Phát hiện 2 xe tải điện âm thầm khai thác kho báu vàng trị giá 62,4 nghìn tỷ đồng mà không cần tài xế

Phát hiện 2 xe tải điện khai thác kho báu vàng trị giá 62,4 nghìn tỷ

Tập đoàn khai khoáng Eldorado Gold của Canada vừa công bố kế hoạch đầu tư vào một đội xe tải điện hạng nặng nhằm phục vụ khai thác tại mỏ vàng Lamaque ở Val-d’Or, bang Québec, Canada với trữ lượng gần 40 tấn vàng (tương đương khoảng 62,4 nghìn tỷ đồng). Công ty đặt mua 10 xe tải điện Sandvik TH550B có khối lượng tải lên tới 50 tấn, với hợp đồng trị giá khoảng 17 triệu USD.

Trước khi quyết định đầu tư 17 triệu USD cho 10 chiếc xe tải điện, Eldorado Gold đã âm thầm thử nghiệm 2 chiếc TH550B tại mỏ Lamaque. Kết quả đã thuyết phục công ty mở rộng đơn hàng.

Điểm nổi bật của đội xe là tính năng hoạt động hoàn toàn bằng pin lithium-sắt phosphate (LiFePO4) với tổng công suất lên tới 354 kWh, cho phép vận hành liên tục nhiều giờ trong môi trường hầm lò mà không phát thải, giảm đáng kể chi phí thông gió và ô nhiễm so với xe diesel. Những chiếc xe này sử dụng công nghệ “AutoSwap” cho phép thay pin tự động chỉ trong vài phút, tương tự “tiếp nhiên liệu” ở các cuộc đua F1.

Lô xe đầu tiên dự kiến bàn giao vào quý I/2026 và hoàn thiện toàn bộ đội trước đầu năm 2027, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc áp dụng công nghệ điện trong khai thác công nghiệp nặng.

Cơn sốt nhà máy xe điện Xiaomi: 100.000 người tranh 200 vé tham quan công nghệ cao

Hơn 100.000 người dân Trung Quốc đăng ký quay số để giành lấy khoảng 200 suất tham quan miễn phí nhà máy sản xuất ô tô điện của Xiaomi, khiến sự kiện này trở thành hiện tượng “khó săn vé” thậm chí hơn cả một số kỳ thi đại học danh giá.

Nguồn cơn cơn sốt là chương trình tour tham quan trực tuyến được Xiaomi triển khai tại cơ sở tự động hóa cao ở ngoại ô Bắc Kinh, nơi dây chuyền robot sản xuất xe điện thậm chí xuất xưởng một chiếc mỗi 76 giây.

Phụ huynh Trung Quốc, những người sáng tạo nội dung và giới đam mê công nghệ đã cạnh tranh quyết liệt để giành vé, với mục tiêu vừa “ngắm robot”, vừa truyền cảm hứng cho con cái theo đuổi nghề công nghệ.

Chuyến tham quan kéo dài khoảng một giờ, cho người xem cái nhìn trực tiếp vào quy trình sản xuất hiện đại và còn bao gồm trải nghiệm lái thử mẫu SUV điện SU7.

Sự kiện phản ánh xu hướng du lịch công nghiệp đang bùng nổ ở Trung Quốc, khi các cơ quan và doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá ngành sản xuất công nghệ cao.

Xe điện Audi Q2 e-tron sắp trình làng, hướng tới người dùng đô thị

Audi xác nhận sẽ ra mắt mẫu SUV điện cỡ nhỏ Q2 e-tron, mở rộng chiến lược điện hóa nhằm thay thế hoàn toàn phiên bản Q2 sử dụng động cơ đốt trong trong tương lai gần. Đây được xem là bước đi tiếp theo của hãng xe Đức trong việc mở rộng danh mục xe điện, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đô thị và xu hướng hạn chế khí thải.

Mẫu Q2 e-tron được thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và giữ phong cách nhận diện đặc trưng của dòng e-tron, hướng tới người dùng đô thị. Những thông tin ban đầu cho biết phiên bản cơ bản sẽ trang bị động cơ điện 201 mã lực với pin 63 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 402 km theo chu trình WLTP. Các biến thể mạnh mẽ hơn dự kiến sẽ có công suất khoảng 268 mã lực và pin dung lượng lớn hơn, cho tầm hoạt động lên tới 560 km mỗi lần sạc.

Audi Q2 e-tron dự kiến sẽ sớm ra mắt thị trường, với các thông tin về trang bị, tầm hoạt động và phiên bản dành cho từng khu vực sẽ được công bố theo từng giai đoạn. Mẫu SUV điện cỡ nhỏ này được đánh giá phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay, khi người dùng ngày càng ưu tiên các dòng xe điện gọn gàng, tiết kiệm và thân thiện với môi trường, thay thế dần các mẫu xe sử dụng động cơ xăng truyền thống.

