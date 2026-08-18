Điều đáng nói là trước đó, chatbot AI này đã hỏi rất chi tiết về chiều cao và tình trạng thể lực, cũng như biết được rằng người này chưa có kinh nghiệm trekking, nhưng vẫn tư vấn cho anh ta đi đến một trong các địa điểm khó đi nhất trong đêm tối.

Tối 12/8, người đàn ông này mắc kẹt ở độ cao hơn 1.300 m trên núi Tonggongjian, thuộc quận Lâm An, Hàng Châu. Đây là khu vực có những đoạn đường dốc, nhiều lối đi chưa được phát triển và nhiệt độ ban đêm thấp hơn đáng kể so với khu vực thành thị.

Điều đáng nói là trước khi lên đường, anh gần như không có kinh nghiệm vận động ngoài trời.

Theo thông tin cho biết, sau cuộc tranh cãi với vợ, người đàn ông tìm đến một chatbot AI để hỏi nơi có thể giúp mình giải tỏa tâm trạng. Chatbot đã hỏi anh một loạt thông tin, trong đó có trạng thái tâm lý, tính cách, chiều cao và thể lực, trước khi đưa ra khuyến nghị về một cung đường thuộc khu vực Three Peaks of Western Zhejiang.

Người đàn ông đi lạc sau khi được đội cứu hộ giải cứu

Người đàn ông tin tưởng vào lời tư vấn này và đi thẳng từ Tô Châu tới Hàng Châu.

Vấn đề nằm ở chỗ, Tonggongjian không phải một địa điểm phù hợp với một chuyến đi ngẫu hứng. Đỉnh núi cao hơn 1.500 m, địa hình dốc và nhiều khu vực vẫn mang tính hoang dã. Trong khi đó, hành trang của người đàn ông chỉ có một chiếc ghế gấp nhỏ và đôi giày vải đế phẳng.

Khi trời tối, tình hình nhanh chóng trở nên nguy hiểm.

Người đàn ông trượt chân trên một đoạn dốc, khiến đầu gối và bàn chân bị trầy xước. Bị thương và không thể tự mình tiếp tục di chuyển, anh may mắn vẫn còn sóng điện thoại để gọi cảnh sát cầu cứu.

Một đội tìm kiếm lập tức được triển khai, gồm 7 thành viên của đội cứu hộ tình nguyện Wolf, 2 cảnh sát và 3 lính cứu hỏa.

Sau khoảng một giờ rưỡi leo núi trong bóng tối, lực lượng cứu hộ cuối cùng tìm thấy người đàn ông. Do anh nặng khoảng 80 kg và đã bị thương, các thành viên trong đội phải thay nhau dìu, hỗ trợ anh di chuyển từng đoạn xuống núi.

Đến một khu vực trồng óc chó dưới chân núi, lực lượng cứu hộ tiếp tục sử dụng một chiếc xe goòng vận chuyển nông sản để đưa anh về khu vực chân núi. Toàn bộ chiến dịch kéo dài khoảng 5 giờ và chỉ kết thúc vào rạng sáng hôm sau. Các nhân viên hỗ trợ sau đó khử trùng và xử lý những vết thương cho anh.

Với đội cứu hộ địa phương, đây là một trường hợp đặc biệt.

Người đứng đầu đội cứu hộ cho biết sau nhiều năm tham gia các hoạt động cứu nạn, đây là lần đầu tiên họ gặp một du khách bị mắc kẹt chỉ vì làm theo một lịch trình do AI tạo ra.

Theo nhận định của đội cứu hộ, chatbot có thể đã thu thập, tổng hợp thông tin từ các hướng dẫn du lịch trực tuyến do những người có kinh nghiệm đi bộ đường dài chia sẻ. Tuy nhiên, vấn đề là những thông tin phù hợp với một người leo núi giàu kinh nghiệm không nhất thiết phù hợp với một người gần như chưa từng tham gia các hoạt động ngoài trời.

Nói cách khác, một địa điểm có thể được đánh giá là hấp dẫn đối với người am hiểu trekking nhưng lại trở thành lựa chọn nguy hiểm đối với một người thiếu kinh nghiệm, không có trang bị phù hợp.

Điều đáng chú ý là trước đó, chatbot AI đã hỏi người dùng về nhiều đặc điểm cá nhân trước khi đưa ra khuyến nghị, nhưng kết quả cuối cùng cho thấy việc một hệ thống có thể thu thập nhiều thông tin không đồng nghĩa với việc lời khuyên của nó luôn phù hợp với hoàn cảnh thực tế của người sử dụng.