Cái chạm tay thay lời vĩnh biệt của người mẹ có con trai thiệt mạng vì lũ quét ở Nepal

Bà Muna Khadka (Nepal) khóc nấc khi biết tin người con trai 21 tuổi của mình qua đời sau trận lũ quét ngày 26/8, nhưng lại không kịp nhìn mặt con lần cuối trước khi thi hài được quấn vào tấm vải liệm để chuẩn bị hỏa táng.

Việc biết được số phận của người thân sau trận lũ quét thảm khốc cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người tại Nepal và Trung Quốc mang lại chút an ủi, nhưng tất cả những gì bà Muna Khadka có thể làm chỉ là chạm tay vào tấm vải liệm trong khoảnh khắc ngắn ngủi để nói lời vĩnh biệt trước khi thi hài con trai - Aayush Khada - được hỏa táng hôm 31/8.

Bà Muna Khadka khóc nấc trước thi hài con trai trước khi nghi thức hỏa táng diễn ra ở Chitwan (Nepal). (Ảnh: AP)

Tại một khu chôn cất tập thể ở Chitwan, các nghi thức tang lễ của người Hindu - từ hỏa táng, cầu nguyện đến lời tiễn biệt cuối cùng - đang dần được thu gọn bởi sự thảm khốc của thiên tai. Các cơ quan chức năng đang phải chôn cất những thi thể chưa xác định danh tính vì số lượng nạn nhân quá lớn, vượt quá khả năng lưu giữ hay nhận diện từng người một.

Trong ngày qua, thêm 12 thi thể đã được vớt lên từ sông Narayani ở Chitwan - khu vực nằm ở hạ lưu so với những nơi bị lũ lụt tàn phá. Và số người thiệt mạng vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Lại một thi thể nữa được đưa tới. Lại một chiếc cáng. Lại một hành trình băng qua nền đất sũng nước. Sắc trắng toát từ bộ đồ bảo hộ của lực lượng chức năng nổi bật đầy tương phản giữa màu xanh mướt mát của vùng Chitwan - nơi sự sống vẫn tiếp diễn trong khi những người đã khuất không ngừng được đưa về.

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể các nạn nhân từ dưới sông. (Ảnh: AP)

Thi thể các nạn nhân được đưa đi an táng tập thể. (Ảnh: AP)

Cùng lúc đó, tại một văn phòng ở Bharatpur, Phó thanh tra Hari Sharan Dhakal ngồi sau bàn làm việc, đối mặt với nhiệm vụ vô cùng gian nan: Trao trả thi thể những người mất tích cho gia đình.

Khoảng 20 người đang ngồi chờ tin tức của thân nhân. Những người khác lần lượt bước vào để bổ sung thông tin vào danh sách ngày càng dài.

Trên bàn, nằm giữa những chiếc máy tính xách tay và máy in, là xấp tài liệu ghi tên các nạn nhân mất tích.

Danh sách này có 837 cái tên, kèm theo địa chỉ và thông tin liên lạc của gia đình. Đính kèm là những bức ảnh chụp cảnh các nạn nhân đang mỉm cười - những khoảnh khắc hạnh phúc trước khi thảm họa ập đến.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày nằm dưới lòng sông, thi thể của nhiều nạn nhân đã biến dạng, khiến việc nhận dạng trở nên vô cùng khó khăn.

Ông Dhakal cho biết, đôi khi những bức ảnh này trông "hoàn toàn khác biệt" so với hình ảnh do cơ quan chức năng ghi nhận được.

Nhiều nạn nhân đã mất hết quần áo, khiến các đặc điểm nhận dạng khác như hình xăm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với công tác xác minh.

Những chiếc cà vạt học sinh tìm thấy trên thi thể một số trẻ em cũng đã cung cấp manh mối đầu tiên để lần ra gia đình các em.

Những chiếc chậu được cắm bảng số hiệu để phục vụ công tác xác định danh tính sau này. (Ảnh: AP)

Bên cạnh việc tìm kiếm dọc theo 70 km bờ sông trong khu vực, đội thu hồi thi thể còn phải phối hợp với các bệnh viện cùng những cơ sở y tế trên cả nước để lấy mẫu ADN. Việc trục vớt thi thể chỉ có thể do những nhân viên đã qua đào tạo thực hiện.

"Công việc này vô cùng gian nan”, ông nói. "Mọi người tìm đến chúng tôi trong nước mắt. Chúng tôi thấu hiểu nỗi đau của họ”.