứng dụng VneID cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước cũng giúp người dân thực hiện việc khai báo dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều so với trước, vì phải photo sổ đỏ và nộp trực tiếp tại cơ quan chức năng phường/ xã.

Bản cập nhật mới nhất VneID có thêm những tính năng gì?

Ứng dụng định danh điện tử VNeID bản cập nhật nhất có thêm nhiều tính năng quan trọng. Ảnh: VTV

Trên thực tế, ứng dụng định danh điện tử VNeID (phiên bản 2.2.4) có thêm 7 điều chỉnh, bổ sung tính năng quan trọng để nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho người dân. Theo đó, người dùng có thể cập nhật ứng dụng VNeID thông qua Google Play hoặc App Store.

Những tính năng mới trên VneID bao gồm:

Bổ sung cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước.

Bổ sung tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc (con cái).

Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công liên quan đến: Lý lịch tư pháp; Đăng ký, quản lý cư trú; Cấp, quản lý căn cước.

Cập nhật tính năng tích hợp thông tin hộ chiếu.

Cập nhật, điều chỉnh tính năng Tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Bổ sung tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia.

Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu năng.