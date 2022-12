Cách bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để tránh lãng phí và tiết kiệm tiền

Lần cuối cùng bạn kiểm tra đồ đạc trong tủ lạnh là khi nào? Nếu bạn chưa xem xét kỹ lưỡng ngăn đựng rau, đặc biệt nếu bạn đang dự trữ các loại rau gia vị và rau xanh để nấu ăn tại nhà thì điều cần làm là luôn kiểm tra chúng liên tục.

Phát hiện trong tủ lạnh có nhiều đồ hư hỏng không phải là câu chuyện của mỗi gia đình bạn. Trong một nghiên cứu do Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) thực hiện, thì 24% trong số 443 hộ gia đình được khảo sát cho biết họ thường vứt bỏ thực phẩm hư hỏng và 2 lý do hàng đầu để làm như vậy là do mua quá nhiều và thừa thức ăn.

Hơn nữa, lượng rác thải thực phẩm có thể tránh được tương đương với việc mỗi hộ gia đình vứt bỏ một bao gạo 2,5kg mỗi tuần, cũng theo nghiên cứu này. Lãng phí thực phẩm không phải mới xảy ra gần đây. NEA lưu ý rằng lượng chất thải thực phẩm được tạo ra ở Singapore đã tăng khoảng 40% trong 10 năm qua. Ghi nhận cao nhất vào năm 2016, lượng rác thải thực phẩm được tạo ra tương đương với trọng lượng của hơn 3.500 chuyến tàu điện ngầm.

Khi nói đến thực phẩm dễ hỏng, đừng mua số lượng lớn. Có vẻ như bạn đang tiết kiệm tiền khi mua với số lượng nhiều hơn nhưng nếu bạn phải vứt bỏ cải thìa mềm nhũn, bông cải xanh vàng úa, cà chua nhũn và nấm ẩm mốc kinh khủng vì không dùng được, thì tức là bạn đang lãng phí tiền bạc. Một ý kiến hay là lên kế hoạch cho những bữa ăn bạn đang nấu và chỉ mua vừa đủ.

Một số công thức nấu ăn thậm chí còn có định lượng thành phần để bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Và bạn sẽ không phải cảm thấy tồi tệ khi vứt bỏ thức ăn thừa. Hãy áp dụng một số mẹo bảo quản thực phẩm đơn giản để điều này không xảy ra.

Thứ nhất, hãy đảm bảo tủ lạnh nhà bạn "đủ lạnh"

Bạn có biết nhiệt độ tủ lạnh của bạn nên là bao nhiêu không? Theo NEA , nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C đối với tủ lạnh và -12 độ C trở xuống đối với ngăn đá. Nhiệt độ từ 5 độ C trở lên sẽ làm tăng hoạt động của vi khuẩn và hô hấp của enzym, đồng thời làm giảm thời hạn sử dụng của thực phẩm.

Catherine Seah, Giảng viên Trường Khoa học Hóa học và Đời sống của Đại học Bách khoa Nanyang, khuyên nếu bạn cực kỳ thận trọng, hãy giảm nhiệt độ tủ lạnh xuống thấp hơn nữa.

Một cách đơn giản để kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh của bạn mà không cần thiết bị đắt tiền là đặt một nhiệt kế thông thường vào một cốc nước và đặt nó vào ngăn tủ lạnh. Đối với nhiệt độ tủ đông, làm tương tự với nhiệt kế bên trong rượu hoặc dầu ăn vì nước sẽ đóng băng.

Hút chân không thực phẩm giúp bảo quản tốt hơn 50%

Hút chân không có thể kéo dài thời hạn sử dụng của trái cây và rau quả lên tới 50%. Đối với các thực phẩm như cá, thời gian có thể kéo dài thêm từ 6 đến 18 ngày. "Việc hút chân không sẽ loại bỏ oxy, do đó phản ứng oxy hóa trong thực phẩm trong quá trình bảo quản sẽ giảm đi. Môi trường chân không cũng ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật hiếu khí, chẳng hạn như một số vi khuẩn và nấm cần oxy để phát triển, từ đó giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn".

Giữ đồ uống như sữa ở trung tâm của tủ lạnh

Hầu hết mọi người để hộp sữa trên cửa tủ lạnh vì thuận tiện khi lấy ra. Nhưng vị trí đó có thể khiến nó hỏng nhanh hơn vì không lạnh bằng phần giữa tủ lạnh. Tốt hơn, hãy nhét hộp sữa ở nơi lạnh nhất của tủ lạnh. Đây cũng là một địa điểm lý tưởng để bạn trữ pho mát, miễn là nhiệt độ dưới 4 độ C.

Cách bảo quản rau củ quả

Một số loại trái cây và rau quả giải phóng một loại khí làm chín được gọi là ethylene. Trong khi đó, một số sản phẩm nhạy cảm với ethylene hơn những sản phẩm khác. Ví dụ, táo được biết là sản xuất ethylene, trong khi chuối nhạy cảm với khí này. Đặt chúng lại với nhau kể cả bên ngoài tủ lạnh bạn sẽ thấy chuối chuyển sang màu nâu và nhũn nhanh hơn.

Xà lách, cải xoăn có thể bị héo và nhớt nếu được bảo quản trong bao bì nhựa. Để hấp thụ độ ẩm dư thừa mà lá tạo ra trong quá trình làm lạnh, hãy chuyển lá vào hộp bảo quản cùng với một vài tờ khăn giấy ở trên và dưới trước khi đóng nắp.

Các loại nấm tươi như nấm nâu, nấm nút hoặc nấm portobello được bảo quản tốt nhất sau khi lấy ra khỏi màng bọc thực phẩm và hộp nhựa. Hãy cho chúng vào túi giấy trước khi để trong tủ lạnh để có độ tươi tối ưu.

Trừ khi bạn trồng húng quế, mùi tây hoặc bạc hà ở ban công, còn không thì thỉnh thoảng sẽ phải mua rau gia vị. Và bạn sẽ có một đống lớn những loại rau gia vị chưa sử dụng đang thối rữa trong tủ lạnh của mình. Để giữ cho chúng tươi lâu đến hai tuần, hãy cắm vào một cốc nước giống như cách bạn cắm hoa và đặt một chiếc túi nhựa lên trên.

Dâu tây, anh đào và quả việt quất có xu hướng bị mốc trong tủ lạnh. Để ngăn chặn điều đó, hãy ngâm chúng trong dung dịch một phần giấm, ba phần nước sau khi bạn mua về từ siêu thị. Rửa kỹ, lau khô và bỏ chúng vào tủ lạnh.