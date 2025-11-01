Cá nhân cho thuê nhà, cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu đồng mỗi năm có phải nộp thuế không? Cục Thuế trả lời

Cục Thuế vừa có văn bản trả lời phản ánh của bà Đào Yến Nhi (mã số PAKN.20250820.0375) liên quan đến chính sách thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản, hộ kinh doanh cá thể và nghĩa vụ kê khai, nộp thuế trong giai đoạn chuẩn bị chuyển sang cơ chế tự khai - tự nộp từ năm 2026.

Theo Cục Thuế, cá nhân cho thuê tài sản là người có phát sinh doanh thu từ việc cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi (không bao gồm dịch vụ lưu trú); cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm người điều khiển; hoặc cho thuê các loại tài sản khác. Riêng trường hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú như cho thuê phòng ngắn hạn, nhà trọ sinh viên, công nhân, cung cấp kèm dịch vụ ăn uống hoặc giải trí được xem là một loại hình kinh doanh dịch vụ riêng, áp dụng quy định thuế khác.

Cục Thuế khẳng định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống hiện nay, và từ 200 triệu đồng trở xuống kể từ ngày 1/1/2026, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Tuy nhiên, người nộp thuế vẫn có nghĩa vụ kê khai trung thực, chính xác và nộp hồ sơ thuế đúng hạn theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC. Các cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu kê khai sai hoặc gian dối.

Hiện nay, ứng dụng eTax Mobile đã cho phép hộ kinh doanh và cá nhân kê khai tờ khai thuê tài sản theo kỳ thanh toán hoặc theo năm. Mẫu tờ khai sử dụng là Mẫu 01/CNKD – Tờ khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Đối với hoạt động cho thuê tài sản, Cục Thuế cho biết đang nâng cấp hệ thống để triển khai mẫu tờ khai riêng (Mẫu 01/TTS) trong thời gian tới, giúp người nộp thuế thao tác dễ hơn.

Cơ quan thuế cũng đang mở rộng các kênh hỗ trợ hộ kinh doanh gồm tư vấn trực tuyến, chatbot, đường dây nóng và Cổng thông tin thuế. Đồng thời, ngành thuế khuyến khích người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, thực hiện khai và nộp thuế điện tử miễn phí. Trong giai đoạn chuyển đổi từ phương thức "khoán" sang "kê khai", Cục Thuế cho biết sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ trực tiếp tại địa phương, tổ chức tập huấn, hướng dẫn hộ kinh doanh từng nhóm ngành nghề để đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi.

Bộ Tài chính hiện đang khẩn trương xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại kỳ họp tháng 10/2025. Theo đó, quy định về "khoán thuế" sẽ được bãi bỏ và chuyển hoàn toàn sang cơ chế tự khai, tự nộp áp dụng từ ngày 1/1/2026. Bên cạnh đó, Bộ cũng xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 198/2025/QH15, trong đó có các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát triển bền vững, minh bạch và hội nhập vào nền kinh tế số.

Cục Thuế nhấn mạnh, việc đơn giản hóa, đồng bộ và minh bạch chính sách thuế là một trong những nội dung trọng tâm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội, nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân – đặc biệt là nhóm hộ kinh doanh cá thể phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.