Ca sĩ Đồng Lan nói về “duyên” và dự án hỗ trợ nữ giới

Mới đây, ca sĩ Đồng Lan thu hút sự chú ý khi chia sẻ về dự án cộng đồng Red Moon do cô khởi xướng với mong muốn kết nối và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo dành cho nữ giới đồng thời đồng hành với những bé gái tài năng có hoàn cảnh khó khăn.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng "trăng đỏ" – gắn với chu kỳ, sự tái sinh và vẻ đẹp trong cả những trải nghiệm đau đớn của đời sống – Red Moon hướng tới việc tạo nên một không gian nâng đỡ cảm xúc, nơi những chủ đề từng bị né tránh hoặc khó cất lời có thể được biểu đạt thông qua nghệ thuật.

Không chỉ dừng lại ở biểu diễn, dự án còn dự kiến triển khai các hoạt động cộng đồng như workshop phát triển nhận thức, chương trình đồng hành sáng tạo, hỗ trợ tài chính khi cần thiết và xây dựng mạng lưới kết nối để những người tham gia có thêm nguồn lực trên hành trình tự khám phá và phát triển bản thân.

Đồng Lan chia sẻ: "Tôi tin rằng nghệ thuật không phải là câu trả lời cuối cùng cho những vấn đề phức tạp của con người hay xã hội. Nhưng nghệ thuật có thể là một điểm khởi đầu mềm mại mà mạnh mẽ – một chất xúc tác cho sự kết nối và cho những chuyển động nhỏ bên trong mỗi cá nhân. Khi một người bắt đầu nhìn mình khác đi, thế giới quanh họ cũng có thể dần thay đổi".

Đồng Lan cho biết, dự án Red Moon sẽ được cô chính thức ra mắt vào tối ngày 18/4 tại TP.HCM. Trong khuôn khổ ra mắt sẽ có chương trình mang chủ đề “Duyên” kết hợp nhiều hình thức như âm nhạc, múa đương đại, hội họa, sound healing... Chia sẻ về chủ đề, ca sĩ Đồng Lan cho biết "Duyên" không phải là sự tình cờ thoáng qua mà là những kết nối diễn ra đúng thời điểm, giữa con người, trải nghiệm và ký ức.

“Trong hành trình sống, không ai thực sự đi một mình. Luôn có những ‘cái duyên’ – có thể là một bài hát, một ánh nhìn hay một ký ức – dẫn dắt mình quay về kết nối với chính mình. Việc mọi người cùng hiện diện, lắng nghe và cảm nhận trong cùng một không gian đã là một phép màu nhỏ”, cô chia sẻ.

Đồng Lan cho biết, cô không kỳ vọng một trải nghiệm nghệ thuật có thể tạo ra sự thay đổi tức thì cho nội tâm mỗi người bởi hành trình chuyển hóa và phát triển bản thân luôn là một tiến trình cá nhân và lâu dài.

Điều cô mong muốn là khi rời khỏi không gian của sự kiện, mỗi người có thể mang theo một điều gì đó chân thật như một sự nhẹ nhõm, một góc nhìn dịu dàng hơn với bản thân hay đơn giản là cảm giác không còn cô đơn trong những gì mình đang trải qua.

Chia sẻ thêm về dự án nghệ thuật, Đồng Lan cho biết, cô cũng đang làm một album âm nhạc cá nhân tên Redmoon kết hợp jazz và âm nhạc truyền thống Việt Nam để giới thiệu ra quốc tế. Album này sẽ bổ trợ cho hoạt động thiện nguyện Red Moon. Mọi lợi nhuận nhạc số sẽ được chuyển vào quỹ Red Moon.