Ca sĩ Khánh Phương đeo khẩu trang và đội nón đến Công an TPHCM làm việc

Ngày 25/9, ca sĩ Khánh Phương đến trụ sở Công an TPHCM làm việc sau lùm xùm vụ MV “Anh em trước sau như một” dính nghi án gắn logo của trang cá độ.

Theo đó, ca sĩ Khánh Phương đeo khẩu trang, đội nón đi vào cổng để làm thủ tục vào trụ sở Công an TPHCM.

Trước đó, ngày 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, ca sĩ Lâm Chấn Huy và một diễn viên đóng trong MV là Đại An cũng đến Công an TPHCM làm việc. Cả 2 đeo khẩu trang đen.

Nhóm "Ngũ hổ tướng" gồm 5 thành viên Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng ra mắt khán giả bằng MV và phim ngắn "Anh em trước sau như một". Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng chính thức lập nhóm nhạc mang tên Ngũ Hổ Tướng, đồng thời ra mắt MV Anh Em Trước Sau Như Một vào ngày 18/9.

Chỉ sau 3 ngày, sản phẩm đã nhanh chóng cán mốc hàng trăm nghìn lượt xem. Tuy nhiên, thay vì chỉ gây chú ý nhờ màn kết hợp hiếm có, MV lại trở thành tâm điểm tranh cãi vì xuất hiện nhiều hình ảnh quảng cáo nhạy cảm.

Cụ thể, ở giây thứ 58, khán giả phát hiện hình ảnh cốc nước in logo của một trang web cá độ. Điều đáng nói, chiếc cốc này xuất hiện ở vị trí chính diện, nằm giữa khung hình, khiến nhiều người cho rằng đây là một hình thức quảng bá trá hình. Ngoài ra, logo trên áo, bao bì sử dụng trong MV cũng dính biểu tượng trang web.

Thậm chí còn có phân cảnh lướt giao diện trang web này. Loạt hình ảnh trên lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến kêu gọi tẩy chay sản phẩm, thậm chí đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ.

Tối 21/9, dàn sao kể trên vẫn chia sẻ hình ảnh, bài đăng quảng bá cho dự án. Tuy nhiên ngay trong đêm, những người này âm thầm gỡ MV gây tranh cãi mà không lời giải thích. Hiện trên YouTube của nam ca sĩ chỉ còn video teaser, teaser phim ngắn và phim ngắn kể trên. MV vướng hình ảnh nhạy cảm hoàn toàn biến mất. Sau đó, Khánh Phương cập nhật lại MV mới, đã cắt bỏ những hình ảnh gây tranh cãi. Đây được coi là động thái âm thầm "xoá dấu vết" của Khánh Phương.

Sáng 22/9, fanpage Ưng Hoàng Phúc chính thức lên tiếng về sự việc. Ưng Hoàng Phúc khẳng định không quảng cáo cho thương hiệu gây tranh cãi, MV đăng tải ngày 18/9 không có hình ảnh nhạy cảm, hiện vẫn đang còn trên kênh YouTube chính chủ.