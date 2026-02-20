Cá rô phi Việt Nam 'làm mưa làm gió' ở nhiều nước

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 99 triệu USD, tăng 141% so với năm 2024. Kết quả cho thấy cá rô phi đang nổi lên là một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Cá rô phi đang nổi lên như một sản phẩm xuất khẩu tiềm năng bên cạnh cá tra.

Về thị trường, Mỹ vẫn dẫn đầu, khi nhập khẩu cá rô phi Việt Nam đạt kim ngạch 53 triệu USD trong năm qua, tăng 173% so với năm 2024, chiếm hơn 53% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi.

Tiếp đó, Brazil xếp ngay sau, khi đạt 11 triệu USD, tăng tới 7.552% so với năm 2024. Sự bứt phá này cho thấy tiềm năng lớn của thị trường Nam Mỹ này, đặc biệt trong phân khúc phục vụ tiêu dùng nội địa và chế biến thực phẩm.

Xuất khẩu cá rô phi sang khu vực Trung Đông năm qua cũng tăng 339%, đạt gần 9 triệu USD. Trong đó, riêng Ả Rập Xê Út đạt 8 triệu USD, tăng 670% so với năm trước. Các cụm thị trường như Liên minh châu Âu (EU), các nước tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), ASEAN cũng tăng trưởng hai con số …

Theo VASEP, ngành cá rô phi của Việt Nam tăng trưởng mạnh năm qua nhờ được hưởng lợi đáng kể từ thị trường Mỹ, trong bối cảnh mức thuế đối với cá rô phi của Trung Quốc và Brazil xuất khẩu vào Mỹ ở mức cao, tạo điều kiện để Việt Nam nổi lên như nguồn cung thay thế với giá cả cạnh tranh hơn.

Với đà tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại Mỹ và Brazil, cá rô phi đang nổi lên như một sản phẩm xuất khẩu tiềm năng bên cạnh cá tra . Việc đa dạng hóa thị trường sang châu Âu, Trung Đông, Nam Mỹ… nâng cao chất lượng chế biến và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, bền vững sẽ là yếu tố then chốt giúp cá rô phi Việt Nam duy trì tăng trưởng và mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh những cơ hội mở rộng thị phần, thị trường EU được dự báo sẽ cạnh tranh gay gắt hơn, đặc biệt từ Brazil. Ngành xuất khẩu cá rô phi của Brazil đang đẩy mạnh chiến lược thâm nhập thị trường EU nhằm bù đắp cho những khó khăn và rào cản tại thị trường Mỹ.

Với lợi thế về chất lượng sản phẩm ổn định, quy mô nuôi lớn, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe của EU, cá rô phi Brazil được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối với cá rô phi Việt Nam tại khu vực này. Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng chế biến, kiểm soát chuỗi cung ứng, tuân thủ tiêu chuẩn bền vững, nhằm duy trì và mở rộng thị phần tại EU và các thị trường có tiêu chuẩn nghiêm ngặt khác trong thời gian tới.