Cách tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ ngày 1/7

Nghị định 161/2026 của Chính phủ vừa ban hành, quy định tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng (tăng 8%), áp dụng từ ngày 1/7. Lương cơ sở chính là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, tiền lương với cán bộ, công chức viên chức được tính theo công thức: Lương thực hiện bằng lương cơ sở nhân hệ số lương hiện hưởng.

Trong khi đó, mức phụ cấp sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo hiện hành…

Theo đó, với chuyên gia cao cấp mức lương sẽ từ 22,2 đến 25,3 triệu đồng.

Công chức nhóm A3.1 có mức lương cao nhất 20,24 triệu đồng, thấp nhất 15,6 triệu đồng.

Với công chức A1, người khởi đầu bậc 1 - hệ số 2,34 sẽ có mức lương 5,92 triệu đồng và mức cao nhất (bậc 9 - hệ số 4,98) là 12,59 triệu đồng.

Trong khi đó, nhóm A0 sẽ có mức lương khởi điểm 5,31 triệu và cao nhất là 12,37 triệu đồng.

Theo Nghị định, nguồn kinh phí của các bộ, cơ quan trung ương sẽ sử dụng từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2026 tăng thêm so với dự toán năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao;

Cùng với đó, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí liên quan.

Các bộ, cơ quan cũng được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Với các tỉnh, thành phố nguồn kinh phí sẽ sử dụng từ 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng giao.

Đồng thời, địa phương cũng được sử dụng từ 50% tăng thu ngân sách địa phương; xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên…

Với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện chế độ tiền thưởng của viên chức, người lao động do đơn vị tự đảm bảo theo quy định.