Cái bẫy của Israel và Mỹ

Giải giáp lực lượng Hamas không phải là con đường dẫn đến hòa bình, mà là một cái bẫy, theo hãng thông tấn Mehr News.

Các chiến binh thuộc lực lượng Hamas.

Sau chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, áp lực đang gia tăng nhằm làm suy yếu Phong trào Kháng chiến Hamas tại Palestine trước khi Israel rút quân khỏi Gaza.

Áp lực đã được chứng minh bằng hành động thực tế bởi sau khi Netanyahu trở về từ Mỹ, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza leo thang và vấn đề xây dựng khu định cư ở Bờ Tây trở nên nổi bật hơn.

Việc nhấn mạnh vào việc thực hiện cái gọi là kế hoạch hòa bình của ông Trump và các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Trump và ông Netanyahu đều nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của Israel.

Mục tiêu chính của Mỹ và chính quyền Israel trước hết là giải giáp Phong trào Kháng chiến Hamas và biến họ thành một phong trào chính trị không có đặc điểm nổi bật để Mỹ và Israel có thể dễ dàng đạt được mục tiêu của mình.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy bất kỳ sự nhượng bộ nào trước Israel sẽ dẫn đến việc nước này gia tăng áp lực và các cuộc tấn công. Vì vậy, Phong trào Kháng chiến Hamas cần yêu cầu Israel rút toàn bộ quân đội khỏi Gaza trước khi có bất kỳ cuộc đàm phán nào về giải giáp vũ khí.

Người dân Palestine hiểu rất rõ rằng giải giáp vũ khí là một cái bẫy, và nếu Hamas chấp nhận điều đó, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn và vị thế của Israel ở Gaza sẽ được củng cố.

Do đó, Phong trào Kháng chiến tại Palestine, đặc biệt là Hamas, phải tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn với Israel và không chấp thuận giải giáp vũ khí trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Điều kiện mà Hamas đưa ra đó là: Chính quyền Israel trước tiên phải rút quân khỏi Gaza và sau đó mới thảo luận về vấn đề giải trừ vũ khí. Đây được coi là một lập trường đúng đắn của Hamas.

Trước hết, chính quyền Israel phải rút hoàn toàn quân đội khỏi Gaza và cho phép viện trợ nhân đạo và y tế được đưa vào, sau đó vấn đề giải trừ vũ khí mới có thể được thảo luận sau khi tham vấn giữa các nhóm dân quân tại Palestine.

Trong thông báo hôm 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố thỏa thuận giải giáp hoàn toàn Hamas: "Hội đồng Hòa bình hôm nay đạt thỏa thuận lịch sử về giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza. Đây là bước tiến quan trọng để hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài".

Tổng thống Trump cho biết khi hoạt động giải giáp hoàn tất, quân đội Israel sẽ rút đi và Lực lượng Ổn định Quốc tế sẽ hợp tác với cảnh sát Palestine để chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người dân tại Gaza. Ông gửi lời cảm ơn các nước trung gian là Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Thỏa thuận này là bước quan trọng để hướng tới Gaza sẽ được quản lý bởi một chính phủ Palestine mới. Chính phủ mới này sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Hòa bình để giúp đỡ người dân Palestine", Tổng thống Donald Trump viết.

Lãnh đạo Mỹ thêm rằng Israel cũng sẽ được bảo đảm an ninh, do Dải Gaza "không còn được dùng làm căn cứ cho các cuộc tấn công".