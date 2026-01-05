Theo lộ trình của Hà Nội và TP.HCM, việc thí điểm các vùng phát thải thấp (LEZ) sẽ được thực hiện trong năm 2026 và 2027. Trong bối cảnh đó, xe máy điện trở thành lựa chọn tối ưu để đáp ứng nhu cầu di chuyển cho người dân và được dự báo sẽ tăng mạnh doanh số trong năm 2026.

Điều này khiến các hãng xe vốn phụ thuộc vào động cơ đốt trong truyền thống đang buộc phải thay đổi chiến lược, nhanh chóng tăng tốc lộ trình điện hóa dải sản phẩm để không bị "gạt chân" khỏi cuộc chơi tại các khu vực nội đô trọng điểm.

Với Yamaha , hãng này đã giới thiệu dịch vụ sạc và đổi pin xe điện tại Việt Nam vào cuối năm ngoái. Theo đó, từ năm 2026, khách hàng sử dụng xe máy điện Yamaha NEO’s tại Hà Nội và TP.HCM có thể đổi pin nhanh tại đại lý, hoặc lựa chọn hình thức giao pin tận nơi khi phát sinh nhu cầu.

Xe máy điện Yamaha NEO’s.

Hiện tại, Yamaha chỉ đang kinh doanh duy nhất một mẫu xe điện NEO’S, được trang bị pin lithium-ion có thể tháo rời, có thể lắp tối đa 2 pin. Theo Yamaha, việc sử dụng pin tháo rời là nền tảng để hãng triển khai các hình thức hỗ trợ như đổi pin nhanh, mượn pin hoặc giao pin tận nơi.

Về phần Honda , hãng xe hai bánh có thị phần lớn nhất Việt Nam chuẩn bị giới thiệu một mẫu xe máy điện mới tới công chúng trong tuần này. Tại đây, nhiều khả năng hãng cũng sẽ những công bố chính thức về kế hoạch phát triển và đưa vào hoạt động hệ thống tủ đổi pin Honda Power Pack Exchanger e:.

Honda sắp bổ sung thêm một mẫu xe máy điện mới tại Việt Nam. Ảnh: HVN.

Trước đó, mô hình tủ đổi pin Honda Power Pack Exchanger e: từng được trưng bày tại một số sự kiện tại Hà Nội và TP. HCM hồi cuối năm 2025. Hệ thống này dự kiến bắt đầu đi vào vận hành từ đầu năm 2026 tại các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD).

Hiện tại, Honda Việt Nam đang cung cấp các mẫu xe điện sử dụng pin hoán đổi gồm CUV e: (cho thuê từ tháng 7/2025) cùng mẫu xe giao hàng Benly e:, vốn đã được Vietnam Post và Lotteria đưa vào sử dụng từ năm 2021. Sản phẩm xe máy điện Honda sắp ra mắt được dự đoán có thể là một mẫu xe đổi pin khác.

Có thể thấy, đứng trước áp lực từ các kế hoạch giảm phát thải của Chính phủ và sự vươn lên mạnh mẽ của các thương hiệu xe máy điện nội địa cũng như quốc tế, các "ông lớn" Nhật Bản không thể đứng ngoài cuộc. Động thái mới của Honda và Yamaha được coi là bước đi chiến lược để gia tăng sức cạnh tranh nhằm giữ vững vị thế tại thị trường Việt Nam.

Về mặt doanh số, phần lớn lượng tiêu thụ xe máy tại nước ta vẫn là xe xăng nhưng mảng này đang có dấu hiệu chậm lại.

Theo thống kê 3 quý đầu năm 2025 của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), lượng bán ra của các hãng thành viên gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM (chủ yếu bán xe xăng) đạt 1.906.023 xe, gần như không tăng trưởng (tăng 0,69%) so với giai đoạn 9 tháng đầu năm 2024 (1.892.873 xe).

Ở chiều ngược lại, nhóm xe máy điện lại đang tăng tốc mạnh mẽ. Thương hiệu dẫn đầu mảng này tại Việt Nam là VinFast cho biết đã bàn giao tổng cộng 234.536 xe máy điện và xe đạp điện trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng 489% so với cùng kỳ năm trước.