Ca khúc Mỹ Linh vừa giới thiệu xong "Hồng Nhung đùng đùng nổi giận, bỏ về"

Tại họp báo chia sẻ về liveshow "Cửa sổ âm nhạc số 5" với chủ đề "Dương Thụ - Bài hát Thu về" vào ngày 15/9 tại Hà Nội, nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ câu chuyện hậu trường xoay quanh ca khúc Vẫn hát lời tình yêu và hai giọng ca gắn liền với nó: Mỹ Linh và Hồng Nhung. Ông kể rằng nghệ sĩ Trần Bình từng đặt ông viết một bài hát để Mỹ Linh mang đi thi, nhưng khi đưa Vẫn hát lời tình yêu cho cô lựa chọn, Mỹ Linh lại không nhận.

Sau này, khi vào Sài Gòn và nhận thấy khán giả miền Nam đặc biệt yêu nhạc Dương Thụ, cô mới bắt đầu tập luyện lại ca khúc này. Cùng thời điểm ấy, Hồng Nhung xin tác giả cho mình hát và nhanh chóng biến bài hát thành một bản hit lớn.

Không lâu sau, khi nhạc sĩ Dương Thụ vào Sài Gòn làm chương trình cho Hồng Nhung, cả hai nhân tiện đến dự liveshow của Mỹ Linh. Theo lời kể của ông với báo Thanh Niên Việt, sự cố xảy ra khi Mỹ Linh xuất hiện trên sân khấu và giới thiệu: “Đây là bài hát Dương Thụ viết riêng cho Mỹ Linh", theo Thanh Niên Việt.

Ngay sau lời giới thiệu, Hồng Nhung bỏ về luôn: "Hồng Nhung đùng đùng nổi giận, bỏ về. Tôi đang làm chương trình cho Nhung nên ở lại cũng không tiện, phải đi theo về", nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ trên tờ Thanh Niên Việt. Dù thời điểm đó giận là thế nhưng theo nam nhạc sĩ tiết lộ không hề ảnh hướng đến mối quan hệ của hai nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam.

Vậy ca khúc đó nội dung thế ra sao hay cỡ nào?

Âm nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ gắn với tên tuổi của 3 diva hàng đầu là Mỹ Linh, Thanh Lam và Hồng Nhung.

Hồng Nhung - Mỹ Linh vẫn có mối quan hệ thân thiết sau nhiều năm hoạt động.

Có thể nói “Vẫn hát lời tình yêu” là một ca khúc mang màu sắc buồn tinh tế, đẹp nhưng rất mong manh, đòi hỏi sự mềm mại trong cảm xúc và khả năng xử lý tinh tế đến từng hơi thở. Lời hát bắt đầu bằng tiếng van nài đầy lo âu: “Đừng xa vội xa em, vội sớm câu vĩnh biệt”, giống như tiếng nói bật ra từ một trái tim vừa yêu sâu vừa sợ mất mát. Nhân vật trữ tình trong ca khúc luôn ở trạng thái bị tổn thương, níu kéo mà bất lực: “Một mai đành xa anh, khổ đau anh có biết?”.

Nhạc sĩ Dương Thụ sử dụng những hình ảnh giàu tính điện ảnh để chuyển tải cảm xúc của người yêu: trời xanh nhưng âm u, biển êm nhưng có thể thét vang sóng đổ. Đó là những mâu thuẫn của nội tâm – bình yên nhưng đầy bất an, dịu dàng nhưng luôn đứng trên bờ vực vỡ òa. Khi bước sang đoạn sau, giọng ca như chìm trong một sự chấp nhận buồn bã: “Đã biết em để mất anh rồi”, “Đã biết nhau để mãi xa rời”, “Lá xanh rụng giữa xuân ngời”. Những câu hát ấy không chỉ là nỗi đau mà còn là sự thấu hiểu về những điều không níu giữ được.

Thế nhưng kết thúc bài hát lại mở ra một lớp nghĩa khác, trưởng thành và nhân hậu hơn. Dù mất nhau, trái tim vẫn “hát lời tình yêu”. Đó không phải là sự bi lụy mà là một vẻ đẹp sâu xa của tình yêu đích thực: khi mọi thứ đã qua nhưng cảm xúc còn lại vẫn trong trẻo, như ánh sáng le lói trong ký ức.

Chính chiều sâu này đã khiến “Vẫn hát lời tình yêu” trở thành dấu ấn của Hồng Nhung. Cách cô hát mềm, lả lơi, nhấn nhá tiết chế nhưng tạo cảm giác sang trọng khiến ca khúc được nâng lên một tầng cảm xúc rất khác.