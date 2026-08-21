Danh tính 2 người bình luận cổ vũ hành vi của Khánh Sky và Hồ Văn Khoa trong ngày 29/7

Nội dung livestream của hai đối tượng Khánh Sky và Hồ Văn Khoa đã thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và tương tác, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi (biệt danh “Khánh Sky”) và Hồ Văn Khoa đến công ty của Trần Đình Tiệp (biệt danh “Vua quạt”) tại Bắc Ninh để livestream. Trong quá trình phát trực tiếp, Hợi và Khoa có hành vi chửi bới, lăng mạ, đe dọa. Nội dung livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và tương tác, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Mở rộng điều tra, Công an xác định T.V.H. và N.B.Đ. sử dụng tài khoản TikTok cá nhân để bình luận theo hướng cổ vũ, tán thưởng, kích động hành vi gây rối của Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa. Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt hành chính 2 trường hợp trên theo quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Xử phạt 2 cá nhân bình luận cổ vũ hành vi gây rối trật tự của Khánh Sky và Hồ Văn Khoa.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không cổ vũ, kích động, lôi kéo hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội. Đồng thời, người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, đăng tải hoặc chia sẻ nội dung trên mạng.

(Nguồn: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)