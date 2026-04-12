Ca sĩ Công Thành qua đời tại Mỹ, Elvis Phương xót xa: "Kẻ trước, người sau thôi Công Thành ơi"

Công Thành và vợ ca sĩ Lynn.

Trên trang cá nhân, vợ cũ Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh viết: "Vĩnh biệt anh Công Thành… ông anh của em. Dẫu biết trước giây phút này rồi cũng sẽ đến, nhưng khi nghe tin anh ra đi, em vẫn thấy đau lòng quá. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và bất ngờ… vẫn chưa tin đây là sự thật.

Anh lúc nào cũng vui vẻ, đi đến đâu cũng mang lại tiếng cười cho mọi người. Những lần ngồi với nhau, những câu chuyện hài hước, dí dỏm anh kể… bây giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Anh đi rồi… nhưng hình ảnh của anh, tình cảm của anh sẽ mãi ở lại trong tim của tất cả những người thương anh. Thương chị Lyn ở lại một mình. Tụi em sẽ thay anh quan tâm và chăm sóc chị, anh yên tâm nhé. Mong anh yên nghỉ nhẹ nhàng, bình an và cười nhiều hơn nữa ở nơi đó anh nhé".

Ca sĩ Phương Trinh đăng ảnh chụp cùng vợ chồng ca sĩ Công Thành.

Chồng ca sĩ Thu Phương - "ông bầu" Dũng Taylor cũng đăng thông báo nguyên nhân ca sĩ Công Thành qua đời là vì căn bệnh ung thư hạch. Nam ca sĩ nhập viện giữa tháng 3, sau đó rơi vào cơn "ngủ sâu" và mất vào ngày 10/4 tại California.

"Chúng em sẽ không quên nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt của anh, nó luôn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Điều gì tôi sẽ nhớ nhiều nhất về anh? Anh luôn tích cực, năng động, hòa đồng - làm cho những người xung quanh cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và có giá trị khi tiếp xúc với anh...

Người của công chúng rất khó làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng lối sống và cách hành xử của anh chị đối với đồng nghiệp, bạn bè thì khó tìm được cặp đôi nào như anh chị. Hành trang duy nhất con người có thể mang theo khi rời cõi tạm này là tình yêu và kỷ niệm, hai điều mà anh có thừa", chồng ca sĩ Thu Phương chia sẻ.

Danh ca Elvis Phương cũng không giấu nổi nỗi buồn. Ông viết trên trang cá nhân: "Nhớ bạn hiền. Kẻ trước, người sau thôi Công Thành ơi. Yên nghỉ nha Thành".

Bức ảnh ca sĩ Công Thành và Elvis Phương thời trẻ.

Trước đó, ca sĩ Tuấn Hưng cũng đăng chia sẻ, cầu nguyện cho nam ca sĩ tiền bối khi ông rơi vào hôn mê. Nam ca sĩ cho biết anh biết đến ca sĩ Công Thành từ khi còn chưa đi hát, sau này gặp gỡ thì được đàn anh động viên, dành nhiều lời khen tặng.

"Mình đến nhà hàng của anh ăn ủng hộ nhưng anh kiên quyết không lấy tiền. Anh em giành mãi, cuối cùng mình cũng được trả, vì lý do đơn giản là nếu em mở nhà hàng mà cũng như anh thì sao nhỉ?

Cao lớn, vạm vỡ nhưng nói chuyện lại nhẹ nhàng và ấm áp, đó là những gì mình cảm nhận về anh. Chúc anh mau khỏe, bình an để tiếp tục sống cuộc sống mà âm nhạc đã tạo ra cho mình ạ".

Ca sĩ Công Thành tên thật là Vũ Công Thành, sinh ngày 8 tháng 6 năm 1947 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Sài Gòn, ban đầu gắn liền với dòng nhạc trẻ và các ca khúc nhạc ngoại. Với ngoại hình cao ráo, ông từng được đồng nghiệp và khán giả đặt cho biệt danh là "sếu vườn". Sau khi định cư tại hải ngoại, ông trở thành một trong những nghệ sĩ đa năng, vừa là ca sĩ, vừa là MC.

Vợ Công Thành là ca sĩ Lynn, người Mỹ, nhưng có thể hát tiếng Việt rất chuẩn và thường xuyên xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống khi biểu diễn cùng chồng.