Không ít người có thói quen gọi lại ngay khi thấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ mà không biết đây có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo.

Một cuộc gọi nhỡ từ số lạ đôi khi chỉ là người quen gọi nhầm. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, đây lại là chiêu thức được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhằm kích thích sự tò mò của nạn nhân.

Thủ đoạn phổ biến là nhá máy rồi tắt ngay, khiến người dùng chủ động gọi lại. Khi đó, cuộc gọi có thể được chuyển đến các đầu số quốc tế hoặc dịch vụ tính cước cao, khiến tài khoản điện thoại bị trừ tiền chỉ sau vài giây kết nối.

Để hạn chế rủi ro, người dùng điện thoại Samsung có thể áp dụng một số cách dưới đây để nhận diện số điện thoại lạ trước khi gọi lại.

Sử dụng ứng dụng nhận diện cuộc gọi

Một trong những công cụ được nhiều người sử dụng là Truecaller. Ứng dụng này sở hữu cơ sở dữ liệu lớn do cộng đồng người dùng trên toàn thế giới đóng góp, giúp nhận diện các số điện thoại không có trong danh bạ.

Truecaller giúp hiển thị thông tin và cảnh báo các số điện thoại bị nhiều người báo cáo là spam hoặc lừa đảo. (Ảnh minh hoạ: Cellphone)

Sau khi cài đặt, Truecaller có thể hiển thị tên người gọi hoặc thông tin liên quan ngay khi có cuộc gọi đến. Nếu số điện thoại từng bị nhiều người báo cáo là cuộc gọi rác hoặc có dấu hiệu lừa đảo, ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo để người dùng cân nhắc trước khi nghe máy hoặc gọi lại.

Ứng dụng hiện hỗ trợ cả Android và iOS, trong đó người dùng điện thoại Samsung có thể tải trực tiếp từ Galaxy Store hoặc Google Play.

Tra cứu số điện thoại trên website

Ngoài ứng dụng, người dùng cũng có thể kiểm tra số điện thoại lạ thông qua các trang tra cứu trực tuyến như Whitepages.

Dịch vụ này cho phép tra cứu ngược số điện thoại và cung cấp một số thông tin như số điện thoại thuộc doanh nghiệp hay cá nhân, mức độ phổ biến của số đó và các phản ánh liên quan đến cuộc gọi rác hoặc lừa đảo.

Mặc dù từ năm 2020 Whitepages đã hạn chế hiển thị thông tin cá nhân để bảo vệ quyền riêng tư, các dữ liệu còn lại vẫn có thể giúp người dùng đánh giá mức độ an toàn trước khi liên lạc.

Báo cáo cuộc gọi lừa đảo đến đầu số 156

Nếu nhận được cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo hoặc làm phiền, người dùng có thể phản ánh tới đầu số 156 theo hướng dẫn của Cục Viễn thông.

Việc phản ánh được thực hiện miễn phí bằng tin nhắn hoặc gọi trực tiếp.

Cụ thể, với tin nhắn SMS:

- Cuộc gọi rác: soạn V [số điện thoại] [nội dung phản ánh] gửi 156.

- Cuộc gọi lừa đảo: soạn LD [số điện thoại] [nội dung phản ánh] gửi 156.

- Tin nhắn rác: soạn S [số điện thoại] [nội dung phản ánh] gửi 156.

Ngoài ra, người dân cũng có thể gọi trực tiếp đến 156 (miễn cước) để cung cấp thông tin về cuộc gọi nghi ngờ và được hướng dẫn xử lý.

Cảnh giác với các đầu số quốc tế lạ

Bên cạnh các số điện thoại trong nước, người dùng cần đặc biệt lưu ý khi nhận cuộc gọi nhỡ từ các đầu số quốc tế như +224, +231, +243, +252…

Đây là những đầu số từng nhiều lần được các cơ quan chức năng cảnh báo vì thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo nhá máy quốc tế. Mục đích của các đối tượng là khiến người dùng gọi lại để phát sinh cước viễn thông ở mức rất cao.

Do đó, khi thấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ, đặc biệt là số quốc tế không rõ nguồn gốc, người dùng không nên gọi lại ngay mà cần kiểm tra thông tin bằng các công cụ nhận diện hoặc tra cứu trước. Chỉ một thao tác xác minh đơn giản cũng có thể giúp tránh nguy cơ mất tiền và hạn chế rơi vào các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại.