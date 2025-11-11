Tập đoàn FLC đại hội cổ đông bất thường, tiết lộ kế hoạch phát triển hãng hàng không trình Thủ tướng

Tập đoàn FLC vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai tại tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Sáng 11/11, CTCP Tập đoàn FLC họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2, với 216 cổ đông tham dự, chiếm 35,6% cổ phần có quyền biểu quyết. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn FLC tiếp nhận quyền quản lý và điều hành Bamboo Airways (vốn được coi là "đứa con" ra đời từ khát vọng bay của doanh nhân Trịnh Văn Quyết), để hỗ trợ hãng hàng không tái cấu trúc, phát triển lâu dài và tận dụng hệ sinh thái du lịch, bất động sản và hạ tầng mà tập đoàn đang sở hữu.

Tại Đại hội, đáng chú ý, liên quan tới mảng hàng không, Tổng Giám đốc FLC Bùi Hải Huyền cho biết, chủ trương tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành sau khi tiếp nhận lại CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), được Tập đoàn FLC đưa ra trên cơ sở cân nhắc thận trọng, toàn diện và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Quyết định này cũng xuất phát từ đề nghị của ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch Bamboo Airways. Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý cũng như điều hành hãng hàng không.

Hơn nữa, về ảnh hưởng đến năng lực điều hành và cân đối nguồn lực, Tổng giám đốc FLC thừa nhận việc tiếp nhận Bamboo Airways trong bối cảnh tập đoàn đang thực hiện tái cấu trúc toàn diện là một quyết định không dễ dàng. Nhưng thực tế chủ trương này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cốt lõi. Đó là không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến tiến trình tái cấu trúc của Tập đoàn FLC; triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhân sự hiện có; kiểm soát rủi ro chặt chẽ để đảm bảo an toàn và bền vững cho tập đoàn.

Các cổ đông FLC biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường, sáng 11/11. Ảnh: FLC

Trên thực tế, trước khi đồng ý tiếp nhận, Tập đoàn FLC cũng đã tiến hành đánh giá kỹ lưỡng và xây dựng mô hình quản lý phù hợp cho Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc. Theo đó, những phương án này đảm bảo tính độc lập tương đối giữa hoạt động của Bamboo Airways và các lĩnh vực đầu tư, bất động sản – du lịch của FLC, để tránh chồng chéo và dàn trải nguồn lực.

Sau khi tiếp nhận lại Bamboo Airways, bà Bùi Hải Huyền cho biết, Tập đoàn FLC đang là việc với một số đối tác trong nước, quốc tế có kinh nghiệm, đồng thời thuê – mua máy bay, tài chính để tìm giải pháp hợp tác cũng như hỗ trợ vốn đầu tư cho hãng hàng không này.

Đặc biệt, theo kế hoạch, Tập đoàn FLC sẽ báo cáo chi tiết về hướng phát triển của Bamboo Airways giai đoạn 2025 - 2030 lên Thủ tướng Chính phủ, và trình bày cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

FLC có nhiều dự án bất động sản tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

ĐHĐCĐ bất thường lần 2 của FLC có 216 cổ đông tham dự, chiếm 35,6% cổ phần có quyền biểu quyết. Ảnh: NLĐ

Với bất động sản, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của FLC, tại Đại hội, Phó Tổng giám đốc Lê Doãn Lĩnh cho biết, FLC có 50 dự án tại 11 tỉnh, thành phố sau sáp nhập. Quỹ đất mà doanh nghiệp đang sở hữu lên tới hơn 10.000 ha.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, FLC ghi nhận doanh thu từ mảng bất động sản đạt khoảng 1.800 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tập đoàn FLC cũng thông tin tiến độ hoàn thành, bàn giao căn hộ tại một số dự án của FLC. Ví dụ, dự án căn hộ cao cấp ở Đại Mỗ (Hà Nội) hiện vượt tiến độ 1 năm và dự kiến bàn giao hơn 400 căn hộ cho khách hàng vào giữa năm 2026. Ngoài ra, FLC nghiên cứu, xúc tiến đầu tư tại các thị trường mới tiềm năng như Lào Cai, TP HCM, Nha Trang, Hậu Giang, Gia Lai...

Cùng với các hoạt động đầu tư và phát triển dự án, Tập đoàn FLC cũng đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các dự án nhà ở xã hội theo chủ trương của Chính phủ, đặc biệt tập trung nghiên cứu và triển khai tại Hà Nội, Quảng Ninh cùng một số địa phương khác.

Cổ phiếu FLC dự kiến dự kiến giao dịch lại từ quý I/2026

Bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc FLC tại phiên họp sáng 11/11. Ảnh: FLC

Tại phần thảo luận, có khoảng hai phần ba câu hỏi cổ đông đặt ra cho ban lãnh đạo FLC liên quan tới công bố thông tin và tình trạng cổ phiếu tập đoàn này.

Trước đó, có gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị đình chỉ giao dịch từ tháng 2/2023.

Về vấn đề này, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền cho biết, tập đoàn đã làm việc với một số đơn vị kiểm toán, cung cấp hồ sơ sơ bộ để họ có thể đánh giá bước đầu. HĐQT FLC tại phiên họp cũng trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Tiếp đó, sau khi được phê duyệt, HĐQT sẽ làm việc cùng kiểm toán để đẩy nhanh tối đa quá trình phát hành báo cáo tài chính. FLC dự kiến công bố báo cáo kiểm toán còn tồn đọng trong năm nay, dự kiến trong quý I hoặc đầu quý II/2026.

Sau đó, FLC sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán chấp thuận cho cổ phiếu được mua bán trở lại. Theo bà Bùi Hải Huyền, FLC dự kiến cổ phiếu giao dịch trên UPCoM sớm nhất từ quý I/2026; đồng thời khẳng định việc tạm đình chỉ giao dịch không làm mất đi quyền sở hữu cổ phần của cổ đông, và cũng không ảnh hưởng đến quyền của người nắm giữ cổ phiếu.