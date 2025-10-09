VN có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm trong lĩnh vực được coi là “mạch máu” của nền kinh tế TG

Ông Turgut Erkeskin, Chủ tịch FIATA tặng quà lưu niệm Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Đó là lĩnh vực logistics.

Chiều qua (8/10), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Đại hội Thế giới Liên đoàn quốc tế Các hiệp hội Giao nhận và Vận tải (FIATA World Congress 2025). Đây là sự kiện thường niên lớn nhất toàn cầu trong lĩnh vực logistics, đồng thời lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu 100 năm thành lập tổ chức này.

Với chủ đề "Green and Resilient Logistics – Logistics xanh, thích ứng nhanh", sự kiện FIATA World Congress 2025 quy tụ hơn 1.200 đại biểu đến từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ logistics toàn cầu.

Thủ tướng tới dự Đại hội Thế giới Liên đoàn quốc tế Các hiệp hội Giao nhận và Vận tải (FIATA World Congress 2025). Ảnh: VGP

Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong lĩnh vực logistics

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Đại hội FIATA 2025 với chủ đề "Logistics xanh, thích ứng nhanh" là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là dịp để cộng đồng logistics toàn cầu gặp gỡ, kết nối hợp tác, trao đổi kinh nghiệm mà còn là diễn đàn để cùng thảo luận những xu thế mới, tìm ra những giải pháp sáng tạo, hướng tới phát triển ngành logistics hiện đại, xanh, bền vững, có khả năng thích ứng cao hơn trước tình hình thế giới không ngừng biến động.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, logistics ngày càng khẳng định vai trò là "mạch máu" của nền kinh tế, là cầu nối giữa sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng.

Thủ tướng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, là quốc gia nằm trên các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế với bờ biển dài hơn 3.200 km, hệ thống cảng biển, sân bay, cửa khẩu phong phú, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics quan trọng trong khu vực. Hơn nữa, Việt Nam xác định logistics là một trong ba động lực tăng trưởng, một yếu tố nền tảng để kết nối các ngành sản xuất, các địa phương và kết nối Việt Nam với thế giới.

Trên thực tế, trong thời gian qua, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt cho phát triển ngành logistics, cụ thể là triển khai đầu tư đồng bộ, quyết liệt phát triển hạ tầng logistics chiến lược, hạ tầng giao thông trên cả 5 phương thức (bao gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển, đường thủy nội địa).

Trong số đó, nổi bật là phát triển hệ thống cảng biển từ Bắc xuống Nam, đặc biệt là các cảng lớn như Cái Mép – Thị Vải, Cần Giờ, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế, Vũng Áng (Hà Tĩnh), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Hải Phòng…

Trong lĩnh vực hàng không, Việt Nam cũng phát triển nhiều sân bay quốc tế tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vân Đồn (Quảng Ninh), Cần Thơ… và đặc biệt là xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành một trong những cửa ngõ hàng không lớn nhất khu vực.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam ban hành và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực logistics, chẳng hạn như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án đầu tư mới; ưu đãi về tiền thuê đất, hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là các công nghệ xanh, công nghệ số, công nghệ cao; ưu tiên cấp phép nhanh đối với một số dự án logistics thân thiện môi trường...

Đồng thời, Việt Nam còn có các nhóm giải pháp về đẩy mạnh chuyển đổi số trong logistics, xây dựng các trung tâm logistics thông minh; thúc đẩy phát triển ngành logistics xanh, bền vững; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics, quản trị thông minh.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới tình hình khu vực và thế giới dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, có nhiều yếu tố tác động lớn đến các chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp. Vì vậy, cần đề cao chủ nghĩa đa phương, kết nối với nhau, vì hòa bình, hợp tác, phát triển, mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho tất cả mọi người dân trên thế giới, không ai bị bỏ lại phía sau.

Việt Nam cam kết thực hiện "5 đẩy mạnh", "3 cùng" và "3 đảm bảo" để phát triển logistics

Thủ tướng tham quan các gian hàng trưng bày tại Đại hội. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho rằng, Đại hội Fiata được tổ chức tại Hà Nội phát đi thông điệp: Các bên cùng làm, cùng hợp tác phát triển xanh ngành logistics. Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi 5 đẩy mạnh, bao gồm: Chuyển đổi số; phát triển nhanh xanh và bền vững; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng trung tâm logistics quốc gia; kết nối các phương thức logistics với nhau liên quan tới đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển, đường sông.

Đồng thời, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức, đối tác quốc tế trong lĩnh vực này trên tinh thần cam kết "3 bảo đảm" và "3 cùng".

Cụ thể, "3 bảo đảm" bao gồm: Bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển logistics tại Việt Nam; bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế trong mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực logistics; bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để các nhà đầu tư được an toàn, an ninh, yên tâm hoạt động.

"3 cùng" bao gồm: Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, giữa các đối tác trong nước và đối tác quốc tế; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.

Trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm FIATA World Congress 2025 đã được khai mạc với 120 gian hàng. Bên lề triển lãm là những chương trình kết nối B2B trên các nền tảng hiện đại. Đại hội FIATA World Congress 2025 tập trung thảo luận về các chủ đề như: Thương mại điện tử xuyên biên giới, chuỗi cung ứng linh hoạt, hành lang kinh tế mới, logistics xanh và phát triển vận tải thủy - đường sắt nhằm giảm phát thải, tối ưu chi phí.



