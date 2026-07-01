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Cả thế giới đang choáng ngợp trước màn debut của 1 mỹ nhân: Đổi đời sau một đêm, đẹp như thiên thần còn diễn đỉnh

Thu Phong
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Màn debut của mỹ nhân này trên màn ảnh đang khiến cả cõi mạng thán phục.

Seo Su Min đang trở thành một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2026. Dù đây mới là lần đầu tiên góp mặt trong một dự án phim, nữ diễn viên trẻ đã nhanh chóng chinh phục khán giả với vai Kim Min Ji trong bom tấn Agent Kim Reactivated. Cô cho thấy tại sao chỉ với màn thử vai 2 phút, bản thân đã được chọn cho vai diễn quan trọng này.

- Ảnh 1.

Seo Su Min có lẽ là một trong những bất ngờ lớn nhất của mùa phim Hàn 2026.

Ngay từ những tập đầu, Seo Su Min đã gây thiện cảm nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Thế nhưng đến tập 7, cô đã thực sự có màn bứt phá khiến người xem không khỏi xúc động. Phân cảnh chia tay giữa Kim Min Ji và người bố do So Ji Sub thủ vai được đánh giá là khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của bộ phim tính đến thời điểm hiện tại.

- Ảnh 2.

Kim Min Ji cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bố.

- Ảnh 3.

Phản ứng hóa học cực tốt của tân binh Seo Su Min và tài tử So Ji Sub.

Ở đoạn này, phải dành những lời khen cho cái cách Seo Su Min truyền tải cảm xúc qua ánh mắt và biểu cảm gương mặt. Nhân vật Kim Min Ji cố gắng mỉm cười để bố yên tâm, nhưng cô không thể che giấu nỗi buồn và sự lưu luyến.

Khi người bố nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho con gái trước lúc rời đi, Kim Min Ji đã không thể tỏ ra mạnh mẽ nữa mà òa khóc. Đến khi bố quay lưng bước đi, nỗi buồn tuôn ra ào ạt. Seo Su Min đã lột tả trọn vẹn sự bất lực, lưu luyến và nỗi buồn vô hạn của một cô bé không muốn phải xa người thân yêu nhất.

- Ảnh 4.

Sau khi bố rời đi, nỗi buồn trong lòng Min Ji đã tuôn ra ào ạt.

- Ảnh 5.

Những gì Seo Su Min thể hiện trong vai diễn đầu tay thực sự xứng đáng được khen ngợi.

Có thể nói là ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng phải hài lòng với phản ứng hóa học giữa cô và So Ji Sub. Sự ăn ý của hai diễn viên giúp mối quan hệ cha con trên màn ảnh trở nên vô cùng chân thực, khiến cảnh chia tay ở tập 7 trở thành một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất của Agent Kim Reactivated, đồng thời khẳng định Seo Su Min là gương mặt trẻ rất đáng kỳ vọng của phim truyền hình Hàn Quốc.

Bình luận của netizen về phân cảnh này:

- Biết là buồn nhưng lần đầu tiên 2 bố con có thể trò chuyện lâu như vậy.

- Sáng ra khóc sưng mắt.

- Qua xem đã khóc rồi. Sáng ra lướt TitTok lại khóc tiếp, hic.

- Trời ơi không tin đây là vai đầu tay của bé Su Min luôn đấy. Chú So Ji Sub là mãi đỉnh rồi khỏi phải nói.

- Bé này vừa đẹp vừa diễn tốt, debut mà thế này thì tương lai lắm. Mong em sẽ có nhiều vai diễn hay hơn.

Nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc tái hôn với 1 viện trưởng, sở hữu biệt thự 10 phòng ngủ, sống đơn giản
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Tags

mỹ nhân

sao hàn

kim min ji

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