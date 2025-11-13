Lần đầu tiên 10 ĐH hàng đầu Việt Nam chung tay làm một việc với giải thưởng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hai con trai trên thảm đỏ lễ trao giải VinFuture 2024. Ảnh: VIC

Theo thông tin từ Quỹ VinFuture, đánh dấu tuổi lên 5 của Giải thưởng VinFuture, Tuần lễ Khoa học – Công nghệ VinFutue năm 2025 sẽ có thêm nhiều hoạt động mới. Trong đó, nổi bật là chuỗi đối thoại Khám phá Tương lai VinFuture, được phối hợp tổ chức cùng các viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu tại Việt Nam.

Cụ thể, năm nay, chuỗi sự kiện được mở rộng phạm vi triển khai tại 10 viện nghiên cứu và các trường đại học hàng đầu trên toàn quốc. Chuỗi sự kiện sẽ quy tụ những nhà khoa học gạo cội trên thế giới và Việt Nam ở các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), y học, sinh học, hóa học, năng lượng và môi trường… Qua đó, các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế có cơ hội đối thoại, chia sẻ và cùng tìm lời giải cho những thách thức lớn của nhân loại.

Thành công lớn nhất của chuỗi sự kiện chuỗi đối thoại Khám phá Tương lai VinFuture

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, khẳng định Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture hàng năm là chất xúc tác chiến lược khơi dậy bản lĩnh và khát vọng sáng tạo, cống hiến cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam. Kể từ năm 2023 đến nay, ĐH Bách Khoa Hà Nội cùng VinFuture đã nhiều lần tổ chức các tọa đàm và hội thảo khoa học quốc tế có sức lan tỏa lớn.

"Đó là minh chứng cho tinh thần nghiên cứu khoa học vì nhân loại - điều mà VinFuture và ĐH Bách khoa Hà Nội đang cùng trao đổi, phát triển với trọng tâm là nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ khát vọng nghiên cứu và tinh thần đổi mới sáng tạo, đóng góp cho phát triển xã hội bền vững", Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội nhận định.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính (ngoài cùng bên phải) tặng quà lưu niệm cho GS. Stanley M. Whittingham và GS Martin Andrew Green trong sự kiện giao lưu tại ĐH Bách Khoa cuối năm 2023. Ảnh: VFP

Chứng kiến sinh viên tự tin chia sẻ, giao lưu với diễn giả là những tên tuổi lớn trên thế giới, PGS Huỳnh Đăng Chính đánh giá đây là những cơ hội quý khi vì qua đó, các nhà khoa học trẻ của đơn vị được truyền cảm hứng, nhiệt huyết mạnh mẽ. Sau những sự kiện như vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo sinh viên tăng lên cả số lượng và chất lượng, với nhiều đề tài quan tâm đến năng lượng tái tạo, vật liệu xanh hay AI trong nông nghiệp.

"Đam mê khoa học được lan tỏa tự nhiên trong cộng đồng nghiên cứu trẻ chính là thành công lớn nhất của chuỗi hội thảo, tọa đàm hợp tác với VinFuture", PGS cho biết.

Tương tự, tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), buổi tọa đàm chủ đề "Tương lai của Trí tuệ nhân tạo" vào năm 2024 do chính "cha đẻ AI" – GS Yann LeCun – là diễn giả, đã khơi dậy nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong thế hệ trẻ làm khoa học của trường.

GS Yann LeCun, Chủ nhân Giải thưởng chính VinFuture 2024, có buổi chia sẻ tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, giảng viên của trường. Ảnh: VFP

PGS.TS Nguyễn Văn Hà - Phó Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển của ĐH Khoa học Tự nhiên, nhận định: "Được học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu của thế giới, họ sẽ có bức tranh rộng hơn, tầm nhìn toàn cảnh hơn về lĩnh vực mà các bạn trẻ học sinh THPT chuyên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đang rất quan tâm. Khi đối thoại cùng GS Yann LeCun, sinh viên rất phấn khởi vì được học trực tiếp từ những chuyên gia hàng đầu như thế. Tôi tin rằng rất nhiều bạn trong số đó đã được khích lệ, động viên và sẽ quyết tâm hơn nữa khi theo đuổi lĩnh vực mình quan tâm".

Những kỳ vọng lớn được gửi gắm trong Tuần lễ trao giải VinFuture mùa 5

PGS.TS Kim Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng phụ trách Khoa học công nghệ và Quản lý đào tạo sau đại học, Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết hội thảo năm 2023 với GS Salim Abdool Karim, Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture dành cho Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển năm 2021, đã mở ra cơ hội kết nối cho giảng viên, học viên và sinh viên với các nhóm nghiên cứu lớn trên thế giới.

GS Salim S. Abdool Karim - Chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture 2021 có buổi chia sẻ tại Trường ĐH Y Hà Nội năm 2023. Buổi chia sẻ đã mang đến nhiều giá trị trong lĩnh vực y học. Ảnh: VFP

"Qua sự kiện với VinFuture, họ có những 'địa chỉ' để hợp tác các dự án mới hoặc được tư vấn để thực hiện tốt hơn các dự án, nghiên cứu đang thực hiện", PGS Kim Bảo Giang nói. Đây cũng là điều nhà trường trông đợi ở bốn sự kiện khoa học với chuyên gia hàng đầu ở các lĩnh vực ung thư, tim mạch, phục hồi chức năng và thần kinh mà ĐH Y Hà Nội sẽ cùng Quỹ VinFuture tổ chức trong mùa giải năm nay.

Cũng trong Tuần lễ trao giải VinFuture 2025, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ phối hợp cùng Quỹ tổ chức hội thảo chuyên đề với GS Ingolf Steffan-Dewenter (ĐH Würzburg, Đức; Thành viên Hội đồng Sơ khảo VinFuture), chuyên gia về tác động của biến đổi khí hậu và môi trường đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái. PGS Nguyễn Văn Hà cho biết, chuyên môn của GS Steffan-Dewenter rất gần với thế mạnh đào tạo và nghiên cứu của các nhà khoa học đơn vị, nên kỳ vọng sự kiện sẽ quy tụ đông đảo nhà khoa học trong và ngoài nhà trường để cùng nhau thảo luận, đưa ra các ý tưởng phục vụ nhu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam cũng như thế giới.

PGS cũng chia sẻ rằng vai trò kết nối của VinFuture có ý nghĩa quan trọng trong cộng đồng khoa học. Theo ông, với sự đồng hành và hỗ trợ từ VinFuture, việc kết nối với các nhà khoa học quốc tế trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả. PGS Nguyễn Văn Hà cũng kỳ vọng rằng VinFuture sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một trong những quỹ tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển của khoa học Việt Nam thông qua việc kết nối học giả, tài trợ các dự án nghiên cứu khoa học công nghệ, và đặc biệt là tạo dựng những cơ hội giao lưu, học hỏi, cũng như truyền cảm hứng cho sinh viên - những nhà khoa học tương lai.

Đây cũng là góc nhìn của ĐH Bách khoa Hà Nội đối với các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture năm 2025.

"Chúng tôi kỳ vọng VinFuture sẽ tiếp tục tôn vinh những công trình đột phá trong các lĩnh vực nền tảng như vật liệu mới, tự động hóa, cơ điện tử, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, AI…, góp phần đẩy mạnh hợp tác quốc tế của các trường, viện nghiên cứu tại Việt Nam với các đại học hàng đầu thế giới", PGS Huỳnh Đăng Chính chia sẻ.