Ca sĩ Việt vừa được thăng chức Thiếu tá: Thạc sĩ thanh nhạc tại Trung Quốc, 4 lần vang danh quốc tế

Ca sĩ này có bề dày sự nghiệp vô cùng đáng nể.

Mới đây, thông tin ca sĩ Đỗ Tố Hoa được thăng quân hàm Thiếu tá thu hút sự chú ý của công chúng. Không chỉ hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ dòng nhạc thính phòng, nữ nghệ sĩ còn là giảng viên thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Việc mang quân hàm Thiếu tá bên cạnh sự nghiệp ca hát khiến hành trình của Đỗ Tố Hoa nhận được nhiều quan tâm, nhất là khi nữ ca sĩ đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật với những cột mốc đáng chú ý, từ Quán quân Sao Mai 2017 đến loạt thành tích tại các sân chơi âm nhạc quốc tế.

Thông tin ca sĩ Đỗ Tố Hoa được thăng quân hàm Thiếu tá thu hút sự chú ý của công chúng

Đỗ Tố Hoa tên thật là Đỗ Thị Thanh Hoa, sinh năm 1992, quê Tuyên Quang. Có niềm yêu thích âm nhạc từ nhỏ, cô sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và tham gia các hoạt động văn nghệ. Một trong những dấu mốc đầu tiên trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ đến vào năm 2009, khi cô tham gia cuộc thi hát tiếng Pháp toàn quốc với ca khúc S'Il Suffisait D'Aimer của Céline Dion.

Đáng chú ý, thời điểm ấy, Đỗ Tố Hoa chưa được học tiếng Pháp bài bản nhưng vẫn thử sức với một ca khúc nước ngoài. Thành tích tại cuộc thi góp phần mở ra cơ hội để cô theo học ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội theo diện xét tuyển đặc cách. Từ đây, con đường theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp của nữ ca sĩ dần được định hình.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa được nhà trường cử sang Trung Quốc học chuyên ngành thanh nhạc biểu diễn tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và hoàn thành chương trình thạc sĩ thanh nhạc vào năm 2021

Năm 2013, Đỗ Tố Hoa được nhà trường cử sang Trung Quốc học chuyên ngành thanh nhạc biểu diễn tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc). Sau đó, cô tiếp tục theo học cao học tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc ở Bắc Kinh và hoàn thành chương trình thạc sĩ thanh nhạc vào năm 2021. Tổng cộng 7 năm học tập tại Trung Quốc giúp nữ ca sĩ có thêm thời gian trau dồi kỹ thuật, tiếp xúc với môi trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp và mở rộng khả năng biểu diễn.

Trong thời gian học tập ở nước ngoài, Đỗ Tố Hoa cũng từng bước tích lũy những thành tích đáng chú ý. Năm 2014, cô giành giải Nhất cuộc thi Tiếng Hát Hữu Nghị Việt Trung. Một năm sau, nữ ca sĩ nhận Huy chương Vàng tại Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2015. Đến năm 2016, cô tiếp tục giành danh hiệu Quán quân tháng tại chương trình Đại Lộ Ngôi Sao do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức.

Năm 2017, Đỗ Tố Hoa tham gia Sao Mai và giành giải Nhất dòng nhạc thính phòng

Dấu mốc lớn tiếp theo đến vào năm 2017, khi Đỗ Tố Hoa tham gia Sao Mai và giành giải Nhất dòng nhạc thính phòng. Không dừng lại ở giải thưởng chính, cô còn nhận giải Thí sinh được yêu thích nhất do Hội đồng báo chí bình chọn và giải Ngôi sao hy vọng do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng. Thành tích này giúp nữ ca sĩ được khán giả trong nước biết đến rộng rãi hơn, đồng thời khẳng định thế mạnh ở dòng nhạc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc và khả năng kiểm soát giọng hát.

