HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Camera an ninh nhà Bùi Tiến Dũng "tóm gọn" kẻ gian bẻ khoá, lấy đi xe máy, Khánh Linh lên tiếng cảnh báo

Tú Tú.
|

Bà xã trung vệ Bùi Tiến Dũng - Nguyễn Khánh Linh - gây chú ý khi công khai hình ảnh camera an ninh trước nhà, kèm lời nhắn gửi tới một người phụ nữ mặc áo mưa.

Mới đây, Nguyễn Khánh Linh - bà xã trung vệ Bùi Tiến Dũng - thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh trích xuất từ camera an ninh gia đình. Đi kèm với hình ảnh là lời nhắn thẳng thừng tới một người phụ nữ xuất hiện trong đoạn camera: “Chị ơi cả phố nhà em có cam đấy chị ạ! Nên chị mang xe gửi lại ngay cho em nhé. Chị bẻ khoá chuyên nghiệp thật sự”.

Hình ảnh kẻ gian bẻ khoá, lấy đi chiếc xe của gia đình Bùi Tiến Dũng (Ảnh: Khánh Linh)

Theo hình ảnh được Khánh Linh chia sẻ, sự việc diễn ra vào chiều 19/8. Camera ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo mưa màu hồng, đang ngồi trên xe máy ngay trước cửa nhà Tiến Dũng - Khánh Linh. Bà xã Bùi Tiến Dũng trực tiếp nhắn người phụ nữ trong camera “mang xe gửi lại”, đồng thời cho rằng người này có hành động “bẻ khóa” khá chuyên nghiệp.

Sự việc nhanh chóng khiến nhiều người chú ý bởi Khánh Linh vốn là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cô kết hôn với trung vệ Bùi Tiến Dũng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội.

Nguyễn Khánh Linh sinh năm 1997, quê Bắc Ninh, từng có thời gian du học tại Singapore trước khi trở về Việt Nam kinh doanh. Cô được biết đến là một nàng WAG có cuộc sống khá kín tiếng nhưng vẫn nhận được sự quan tâm nhờ phong cách thời trang, cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh.

Trước đó, Khánh Linh từng nhiều lần trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với những câu chuyện xoay quanh cuộc sống gia đình. Cô và Bùi Tiến Dũng bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, làm lễ ăn hỏi năm 2019 và sau đó tổ chức đám cưới vào đầu năm 2021.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng - Nguyễn Khánh Linh (Ảnh: FBNV)

Danh tính 2 người bình luận cổ vũ hành vi của Khánh Sky và Hồ Văn Khoa trong ngày 29/7
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

01:36
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại