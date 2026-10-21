"NSƯT khắc khổ nhất màn ảnh" sống bên vợ kém 25 tuổi ở đường Thụy Khuê, lương 7,5 triệu/tháng

Nam nghệ sĩ này hài lòng với cuộc sống giản dị hiện tại.

Từ cậu bé theo cha vào cánh gà đến "nghệ sĩ khắc khổ nhất màn ảnh"

NSƯT Phú Đôn sinh năm 1960 tại Hà Nội, là con út trong gia đình có tám người con. Cha anh là NSƯT Lại Phú Cương, nghệ sĩ từng được khán giả biết đến qua vai bác cả Thuận trong bộ phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm.

Lớn lên trong môi trường nghệ thuật, Phú Đôn sớm bén duyên với sân khấu. Khi mới 6 tuổi, anh đã tham gia hai vở kịch nói Hoa pháo và Búp trên cành tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Nghệ sĩ Phú Đôn

Đến năm 18 tuổi, Phú Đôn thi vào lớp đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam, bắt đầu hành trình gắn bó lâu dài với sân khấu chuyên nghiệp. Anh học cùng thế hệ nghệ sĩ như NSND Quốc Khánh, NSND Trung Anh và NSND Lan Hương.

Hơn bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phú Đôn từng bước tạo dựng vị trí riêng bằng lối diễn tự nhiên, chân thật và khả năng hóa thân linh hoạt vào những số phận đời thường.

Nhắc đến Phú Đôn, khán giả khó quên những vai diễn trong Đất và người, Tivi về làng, Ma làng, Bão qua làng hay Hai bình làm thủy điện. Sau này, anh tiếp tục xuất hiện trong các phim truyền hình được chú ý như Nàng dâu order, Hoa hồng trên ngực trái, Đấu trí và Không ngại cưới, chỉ cần một lý do.

Với ngoại hình khắc khổ, Phú Đôn thường được giao các vai lam lũ, chân chất

Mỗi nhân vật có hoàn cảnh riêng, nhưng điểm chung thường là vẻ lam lũ, chân chất, đôi khi có phần hài hước, khiến người xem vừa thương vừa nhớ.

Ngoại hình gầy gò, nhỏ thó, gương mặt nhiều nếp nhăn từng khiến Phú Đôn thường được giao những vai nghèo khổ, chịu nhiều bất hạnh. Tuy nhiên, thay vì mặc cảm vì không có vẻ ngoài của một tài tử, anh xem đó là lợi thế nghề nghiệp.

Nam nghệ sĩ cho biết anh tự hào với thương hiệu "khắc khổ" của mình, bởi đó là nét riêng mà không phải diễn viên nào cũng có được. Anh cũng không quá đặt nặng chuyện vai chính hay vai phụ, vai sang hay vai hèn. Điều quan trọng là nhân vật có điều gì để thể hiện và người diễn viên có thể làm khán giả nhớ đến mình hay không.

Nam nghệ sĩ hiện sống bình yên bên vợ con trong căn nhà ở phố Thụy Khuê

Bên cạnh những vai diễn giàu cảm xúc, Phú Đôn còn ghi dấu ấn với sở trường hài. Anh từng góp mặt trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, được khán giả yêu thích nhờ cách diễn duyên dáng, không lên gân. Theo anh, diễn hài không hề dễ, bởi người diễn phải làm khán giả bật cười bằng sự chân thật chứ không phải bằng việc cố tình tạo tiếng cười.

Cưới vợ kém 25 tuổi, nghỉ hưu vẫn đóng phim và bằng lòng với cuộc sống giản dị

Nếu trên phim Phú Đôn thường đóng những người đàn ông long đong, ngoài đời anh lại có cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ. Nam nghệ sĩ kết hôn khá muộn, khi đã ngoài 40 tuổi.

Bà xã của Phú Đôn tên Hồng Vân, kém chồng 25 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Hai người quen nhau qua sự mai mối của gia đình, điều đặc biệt là Hồng Vân vốn yêu thích những vai diễn của Phú Đôn.

Phú Đôn và bà xã kém 25 tuổi

Khoảng cách tuổi tác từng khiến chuyện tình của họ trở thành đề tài được quan tâm. Tuy nhiên, với nam nghệ sĩ, tuổi tác không phải yếu tố quyết định hạnh phúc. Anh cho biết vợ yêu mình bởi sự giản dị, mộc mạc và tính cách tự nhiên. Anh không phải cố gắng trở thành một người khác để chinh phục bạn đời, mà giữ nguyên con người vốn có của mình.

Sau khoảng 20 năm chung sống, hai vợ chồng Phú Đôn chưa từng cãi vã to tiếng hay xảy ra mâu thuẫn lớn. Sự hòa hợp ấy đến từ việc cả hai hiểu tính nhau, biết nhường nhịn và không đặt nặng những đòi hỏi vật chất. Gia đình họ hiện có 2 người con, một trai và một gái.

Ở tuổi ngoài 60, khi đã nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, Phú Đôn sống cùng vợ con trong căn nhà ở phố Thụy Khuê, Hà Nội. Anh có cuộc sống gia đình bình yên, vẫn tiếp tục theo đuổi nghề diễn và nhận sự ủng hộ từ những người thân yêu.

Tổ ấm của vợ chồng Phú Đôn

Phú Đôn hiện nhận mức lương hưu 7,5 triệu đồng mỗi tháng. Với nhiều người, đây có thể là khoản thu nhập cần tính toán kỹ khi duy trì cuộc sống tại Hà Nội, nhưng nam nghệ sĩ hài lòng với cuộc sống hiện tại, coi trọng sự ấm cúng trong gia đình.

Với Phú Đôn, nghỉ hưu không có nghĩa là giải nghệ. Khi tiếp tục đóng phim, anh không còn quá áp lực phải khẳng định tên tuổi hay chạy theo thành tích. Công việc giúp nam nghệ sĩ duy trì sự nhạy bén, tích lũy thêm trải nghiệm và tiếp tục sống với đam mê đã theo đuổi từ thuở nhỏ.

Ngoài giờ làm việc, Phú Đôn dành nhiều thời gian cho gia đình. Anh sẵn sàng vào bếp, lau dọn nhà cửa, giặt giũ và chăm sóc con cái thay vì xem những công việc ấy là trách nhiệm riêng của vợ.

Nam nghệ sĩ cũng duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày, thường chỉ khoảng 10-20 trang, để bồi đắp vốn sống và hỗ trợ cho nghề diễn. Khi có dịp, gia đình cùng đi du lịch hoặc về thăm quê ngoại, tận hưởng những khoảng thời gian không bị công việc chi phối.