Đỗ Tố Hoa được đánh giá là một trong những giọng soprano nổi bật của dòng nhạc thính phòng Việt Nam. Sở hữu chất giọng nữ cao trữ tình linh hoạt, nữ ca sĩ có khả năng xử lý những đoạn nhạc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao, đồng thời thể hiện sự mềm mại, nữ tính trong cách trình diễn. Đây cũng là một trong những dấu mốc cho thấy thế mạnh chuyên môn của Đỗ Tố Hoa ở dòng nhạc hàn lâm.

Bên cạnh giải Nhất Tiếng Hát Hữu Nghị Việt Trung năm 2014 và danh hiệu Quán quân tháng tại Đại Lộ Ngôi Sao năm 2016, nữ ca sĩ còn có dấu ấn đáng kể tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2022 tổ chức ở Nga

Một trong những điểm nổi bật trong sự nghiệp của Đỗ Tố Hoa là thành tích tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế. Bên cạnh giải Nhất Tiếng Hát Hữu Nghị Việt Trung năm 2014 và danh hiệu Quán quân tháng tại Đại Lộ Ngôi Sao năm 2016, nữ ca sĩ còn có dấu ấn đáng kể tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2022 tổ chức ở Nga.

Tham gia hội thao với tư cách thành viên Đội quân văn hóa Việt Nam, Đỗ Tố Hoa giành hai giải Nhất với các tiết mục Bác Hồ Sống Mãi Với Tây Nguyên và Chim Họa Mi. Cô đồng thời nhận giải Nhì ở phần thi song ca cùng ca sĩ Lê Xuân Hảo với tác phẩm La Ci Darem La Mano. Những kết quả này cho thấy khả năng thể hiện nhiều màu sắc âm nhạc của nữ ca sĩ, từ chất liệu dân gian Việt Nam đến tác phẩm có nguồn gốc từ opera phương Tây.

Tính riêng các thành tích tại Đại Lộ Ngôi Sao và Army Games 2022, Đỗ Tố Hoa có 4 lần đạt giải thưởng quốc tế được ghi nhận. Đây là những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ, đặc biệt khi cô tham gia biểu diễn trong các chương trình có yếu tố giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Đỗ Tố Hoa là giảng viên thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Năm 2023, Đỗ Tố Hoa tiếp tục thực hiện album Hát Giữa Trùng Khơi gồm 5 ca khúc về biển đảo. Dự án mang màu sắc riêng khi hướng đến hình ảnh người lính hải quân, tình yêu quê hương và chủ quyền biển đảo. Thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm phục vụ thị trường giải trí, nữ ca sĩ lựa chọn những chủ đề gắn với môi trường công tác và hoạt động nghệ thuật của mình. Bên cạnh các dấu mốc trên sân khấu, Đỗ Tố Hoa còn công tác với vai trò giảng viên thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Công việc này giúp nữ ca sĩ tiếp tục gắn bó với chuyên môn, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm biểu diễn và kiến thức thanh nhạc cho các học viên trẻ.

Việc được thăng quân hàm Thiếu tá là dấu mốc mới trong hành trình sự nghiệp của Đỗ Tố Hoa. Với nữ nghệ sĩ, sự nghiệp không chỉ được ghi nhận qua các giải thưởng hay những lần đứng trên sân khấu mà còn gắn với quá trình làm việc, giảng dạy và tham gia các hoạt động nghệ thuật trong môi trường quân đội.

Việc được thăng quân hàm Thiếu Tá là dấu mốc mới trong hành trình sự nghiệp của Đỗ Tố Hoa

Từ cô gái sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, trải qua 7 năm học tập tại Trung Quốc đến Quán quân Sao Mai 2017 và những thành tích quốc tế, Đỗ Tố Hoa đã có nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc. Hành trình của nữ ca sĩ cho thấy sự nghiệp nghệ thuật của cô được xây dựng song song với quá trình đào tạo chuyên môn và công tác trong quân đội, tạo nên hình ảnh khác biệt so với nhiều giọng ca hoạt động chủ yếu trên thị trường nhạc đại chúng.