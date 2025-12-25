Đồng Lan lần đầu hát rock trên sân khấu huyền thoại của Hollywood

Dưới ánh đèn rực lửa của Whisky A Go Go - sân khấu huyền thoại gắn với lịch sử rock Mỹ tại Hollywood, Đồng Lan đã có một đêm diễn đặc biệt cùng ban nhạc Dạ Ma vào cuối tuần qua. Không chỉ là một cuộc gặp gỡ âm nhạc mang tính thử nghiệm, đêm nhạc còn mang ý nghĩa nhân văn khi toàn bộ doanh thu bán vé được gửi về Việt Nam để cứu trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Ca sĩ Đồng Lan trước cửa nhà hát Whisky A Go Go tại Mỹ.

Đồng Lan thăng hoa với ban nhạc Dạ Ma.

Xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt, Đồng Lan khiến khán giả bất ngờ khi lựa chọn pop rock kết hợp âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trên sân khấu, nữ ca sĩ trình diễn hai tiết mục chính: "Đừng yêu một mình" (Don't Love Alone) – ca khúc do chính cô sáng tác, từng được đề cử tại nhiều giải thưởng quốc tế cùng màn thể hiện bản dân ca "Bèo dạt mây trôi", đưa làn điệu dân gian quen thuộc vào không gian rock hiện đại.

Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, khán phòng Whisky A Go Go đã vang lên những tiếng reo hò phấn khích. Hình ảnh Đồng Lan và Dạ Ma band trong tà áo dài, đứng giữa "lửa rock" và tiếng guitar dồn dập hoà cùng giai điệu truyền thống tạo nên một sự giao thoa độc đáo đương đại. Chất giọng mang màu sắc indie jazz của cô, hòa quyện cùng nhạc rock và âm hưởng dân gian, mang đến trải nghiệm mới lạ cho khán giả quốc tế. Có khán giả Mỹ trắng trực tiếp nhắn tin rằng đã không làm họ thất vọng khi đánh giá cao ngay từ khi band còn chưa lên sân khấu có lẽ vì trang phục, thần thái, áo dài đã ấn tượng họ mạnh mẽ.

Đồng Lan khá thành công khi xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài.

Chia sẻ sau đêm diễn, Đồng Lan cho biết đây là lần đầu tiên cô "liều mình hát rock" cùng ban nhạc Dạ Ma tại một địa điểm mang tính biểu tượng của nước Mỹ. Quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, theo cô, xuất phát từ khát khao đưa âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. "Những giai điệu Việt vang lên tại Hollywood, được khán giả yêu thích, cổ vũ cuồng nhiệt, cho thấy âm nhạc chính là thứ ngôn ngữ quốc tế từ trái tim" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Dù bị mất tiếng sau đêm diễn, Đồng Lan vẫn xem đó là cái giá xứng đáng cho một trải nghiệm đáng nhớ và đầy tự hào.

Đêm nhạc này cũng đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình nghệ thuật nhiều dấu ấn của Đồng Lan. Trước đó, cô từng đoạt giải Nhất Cuộc thi Hát tiếng Pháp miền Bắc năm 2007, lọt vào vòng bán kết Giọng hát Việt mùa đầu tiên và ghi dấu ấn tại Chương trình Bài hát Việt với các giải thưởng, đề cử về sáng tác. Năm 2019, Đồng Lan quyết định sang Pháp theo học jazz tại American School of Modern Music (Paris), mở rộng, quốc tế hoá tư duy âm nhạc.

Các ca khúc được nhiều khán giả yêu thích như "Mẹ tôi" (sáng tác Trần Tiến), "Sợ yêu, Sợ chết" hay "Đừng yêu một mình" cho thấy rõ cá tính sáng tác của Đồng Lan – vừa giàu cảm xúc cá nhân, vừa mang tinh thần tự do, phóng khoáng. Đặc biệt, năm 2021, cô trở thành đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam lọt vào hạng mục Best Song (Bài hát xuất sắc nhất) tại Berlin Music Video Awards với "Don't Love Alone".

2024 Đồng Lan ra mắt "Người yêu có bạn gái" trong lần đầu hợp tác với Thắng. Ca khúc được nhiều bạn trẻ GenZ thích thú với cái nhìn cởi mở, yêu chuộng sự thật thà chia sẻ, lắng nghe và đồng thuận trong tình yêu và được cho là "lần đầu thấy một bài nhạc viết về chuyện ngoại tình nghe còn tình hơn nhạc tình" ( từ Đồng Lan youtube). Là đánh dấu cho việc Đồng Lan quay lại quyết định tập trung sáng tác nhiều hơn và rất vui vì "đứa trẻ " trong cô kết thêm nhiều bạn trẻ mới.

Đồng Lan sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới ở Việt Nam.

Sau đêm diễn tại Hollywood, Đồng Lan tiết lộ cô đang chuẩn bị ra mắt MV mới tại Việt Nam vào tháng 1 tới nhân dịp sinh nhật. Lần đầu kết hợp với một nữ rapper trẻ đẹp tài năng mà ekip tạm chưa muốn công bố nhưng bật mí về một sản phẩm hoà quyện tâm hồn tuyệt đối giữa phụ nữ của 2 thế hệ. Đồng Lan có lý do riêng khi chọn ngày mẹ sinh cô ra để ra mắt một tuyên ngôn mạnh mẽ dành tặng riêng cho phụ nữ.



