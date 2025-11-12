Nhiều người Lào sẽ được hưởng "đặc quyền" chưa từng có ở biên giới Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phosay Sayasone. Ảnh: VGP

Chiều qua (11/11), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phosay Sayasone và đoàn công tác đang thăm, làm việc và dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9 tại Việt Nam.

Bộ trưởng Phosay Sayasone cho biết, Bộ Bộ Nội vụ Việt Nam (trước đây là Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) và Bộ Lao động và Phúc lợi Lào có mối quan hệ tốt đẹp. Hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện luật pháp, chính sách phát triển thị trường lao động, bảo hiểm xã hội, quản lý lao động nước ngoài đến hai nước làm việc, lao động đi làm việc ở nước ngoài và lĩnh vực người có công.

Đáng chú ý, tại buổi tiếp này, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, trong đó có nhiều trường tại các xã giáp Lào. Thủ tướng nhấn mạnh rằng Việt Nam sẵn sàng đón nhận học sinh Lào tại các xã biên giới với Việt Nam sang học tại các trường học này.

Trước đó, vào sáng 9/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với nhiều lãnh đạo Nhà nước đã dự lễ khởi công xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên kế hoạch.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, sau sắp xếp địa giới hành chính, Việt Nam có 22 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền, với tổng số 248 xã biên giới đất liền.

Theo kế hoạch đề ra, có 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS sẽ được đầu tư xây dựng tại 248 xã biên giới.

Trong giai đoạn đầu, có 100 trường được triển khai, với tổng vốn gần 20.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Tính đến nay, 28 trường đã khởi công, nhiều địa phương được khởi công loạt dự án với quy mô lớn như Hà Tĩnh (140 tỷ đồng), Điện Biên (224 tỷ đồng), Lạng Sơn (265 tỷ đồng), Tuyên Quang (200 tỷ đồng)...

Theo thống kê của các địa phương, 248 xã biên giới có 956 trường phổ thông, với quy mô 625.255 học sinh. Tổng số học sinh có nhu cầu nội trú, bán trú theo thống kê sơ bộ là 332.019 học sinh. Tuy nhiên, thực tế mới có gần 59.000 em đang học tại 22 trường phổ thông dân tộc nội trú và 160 trường phổ thông dân tộc bán trú. Do đó, còn hơn 273.000 học sinh (tương đương 43,7% tổng số học sinh) có nhu cầu nhưng chưa được học tại các trường nội trú, bán trú.

Chậm nhất vào tháng 8/2026 các ngôi trường mới sẽ đi vào hoạt động

Thủ tướng phát biểu tại lễ khởi công sáng 9/11. Ảnh: VGP

Tại lễ khởi công sáng 9/11, để đảm bảo đưa các ngôi trường mới vào hoạt động, phục vụ năm học 2026 - 2027 (chậm nhất vào tháng 8/2026), Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng GD&ĐT, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh biên giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp chỉ đạo, sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thất thoát, không để đội vốn một cách bất hợp lý. Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường trên địa bàn biên giới.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cần tập trung đầu tư cho các trường nội trú đã được khởi công, thi công với tinh thần "3 ca 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", " làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"; với tinh thần thần tốc và táo bạo, tuân thủ quy định, bảo đảm đúng chất lượng và hoàn thành đúng thời hạn.

"Từng ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, nhà nước, của nhân dân đối với đồng bào, với vùng phên dậu của Tổ quốc", Thủ tướng nhấn mạnh.