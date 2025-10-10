Cả nước thay đổi lớn về mua bán vàng, toàn dân chú ý ngay từ hôm nay

Ảnh minh họa

Kể từ hôm nay (10/10), Nghị định 232/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh doanh vàng khi xóa độc quyền vàng miếng của nhà nước.

Đặc biệt, cũng theo Nghị định 132, các giao dịch mua vàng, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng ở ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh nước ngoài.

Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải công khai giá mua bán, lưu trữ thông tin khách hàng (bao gồm thông tin về căn cước công dân và mã số thuế), giá trị giao dịch, cũng như kết nối và cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Liên quan đến giá vàng, sáng nay, giá vàng trong nước giảm mạnh khi giá thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce. Trong đó, giá vàng miếng trong nước hiện được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 139,9 - 141,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước đó.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng đã giảm mạnh so với cuối ngày hôm qua, và hiện phổ biến dao động trên dưới 140 triệu đồng/lượng. Đây cũng là ngày giảm giá đầu tiên của vàng trong nước sau nhiều ngày đi lên.

Như vậy, với mức giá hiện nay của vàng nhẫn gần 140 triệu đồng/lượng, người mua hay bán vàng hơn 1 chỉ phải thực hiện chuyển khoản.

Quy định mới này nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và truy xuất nguồn gốc giao dịch, đồng thời đảm bảo xác thực thông tin khách hàng mà không tạo thêm thủ tục hành chính mới. Hơn nữa, việc thanh toán qua tài khoản giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi dòng tiền, đồng thời giảm nguy cơ gian lận, rửa tiền và trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng.

Vừa qua, nhiều công ty kinh doanh vàng như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC… đã thông báo tới khách hàng về lưu ý liên quan đến quy định mới chính thức có hiệu lực từ 10/10.

Nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại sẽ được sản xuất vàng miếng

Theo Nghị định 132, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại giờ đây đủ điều kiện sẽ được cấp phép sản xuất vàng miếng, mở rộng quyền xuất khẩu và nhập khẩu vàng. Sự thay đổi này sẽ tạo ra cơ hội mới cho thị trường vàng mà còn thúc đẩy cạnh tranh, đồng thời mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Theo đó, các doanh nghiệp được NHNN xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng các điều kiện như có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, và có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh vàng, hoặc nếu có, đã hoàn thành các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối với ngân hàng thương mại, tiêu chuẩn này được đặt ra cao hơn, khi phải có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên, có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, đồng thời đảm bảo đáp ứng đầy đủ quy định an toàn hoạt động do NHNN ban hành.

Dự kiến, ở Việt có khoảng 8 ngân hàng đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng, bao gồm Agribank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, Vietcombank, VietinBank. Ngoài ra, còn có 3 doanh nghiệp gồm PNJ, DOJI, SJC đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ.