Cây cảnh để bàn giúp giảm bớt sự căng thẳng và mang lại năng lượng xanh cho góc làm việc. Sen đá luôn là loại cây cảnh yêu thích của dân văn phòng nhờ vẻ ngoài nhỏ nhắn, đa dạng và mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, việc chăm sóc không cầu kỳ. Tuy nhiên, môi trường công sở kín đáo, thiếu nắng tự nhiên và lạm dụng máy lạnh lại là những thử thách đối với sự sinh trưởng của loài cây này.

Cách chăm sóc cây sen đá tại văn phòng

Nhiều người thường đối mặt với tình trạng cây sen đá bị úng rễ, thối lá hoặc héo úa chỉ sau vài tuần mang đến bàn làm việc. Chăm sóc sen đá nơi công sở không hề khó nếu thấu hiểu đặc tính của cây và áp dụng đúng phương pháp.

Tận dụng nguồn sáng

Ánh sáng là yếu tố sống còn quyết định màu sắc và hình dáng của sen đá. Nguyên nhân phổ biến nhất khiến sen đá văn phòng bị héo, lá thưa thớt và chuyển sang màu xanh nhạt chính là thiếu nắng.

Để khắc phục điều này, vị trí lý tưởng nhất để đặt chậu cây chính là bậu cửa sổ hoặc những khu vực gần vách kính, nơi có thể đón nhận ánh sáng tự nhiên gián tiếp. Nếu bàn làm việc của bạn nằm sâu trong phòng và hoàn toàn khuất bóng nắng, hãy chịu khó mang những chú sen đá ra ban công hoặc cửa sổ đón nắng sớm khoảng 2 - 3 lần/tuần.

Khoảng thời gian từ 7h đến 10h là lúc ánh nắng dịu nhẹ nhất, vừa đủ để cây tái tạo năng lượng mà không lo bị cháy lá.

Nguyên tắc tưới nước

Sống trong môi trường máy điều hòa mát mẻ liên tục, tốc độ thoát hơi nước của đất diễn ra chậm hơn rất nhiều so với môi trường tự nhiên. Sai lầm lớn nhất của dân văn phòng là thói quen tưới nước mỗi ngày như một cách để giải tỏa áp lực công việc.

Đối với sen đá, thừa nước chính là con đường ngắn nhất dẫn đến tình trạng thối rễ và chết cây. Quy tắc vàng khi chăm sóc sen đá văn phòng là chỉ tưới khi bầu đất đã khô hoàn toàn. Bạn có thể kiểm tra bằng cách dùng một chiếc tăm tre cắm sâu xuống đất, nếu rút lên thấy tăm khô ráo thì mới tiến hành bổ sung nước.

Khi tưới, hãy tưới trực tiếp vào gốc hoặc quanh mép chậu, tuyệt đối không đổ nước từ trên đỉnh cây xuống vì nước đọng lại ở các kẽ lá trong môi trường máy lạnh rất dễ gây ra nấm mốc. Khoảng 1-2 tuần, bạn mới nên tưới nước một lần.

Chậu trồng phù hợp

Môi trường văn phòng vốn dĩ đã có độ thông thoáng kém, vì vậy giá thể và chậu trồng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp rễ cây được hít thở. Các loại đất thịt thông thường có xu hướng giữ nước rất lâu và dễ bị nén chặt, không hề thích hợp cho sen đá.

Bạn nên thay thế bằng một hỗn hợp đất chuyên dụng có độ tơi xốp cao, giàu khả năng thoát nước bằng cách trộn đất sạch với các thành phần như đá perlite, đá pumice, xỉ than đập nhỏ hoặc tro trấu. Các khoảng trống giữa các hạt đá sẽ tạo điều kiện cho nước thừa thoát đi nhanh chóng, giữ cho bộ rễ luôn khô thoáng.

Bên cạnh đất, chất liệu của chậu trồng cũng cần được lưu ý kỹ lưỡng. Những chiếc chậu bằng gốm nung không men hoặc đất nung luôn là người bạn đồng hành hoàn hảo nhất cho sen đá nhờ khả năng thấm hút và thoát nước qua thành chậu cực tốt.

Nếu bạn ưu tiên tính thẩm mỹ và chọn chậu sứ, chậu thủy tinh hay nhựa, hãy đảm bảo rằng đáy chậu có lỗ thoát nước đủ lớn. Việc trồng sen đá vào những chiếc ly thủy tinh không có lỗ thoát nước đòi hỏi kỹ thuật kiểm soát nước cực kỳ khắt khe và hoàn toàn không khuyến khích cho những ai mới bắt đầu.

Duy trì sự thông thoáng

Sen đá là loài cây ưa chuộng sự khô ráo và thoáng mát. Môi trường văn phòng thường đóng kín cửa để chạy máy lạnh, vô tình tạo ra một bầu không khí tù túng, thiếu sự lưu chuyển của gió tự nhiên.

Sự thiếu thông thoáng kết hợp với độ ẩm từ việc tưới nước sẽ tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm bệnh phát triển, khiến lá cây dễ bị nhũn đen. Để cải thiện điều này, bạn nên đặt chậu cây ở những vị trí có luồng không khí lưu thông tốt, chẳng hạn như gần lối ra vào hoặc nơi có quạt gió nhẹ.

Tránh đặt sen đá trực tiếp dưới họng gió thổi của máy điều hòa vì khí lạnh buốt thổi liên tục sẽ làm cây bị sốc nhiệt, mất nước cục bộ và rụng lá hoàng loạt. Vào cuối ngày trước khi rời văn phòng, nếu có thể, hãy di chuyển cây đến những khu vực thoáng đãng hơn để cây được tận hưởng không khí tự nhiên của ban đêm.

Cắt tỉa định kỳ

Dù được chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu, sen đá sống trong nhà vẫn có nguy cơ đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe. Việc quan sát và chăm sóc cây đều đặn mỗi ngày không chỉ giúp bạn thư giãn tinh thần mà còn giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của cây.

Những chiếc lá ở gốc già đi, héo khô là hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường, nhưng bạn cần chủ động dùng nhíp gắp bỏ chúng đi ngay lập tức để tránh tích tụ độ ẩm và tạo nơi ẩn nấp cho rệp sáp.

Rệp sáp là kẻ thù số một của sen đá nơi công sở, chúng thường xuất hiện dưới dạng những đốm trắng nhỏ như bông ở các kẽ lá. Khi phát hiện rệp, bạn có thể dùng tăm bông thấm cồn y tế lau sạch các vùng bị bám rệp hoặc cách ly chậu cây ra khỏi những cây khác để tránh lây nhiễm diện rộng.

Đồng thời, nếu thấy cây có xu hướng mọc nghiêng về một phía để tìm ánh sáng, hãy xoay chậu cây một góc 180 độ sau mỗi vài ngày để cây phát triển cân đối, giữ được dáng hình đài hoa tròn trịa và đẹp mắt.