Camera an ninh nhà Bùi Tiến Dũng "tóm gọn" kẻ gian bẻ khoá, lấy đi xe máy, Khánh Linh lên tiếng cảnh báo

Bà xã trung vệ Bùi Tiến Dũng - Nguyễn Khánh Linh - gây chú ý khi công khai hình ảnh camera an ninh trước nhà, kèm lời nhắn gửi tới một người phụ nữ mặc áo mưa.

Mới đây, Nguyễn Khánh Linh - bà xã trung vệ Bùi Tiến Dũng - thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh trích xuất từ camera an ninh gia đình. Đi kèm với hình ảnh là lời nhắn thẳng thừng tới một người phụ nữ xuất hiện trong đoạn camera: “Chị ơi cả phố nhà em có cam đấy chị ạ! Nên chị mang xe gửi lại ngay cho em nhé. Chị bẻ khoá chuyên nghiệp thật sự”.

Hình ảnh kẻ gian bẻ khoá, lấy đi chiếc xe của gia đình Bùi Tiến Dũng (Ảnh: Khánh Linh)

Theo hình ảnh được Khánh Linh chia sẻ, sự việc diễn ra vào chiều 19/8. Camera ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo mưa màu hồng, đang ngồi trên xe máy ngay trước cửa nhà Tiến Dũng - Khánh Linh. Bà xã Bùi Tiến Dũng trực tiếp nhắn người phụ nữ trong camera “mang xe gửi lại”, đồng thời cho rằng người này có hành động “bẻ khóa” khá chuyên nghiệp.

Sự việc nhanh chóng khiến nhiều người chú ý bởi Khánh Linh vốn là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cô kết hôn với trung vệ Bùi Tiến Dũng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội.

Nguyễn Khánh Linh sinh năm 1997, quê Bắc Ninh, từng có thời gian du học tại Singapore trước khi trở về Việt Nam kinh doanh. Cô được biết đến là một nàng WAG có cuộc sống khá kín tiếng nhưng vẫn nhận được sự quan tâm nhờ phong cách thời trang, cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh.

Trước đó, Khánh Linh từng nhiều lần trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với những câu chuyện xoay quanh cuộc sống gia đình. Cô và Bùi Tiến Dũng bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, làm lễ ăn hỏi năm 2019 và sau đó tổ chức đám cưới vào đầu năm 2021.