Ca sĩ Đồng Lan kết hợp với nghệ sĩ quốc tế, mừng vì ở Việt Nam "nụ cười vẫn hiện hữu khắp nơi"

Mới đây, dự án âm nhạc toàn cầu "6 Important Songs" do nghệ sĩ quốc tế Miist khởi xướng thu hút nhiều sự chú ý. Dự án quy tụ 60 nghệ sĩ trên toàn cầu, trong đó có nhiều người từng đoạt hoặc được đề cử giải Grammy như nghệ sĩ cello Eru Matsumoto, nhà sản xuất Kitt Wakeley tham gia và sẽ được thể hiện bằng 15 thứ tiếng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Việt Nam, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha...

Nghệ sĩ Miist.

Và "Could You Lend Me a Smile" là ca khúc đầu tiên của dự án "6 Important Songs" của Miist. Ca khúc lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về một nhân viên văn phòng trẻ người Nhật qua đời trong cô đơn mà không ai phát hiện trong suốt nhiều tháng.

Nỗi ám ảnh khi đọc những tin tức về anh khiến Miist đặt câu hỏi: "Liệu đã từng có ai mỉm cười với anh ấy chưa?" – từ đó viết nên một ca khúc đầy cảm xúc, như một lời kêu gọi nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về việc con người cần học lại cách nhìn và quan tâm đến nhau.

Ca sĩ Đồng Lan.

Với phiên bản Việt "Could You Lend Me a Smile - Ai cho tôi mượn một nụ cười?", ca sĩ Đồng Lan là người chuyển ngữ và thể hiện. Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia dự án này, nữ ca sĩ nói: "Khi David Brunt giới thiệu tôi với dự án của Miist, tôi lập tức thấy đồng điệu dù chưa từng gặp cô ấy. Tôi nhớ về một câu chuyện tương tự từng ám ảnh tôi – về một người ở Pháp mất trong nhà mà hàng tuần sau mới được phát hiện.

Lúc ấy tôi tự hỏi: "Nếu tôi ra đi trong nhà – giữa mùa dịch Covid – liệu ai và bao lâu họ sẽ phát hiện ra tôi?". Chúng ta có đang cô đơn và lạc lối ngay trong chính ngôi nhà của mình?".

Nói thêm về lý do chọn cách diễn đạt "Ai cho tôi mượn một nụ cười?" thay vì "Ai tặng tôi..." hay "Ai cho tôi...", Đồng Lan cho biết: "Tôi không xin, tôi chỉ mượn thôi – mượn để vượt qua khoảnh khắc đen tối, để có thêm một chút ánh sáng bước tiếp. Một nụ cười đúng lúc hoàn toàn có thể cứu một con người…

Tôi từng thử mỉm cười với người lạ trên tàu, ở nhà ga hay ngoài đường. Đôi khi họ ngại ngùng, cảnh giác, thậm chí quên mất cách đáp lại một nụ cười. Nhưng cũng có lúc, chỉ cần tôi cười thêm một lần nữa bằng cả tấm lòng, họ mỉm cười lại. Khi trở về Việt Nam, tôi mừng vì nụ cười vẫn hiện hữu khắp nơi – từ chú xe ôm, cô bán hàng rong – và tôi càng yêu Việt Nam hơn, càng muốn quay về hơn".

Đồng Lan sẽ ra mắt dự án âm nhạc mới vào tháng 6.

Hiện Đồng Lan cũng đang chuẩn bị ra mắt một ca khúc mới trong tháng 6 tới nằm trong chuỗi dự án "Redmoon" - Love for women" nhằm lan tỏa thông điệp yêu thương và giúp phụ nữ học cách yêu bản thân, sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Ca khúc mang tên "NAKYE DNKYE (Nếu anh không yêu em để người khác yêu em) do chính cô sáng tác, đồng sản xuất và thể hiện. Sản phẩm kết hợp cùng một rapper trẻ triển vọng, sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Ca sĩ Đồng Lan sinh năm 1986. Cô từng đoạt giải nhất cuộc thi hát tiếng Pháp miền Bắc năm 2008. Năm 2010, Đồng Lan vào Nam lập nghiệp. Năm 2012, cô tham gia chương trình Giọng hát Việt 2012 và được chú ý khi thể hiện các ca khúc tiếng Pháp. Miist là nghệ sĩ gốc Hoa đầu tiên có ca khúc lọt vào top 25 Billboard AC tại Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp khi đã 34 tuổi, được phát hiện bởi nhà sản xuất huyền thoại Narada Michael Walden vào năm 2023. Với hành trình sống sót qua biến cố bị bỏ rơi từ nhỏ và vượt qua ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 28, Miist đã trở thành biểu tượng của nghị lực và cảm hứng. Cô là đại sứ cho tổ chức Teen Cancer America và sáng lập Smile Project – một mạng lưới nghệ sĩ toàn cầu hướng đến chữa lành bằng âm nhạc.