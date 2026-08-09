Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Nhan sắc tài năng có thừa, tạo trend trăm triệu views rồi lao dốc cay đắng

Dù sở hữu nhan sắc và kỹ năng được đánh giá cao, sự nghiệp của ca sĩ này khiến nhiều người tiếc nuối vì ngày càng tuột dốc.

Ryujin - Thành viên tài năng của ITZY được đề cử đẹp nhất thế giới

Danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới do TC Candler bình chọn năm 2026 vừa công bố tên Ryujin (ITZY). Sở hữu đường nét sắc sảo, đôi mắt cuốn hút cùng nụ cười sáng, nữ idol sinh năm 2001 gây chú ý với vẻ đẹp vừa cá tính, lạnh lùng vừa có nét trong trẻo khi mỉm cười. Bên cạnh visual nổi bật, Ryujin còn được biết đến với thần thái sân khấu mạnh mẽ và phong cách trình diễn đặc trưng, giúp cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ idol nữ thứ 4.

Ryujin có lần thứ 7 được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới

Lần thứ 7 góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới của TC Candler, Ryujin tiếp tục khẳng định sức hút nhan sắc ấn tượng. Thực tế, ngay từ trước khi ra mắt cùng ITZY, nữ thần tượng đã gây tiếng vang lớn khi xuất sắc giành vị trí dẫn đầu đội hình nữ tại chương trình sống còn MIXNINE của YG Entertainment. Màn xuất hiện trong Love Yourself Highlight Reel của BTS sau đó cũng trở thành đòn bẩy đưa cái tên Ryujin đến gần hơn với công chúng từ rất sớm.

Ngay từ trước khi ra mắt cùng ITZY, Ryujin đã gây tiếng vang lớn khi xuất sắc giành vị trí dẫn đầu đội hình nữ tại chương trình sống còn MIXNINE

Khi chính thức chào sân cùng ITZY, Ryujin nhanh chóng xây dựng được chỗ đứng riêng nhờ đường nét gương mặt sắc sảo, khí chất cá tính cùng thần thái lạnh lùng quyến rũ. Hình ảnh mạnh mẽ, bứt phá khỏi khuôn mẫu ngọt ngào quen thuộc giúp thành viên ITZY sở hữu tệp fan nữ vô cùng đông đảo. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài "cool ngầu" trên sân khấu, Ryujin trong các chương trình thực tế của nhóm lại mang một khía cạnh hoàn toàn trái ngược với sự lém lỉnh, hài hước, thích trêu chọc các thành viên cùng loạt biểu cảm tự nhiên, gần gũi.

Ryujin ghi điểm với visual sắc sảo, thần thái lạnh và khí chất cá tính, trở thành một trong những idol nữ sở hữu lượng fan nữ đông đảo.

Bên cạnh visual nổi bật, vũ đạo là một trong những yếu tố giúp Ryujin tạo dấu ấn mạnh với khán giả. Cô sở hữu lối nhảy giàu năng lượng, động tác dứt khoát và khả năng kiểm soát cơ thể tốt, liên tục tạo ra những “killing point” qua DALLA DALLA, Not Shy hay WANNABE . Trong đó, phần nhấn vai của WANNABE nhanh chóng trở thành khoảnh khắc đặc trưng gắn liền với tên tuổi Ryujin. Động tác lắc vai từng làm mưa làm gió cả năm 2020 của Ryujin Không dừng lại trên sân khấu, động tác này còn trở thành dance trend được hưởng ứng rộng rãi trên TikTok. Hàng loạt video cover từ người hâm mộ đến các nghệ sĩ thu hút hàng triệu lượt xem, đưa vũ đạo của Ryujin trở thành một trong những điểm nhấn được nhớ đến nhiều nhất của Kpop năm 2020. Các video nhảy cover của Ryujin luôn thu hút được lượng tương tác cao





Không chỉ trên sân khấu chính thức, các video nhảy của Ryujin cũng thường nhận được lượng tương tác và lượt xem cao trên mạng xã hội. Những fancam, dance practice hay đoạn vũ đạo ngắn của nữ idol liên tục được người hâm mộ chia sẻ, qua đó cho thấy sức hút riêng của Ryujin ở mảng trình diễn. Khả năng nhảy, thần thái tốt và cách xử lý động tác rõ ràng giúp cô luôn là một trong những thành viên được chú ý mỗi khi ITZY xuất hiện trên sân khấu.

Sự nghiệp tuột dốc theo thời gian khiến nhiều người tiếc nuối

Debut cùng ITZY vào tháng 2/2019, Ryujin nhanh chóng được chú ý khi nhóm tạo cú hích lớn ngay với ca khúc đầu tay DALLA DALLA . Ca khúc giúp ITZY giành chiến thắng đầu tiên chỉ sau 9 ngày, đồng thời mang về tổng cộng 9 cúp trên các chương trình âm nhạc. Sau đó, ICY, WANNABE và Not Shy tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của nhóm.

ITZY và Ryujin có màn ra mắt ấn tượng khi các ca khúc đều đạt thành tốt trên mặt trận nhạc số

Đặc biệt, WANNABE trở thành một trong những ca khúc nổi bật nhất sự nghiệp ITZY, với phần vũ đạo vai của Ryujin trở thành “killing point” được nhắc đến rộng rãi. MV WANNABE đã cán mốc 587 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành MV có lượt xem cao nhất sự nghiệp ITZY.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Ryujin cũng là một trong những thành viên có độ nhận diện cao nhất nhóm. Visual cá tính, thần thái lạnh cùng lối trình diễn mạnh giúp cô dễ dàng tạo dấu ấn mỗi khi ITZY xuất hiện. Thế nhưng, sức nóng của nhóm bắt đầu giảm dần theo thời gian. Đặc biệt từ sau Cake, thành tích nhạc số của ITZY không còn giữ được phong độ như giai đoạn đỉnh cao.

Giữa lúc hàng loạt girlgroup mới liên tục xuất hiện, ITZY gần như chìm hẳn khỏi cuộc đua nhạc số.

Giữa lúc hàng loạt girlgroup mới liên tục xuất hiện, ITZY gần như chìm hẳn khỏi cuộc đua nhạc số. Từ Untouchable đến Girls Will Be Girls, các sản phẩm mới đều không đủ sức kéo nhóm trở lại tâm điểm. Từng là cái tên phủ sóng với DALLA DALLA và WANNABE, ITZY giờ đây chật vật tìm lại sức hút giữa một thế hệ girlgroup ngày càng đông và cạnh tranh gay gắt.

Đầu năm 2026, nhóm bất ngờ có màn lội ngược dòng với That’s A No No, mang đến một tín hiệu tích cực sau thời gian dài chững lại. Tuy nhiên, hiệu ứng này không kéo dài. Đến Motto, ITZY tiếp tục không tạo được thành tích tiếng tăm như kỳ vọng, khiến nhóm một lần nữa rơi vào trạng thái khá im ắng trên đường đua nhạc số.

Chính vì sở hữu khởi đầu quá rực rỡ, việc Ryujin chật vật ở thời điểm hiện tại càng khiến nhiều người tiếc nuối. Hội tụ đủ tài năng, visual lẫn khí chất riêng, việc nữ thần tượng chưa thể bứt phá xa hơn vẫn là điều để lại nhiều hụt hẫng cho công chúng.

Chính vì sở hữu khởi đầu quá rực rỡ, việc Ryujin chật vật ở thời điểm hiện tại càng khiến nhiều người tiếc nuối.

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