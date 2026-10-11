Đây là loại gia vị quen thuộc trong nhiều gia đình, có thể tận dụng để hạn chế rắn bò vào nhà.

Rắn có thể bò vào nhà, đặc biệt tại những khu vực gần vườn cây, ruộng đồng hoặc có nhiều bụi rậm, khiến không ít gia đình lo lắng. Bên cạnh việc dọn dẹp nhà cửa và giữ cho khu vực xung quanh thông thoáng, nhiều người còn tìm đến những mẹo dân gian sử dụng nguyên liệu sẵn có để hạn chế rắn xuất hiện. Trong số đó, một loại gia vị quen thuộc trong căn bếp được chú ý nhờ mùi hương cay nồng đặc trưng, thường được nhắc đến trong các mẹo xua đuổi rắn. Đó chính là quế.

Vì sao quế có thể giúp "đuổi rắn"?

Quế là loại gia vị quen thuộc, thường được sử dụng trong chế biến món ăn và pha chế đồ uống. Bên cạnh hương thơm đặc trưng, quế còn chứa cinnamaldehyde, hợp chất góp phần tạo nên mùi cay nồng của loại gia vị này. Đây cũng là thành phần thường được nhắc đến khi nói về đặc tính của tinh dầu quế. Theo một số mẹo dân gian, mùi hương đậm của quế có thể khiến rắn khó chịu và hạn chế việc chúng tiếp cận khu vực được sử dụng. Vì vậy, tinh dầu quế đôi khi được gợi ý như một nguyên liệu có thể tận dụng trong các mẹo nhà cửa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phản ứng của rắn với các mùi hương cũng có thể khác nhau tùy loài và môi trường. Do đó, gia đình chỉ nên xem đây là mẹo dân gian, không nên phụ thuộc 100% vào quế để bảo vệ nhà ở.

Cách sử dụng quế để hạn chế rắn vào nhà

1. Sử dụng tinh dầu quế pha loãng

Tinh dầu quế có mùi hương đậm, thường được lựa chọn khi muốn tận dụng hương thơm của quế. Có thể pha loãng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sau đó xịt lên một số khu vực ngoài trời như gần chân tường hoặc lối đi quanh sân vườn. Tránh xịt lên thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt và những nơi trẻ nhỏ, vật nuôi thường xuyên tiếp xúc.

2. Đặt thanh quế tại khu vực phù hợp

Thanh quế khô có thể được đặt trong các hộp hoặc túi đựng thoáng khí ở khu vực ngoài hiên, gần kho chứa đồ hoặc những vị trí khô ráo quanh nhà. Cách này giúp giữ mùi hương quế tại khu vực đặt, đồng thời tận dụng nguyên liệu dễ tìm trong bếp. Nên thay quế khi thanh quế bị ẩm, mốc hoặc mất mùi.

Quế chỉ có tác dụng hỗ trợ, 3 điều cần làm để hạn chế rắn bò vào nhà

1. Dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ nơi trú ẩn của rắn

Các đống củi, gạch đá, lá khô, thùng carton hoặc đồ đạc bỏ lâu ngày có thể tạo ra những góc khuất thuận lợi cho rắn ẩn náu. Vì vậy, gia đình nên thường xuyên thu gom rác, sắp xếp vật dụng gọn gàng và vệ sinh khu vực kho chứa, gầm cầu thang, nhà kho hoặc những góc ít sử dụng. Khi dọn dẹp, nên mang giày kín và dùng dụng cụ có cán dài để kiểm tra những vị trí khuất, tránh đưa tay trực tiếp vào các khe hốc.

2. Phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây cối quanh nhà

Bụi cây um tùm, cỏ mọc cao và thảm lá khô quanh nhà có thể tạo môi trường thuận lợi cho rắn trú ẩn, đồng thời thu hút các loài động vật nhỏ làm thức ăn cho chúng. Gia đình nên thường xuyên cắt cỏ, tỉa cành thấp, phát quang khu vực sát hàng rào và giữ lối đi quanh nhà thông thoáng. Nếu có vườn cây, nên hạn chế để thảm thực vật mọc sát cửa ra vào hoặc tường nhà.

3. Bịt kín khe hở, hạn chế các lối rắn bò vào nhà

Hãy kiểm tra chân cửa, khe tường, lỗ thông gió và những vị trí đường ống đi xuyên qua tường để phát hiện khoảng trống có thể trở thành lối xâm nhập của rắn. Gia đình có thể lắp gioăng chân cửa, sử dụng lưới chắn phù hợp và trám kín các khe hở không cần thiết. Đồng thời, nên kiểm soát chuột bằng cách bảo quản thực phẩm kín, thu gom rác thường xuyên và giữ khu vực bếp sạch sẽ.