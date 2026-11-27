Có thể thấy, Lâm Khánh Chi rất can đảm và sẵn sàng bỏ tiền bạc, công sức lẫn đánh đổi sức khỏe để thực hiện các ca phẫu thuật.

Mới đây, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã chia sẻ khoảnh khắc cô tự ngồi dậy và ăn uống bình thường sau khi vừa trải qua ca đại phẫu gọt hàm ở tuổi 49.

Dù vẫn phải băng bó khắp mặt, nhưng Lâm Khánh Chi đã tự ăn cháo được. Cô tâm sự: "Buổi ăn sáng ngày đầu tiên của em ở trong bệnh viện, sau khi gọt hàm và căng lại da cổ".

Có thể thấy, Lâm Khánh Chi rất can đảm và sẵn sàng bỏ tiền bạc, công sức lẫn đánh đổi sức khỏe để thực hiện các ca phẫu thuật. Dù trải qua ca phẫu thuật dài, nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ năng lượng vui vẻ, tích cực để chờ đón một diện mạo mới.

Cô từng chia sẻ rằng, bản thân đã phải suy nghĩ, cân nhắc và đắn đo suốt 3 năm qua mới dám đưa ra quyết định gọt hàm để có được gương mặt baby, thanh thoát và hài hòa hơn, giúp gương mặt trở nên mềm mại, cân đối và xinh đẹp hơn theo đúng mong muốn của của cô.

Lâm Khánh Chi tâm sự: "Là một CEO về thẩm mỹ, tôi càng muốn mình hoàn hảo hơn. Tôi sẽ làm động lực cho các chị em tự tin làm đẹp hơn nữa. Tôi biết hành trình làm đẹp luôn cần thời gian và sự kiên nhẫn. Mọi người hãy cùng chờ đón diện mạo mới của tôi sau khi làm đẹp nhé".

Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại TP.HCM trong một gia đình kinh doanh đồ cổ. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1996 với nghệ danh Lâm Chí Khanh và nhanh chóng được khán giả biết đến. Giai đoạn cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, cô tạo dấu ấn trên thị trường nhạc trẻ và trữ tình Việt Nam.

Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều ca khúc được yêu thích như Sầu thiên thu, Tình yêu sỏi đá, Kẻ cắp trái tim và Chia xa. Năm 2012, cô sang Thái Lan thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính sang nữ để sống đúng với bản thân.

Sau khi phẫu thuật chuyển giới, Lâm Khánh Chi thi thoảng lại thực hiện một vài ca phẫu thuật khác để thay đổi diện mạo, giúp nhan sắc trẻ trung hơn.

Nữ ca sĩ từng gây chú ý khi chi hơn 600 triệu đồng sang tận Trung Quốc để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 10 bao gồm hạ mí mắt, cấy mỡ mắt, cấy 4.000 nang tóc, hút mỡ nọng cằm và căng da, làm "cổ thiên nga" nhằm cải thiện dung mạo U50.