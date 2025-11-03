Món quà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa tặng Tổng thống Hàn Quốc có gì đặc biệt?

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem qua các quà tặng, ngày 1/11. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Bên lề Hội nghị cấp cao APEC ngày 1/11, sau cuộc hội đàm song phương tại thành phố Gyeongju, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi quà tặng.

Cụ thể, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tặng Tổng thống Lee Jae-myung hai chiếc điện thoại thông minh của hãng Xiaomi, cụ thể là mẫu Xiaomi 15 Ultra ra mắt vào đầu năm nay. Đây là mẫu điện thoại có màn hình do Hàn Quốc sản xuất, cùng một bộ "tứ bảo thư phòng", bao gồm các dụng cụ để viết thư pháp.

Ngoài ra, phu nhân của Chủ tịch Trung Quốc Bành Lệ Viện cũng gửi tặng phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Kim Hye-kyung một bộ tách trà bằng sứ trắng.

Đáng chú ý, khi nhận chiếc điện thoại thông minh Xiaomi xem thử, Tổng thống Hàn Quốc đùa rằng: "Không rõ điện thoại này có tính năng bảo mật thông tin hay không?". Câu nói này đã khiến cả phòng bật cười. Chủ tịch Trung Quốc đáp lại hài hước rằng: "Vậy tôi mời ngài kiểm tra xem có phần mềm gián điệp không nhé". Tổng thống Hàn Quốc cười và vỗ tay đáp lại rằng đây là những món quà quý giá, đồng thời gửi lời cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khi xem các quà tặng ngày 1/11. Ảnh: Yonhap

Theo tờ Chosun, Tổng thống Hàn Quốc đã tặng Chủ tịch Trung Quốc một bàn cờ vây làm từ gỗ sam cao cấp. Đây là loại gỗ quý đặc trưng của đảo Jeju, cùng khay sơn mài khảm trai hình tròn, biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Cả Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Hàn Quốc đều được biết đến là những người yêu thích cờ vây.

Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc cũng gửi tặng phu nhân ông Tập Cận Bình bộ ly bạc và sản phẩm dưỡng da của LG.

Món quà của Chủ tịch Trung Quốc có gì đặc biệt?

Mẫu smartphone cao cấp nhất 15 Ultra của Xiaomi ra mắt thị trường quốc tế vào đầu tháng 3/2025. Ảnh: Xiaomi

Theo giới chuyên gia, hành động tặng quà là điện thoại thông minh của Chủ tịch Tập Cận Bình rõ ràng ẩn chứa những thông điệp ngoại giao quan trọng. Cụ thể, việc tặng một điện thoại thông minh do Trung Quốc sản xuất ngay tại quê hương của Samsung (được coi là một trong những nhà sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới) thể hiện rằng Chủ tịch Trung Quốc hoàn toàn tự tin vào hệ sinh thái công nghệ của quốc gia tỷ dân.

Đồng thời, theo các chuyên gia, việc chọn điện thoại Xiaomi làm quà ngoại giao, Chủ tịch Tập Cận Bình có lẽ không chỉ muốn tôn vinh chất lượng thương hiệu, mà còn khẳng định mức độ tiến bộ mà Trung Quốc đã đạt được trong ngành sản xuất điện tử.

Hơn nữa, mẫu điện thoại Xiaomi 15 Ultra sử dụng màn hình do Hàn Quốc sản xuất. Điều này ngụ ý rằng hai nước vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển hợp tác.

Trên thực tế, sau Huawei, Xiaomi được xem là đại diện tiêu biểu của ngành sản xuất công nghệ cao Trung Quốc. Dòng điện thoại Xiaomi 15 hiện không phải sản phẩm mới nhất của hãng này. Bởi thế hệ Xiaomi 17 ra mắt cách đây không lâu gây tiếng vang, với thiết kế màn hình phụ độc đáo. Nhưng biến thể Ultra của dải sản phẩm này vẫn chưa được công bố.

Trong thời gian gần đây, cũng có những bước tiến mới khi tìm cách xâm nhập vào thị trường Hàn Quốc. Đây được coi là bài toán không dễ khi Samsung vẫn ở vị thế áp đảo ở quê nhà. Đồng thời, iPhone cũng là mặt hàng được giới trẻ Hàn Quốc ưa chuộng.

Xiaomi 15 Ultra có những ưu điểm nổi bật về camera chuyên nghiệp Leica, hiệu năng mạnh mẽ nhờ chip Snapdragon 8 Elite, thời lượng pin ấn tượng với pin lớn và sạc siêu nhanh. Mẫu điện thoại này có màn hình cao cấp và nhiều tính năng AI tiên tiến. Thiết kế của máy cao cấp, chắc chắn, cùng với khả năng kháng nước, kháng bụi IP68. Trong đó, Xiaomi 15 Ultra được coi là một trong những mẫu smartphone có phần cứng camera tốt nhất hiện nay. Cụ thể, điện thoại này có camera tiềm vọng với cảm biến 200 megapixel lớn nhất hiện nay, chống rung quang học OIS và zoom quang 4,3x. Khả năng chụp tele trong điều kiện thiếu sáng của máy cũng tốt hơn các đối thủ. Xiaomi hiện là là hãng đầu tiên cải tiến khả năng chụp thiếu sáng cho ống tele trên smartphone. Hơn nữa, với bộ phụ kiện Photography Kit, người dùng có thể gắn thêm các loại filter khác nhau, phù hợp cho nhiều điều kiện chụp.

Bài tham khảo nguồn: Chosun, Korea Herald, Reuters