Mới đây, trên TikTok xuất hiện một clip ghi lại cảnh tượng một người đang rán cá mà bỗng xuất hiện tình huống khó đỡ khiến khổ chủ thót tim. Thậm chí, nhiều người cho rằng may mà chủ nhân clip quay lại cảnh này, nếu chỉ thuật lại bằng lời thì có lẽ chẳng ai tin. Chuyện kể rằng, có một chú cá đang được rán trên chảo dầu và đã chín vàng một mặt thì bỗng nhiên tự mình rơi xuống đất...



Cô gái giật thót tim khi đang rán cá mà chú cá bỗng giãy đành đạch, bay luôn xuống dưới nền nhà

Theo những gì mà clip ghi lại, một người đang rán cá và lúc này cá đã chín một mặt nên cô bắt đầu lật. Ấy thế mà vừa lật mặt cá được khoảng vài giây, chú cá kia bỗng giãy đành đạch, bật nhảy trên chảo sau đó bay ra ngoài rồi rơi xuống đất. Đáng nói là cả chiếc chảo dầu nóng kia cũng bị lật úp xuống nền nhà khiến người đứng bếp la lên hoảng hốt. Thật may là cô gái này kịp né ra xa nếu không rất dễ bị bỏng dầu.



Cả cá lẫn chảo đều rơi xuống đất khiến cô gái bàng hoàng, ngã ngửa

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã rủ nhau vào bàn tán xôn xao. Chuyện cá đem đi chế biến mà vẫn còn giãy đành đạch không phải điều hiếm gặp nhưng chú cá trên tuy đã rán chín một mặt mà vẫn còn có thể bật nhảy trên chảo dầu sôi lại khiến nhiều người giật mình thon thót. Dân mạng bình luận rôm rả và cùng suy luận xem lý do tại sao lại xảy ra hiện tượng này. Một số người cho hay có thể là do chú cá trong clip chưa được mổ, người thì lại đánh giá chuyện trên bằng góc nhìn hài hước.



- Hay có khi chưa mổ cá nên nó còn sống chăng?

- Không phải cá chưa mổ đâu mà do chưa chín hoàn toàn, dây thần kinh vẫn còn hoạt động nên vậy. Chuyện này bình thường mà.

- Này là cá tự lật cho bạn khỏi mất công đó.

- Bà bán cá nhìn cảnh này kiểu: "Chứng tỏ cá nhà tôi rất tươi".

- Không sao đâu bạn, mình gặp trường hợp này nhiều rồi. Cá chín sẽ tự lật, mình không cần lật đâu.

Chủ nhân clip sau khi lướt một lượt hơn 20 nghìn bình luận cũng đã lên tiếng giải thích rằng sự vụ này xảy ra không phải là do cá chưa mổ. Chú cá trong clip đã được mổ và làm sạch kĩ càng trước khi đem đi rán. Lý do hợp lý nhất mà cư dân mạng chỉ ra đó là có thể do cá chưa chín hoàn toàn, các tế bào thần kinh vẫn hoạt động nên sinh ra hiện tượng này.

Có lẽ do tế bào thần kinh của cá vẫn còn hoạt động nên mới dẫn đến hiện tượng này

Dẫu vậy, có lẽ nguyên nhân thực sự khiến cá còn giãy đành đạch và bật nhảy lên không trung khi đã chín một mặt cũng không phải điều quá quan trọng với người xem. Hầu hết dân tình đều cho rằng ai xem cảnh này không "cười sảng" thì cũng "hết hồn" vì bản thân giật mình hoảng hốt chẳng kém gì khổ chủ. Ngoài ra, không ít người bày tỏ sự đồng cảm và cho hay mỗi lần rán cá đều sợ nhất cảnh này, không phải cá nhảy ra ngoài thì cũng lo dầu bắn tung tóe.



Vậy mới thấy, đôi khi có những tình huống bất ngờ xảy ra, nếu không kịp trở tay thì rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho bản thân. Như trường hợp trên, ai cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì người đứng bếp còn tránh kịp kẻo bị dầu nóng bắn vào người thì nguy.

