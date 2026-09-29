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Các nhà điều tra Đức: Phanh chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines gặp sự cố tại Munich đã bị kích hoạt trong lúc chạy đà cất cánh

Hồng Duy
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Một chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines đã ghi nhận nhiều lần tác động vào hệ thống phanh ngay trong quá trình chạy đà cất cánh, trước khi lao khỏi đường băng rồi va vào hệ thống đèn tiếp cận tại sân bay Munich, Đức.

Reuters vừa dẫn thông tin được Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Liên bang Đức (BFU) công bố trong báo cáo sơ bộ về sự cố xảy ra ngày 15/8. Báo cáo cho biết chiếc Boeing 787-9 khi đó đang thực hiện chuyến bay theo lịch trình từ Munich về Hà Nội, chở 271 hành khách, 12 thành viên phi hành đoàn và 4 phi công. Máy bay bị hư hỏng đáng kể nhưng không có người bị thương.

Theo dữ liệu hộp đen lưu trữ dữ liệu chuyến bay, bàn đạp phanh bên trái đã có chuyển động và hệ thống phanh được kích hoạt ngay sau khi máy bay bắt đầu chạy đà. Một lần phanh thứ hai được ghi nhận không lâu trước khi máy bay ngóc đầu để cất cánh.

Tuy nhiên, báo cáo sơ bộ chưa xác định được nguyên nhân khiến hệ thống phanh được kích hoạt. BFU cho biết chưa thể kết luận liệu đây là thao tác của phi công hay do sự cố kỹ thuật. Các nhà điều tra đã thu giữ những bộ phận liên quan đến hệ thống phanh cùng một số linh kiện khác của máy bay để phục vụ kiểm tra.

Một chi tiết đáng chú ý khác là tốc độ máy bay duy trì ở mức khoảng 168 knot, tương đương 311 km/giờ, trong khoảng 18 giây khi chạy đà. Ngay trước thời điểm máy bay rời mặt đất, cơ phó ngồi bên phải đã tăng lực đẩy động cơ.

Máy bay bắt đầu ngóc đầu ở tốc độ thấp hơn tốc độ cất cánh được tính toán. Sau đó, chiếc Boeing 787 rời mặt đất từ khu vực cỏ nằm ngoài đường băng và khu vực an toàn kéo dài ở cuối đường băng.

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Khi rời đường băng, phần đuôi máy bay cùng cả hai cụm càng đáp chính va vào một phần hệ thống đèn tiếp cận của sân bay. Vụ va chạm khiến máy bay bị hư hỏng đáng kể.

Sau khi máy bay đã ở trên không, cơ trưởng được chỉ định cho chuyến bay, người trước đó ngồi ở ghế phụ bên trái trong thời điểm cất cánh, tiếp quản việc điều khiển.

Phi hành đoàn sau đó xả khoảng 62 tấn nhiên liệu để giảm trọng lượng trước khi quay trở lại sân bay Munich. Máy bay hạ cánh an toàn khoảng hai giờ sau sự cố. Không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn bị thương trong vụ việc.

Tham khảo: Reuters

Tags

Boeing 787

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