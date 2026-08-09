Ca khúc 80 triệu view được Phùng Khánh Linh sáng tác trong một đêm cô đơn ở ngõ Văn Chương, Hà Nội

"Lúc ấy sao mà mình cảm thấy cô đơn thế, mình không có một ai thực sự hiểu mình cả", Phùng Khánh Linh chia sẻ.

Tối 8/8, Phùng Khánh Linh đưa Giữa một vạn tour về Hà Nội biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước 4.000 khán giả. Không MC, không khách mời, Phùng Khánh Linh một mình dẫn dắt khán giả qua 25 ca khúc trong đó 24 bài do cô sáng tác. Âm nhạc được kết hợp với ánh sáng, thời trang, ballet, vũ đạo và diễn xuất tạo nên một thế giới mang màu sắc gothic, lúc ma mị, u tối khi lại tinh nghịch và giàu năng lượng.

Ngay từ phần mở màn, sân khấu chìm trong sắc tối. Phùng Khánh Linh xuất hiện với mái tóc dài trắng, bộ cánh lông vũ và ngồi trên một chú thiên nga đen. Grief Is The Price You Pay For Love vang lên mở ra thế giới của những người từng tổn thương.

Hình ảnh Phùng Khánh Linh trong đêm nhạc.

Tiếp đó, Hiện thực phũ phàng, Linh cảm, Cờ người được nối với nhau bằng phần dàn dựng cầu kỳ. Ballet trở thành một điểm nhấn khi Phùng Khánh Linh trực tiếp tập luyện để có thể đứng trên giày mũi cứng, đưa chuyển động cơ thể vào phần trình diễn.

Từ những câu chuyện tình yêu và tổn thương, chương trình dần dẫn khán giả đến một lát cắt khác trong cuộc đời nữ ca sĩ: những năm tháng cô đơn ở Hà Nội khi Phùng Khánh Linh còn loay hoay tìm con đường âm nhạc cho mình.

Trong phần chia sẻ về ca khúc Hôm nay tôi buồn - một bản hit ra mắt cách đây khoảng 8 năm và hiện đạt 80 triệu lượt view trên Yotube, Phùng Khánh Linh đã nhắc về đêm cô đơn khi còn sống ở ngõ Văn Chương, Hà Nội.

Cô kể từng đi dọc con đường nhỏ, nhìn ánh đèn đường và dòng người qua lại nhưng lại cảm thấy mình không có ai thực sự hiểu. Cảm giác ấy khiến cô luôn tự hỏi làm thế nào để viết được một ca khúc có thể chứa đựng hết những nỗi niềm của mình.

"Lúc ấy sao mà mình cảm thấy cô đơn thế, mình không có một ai thực sự hiểu mình cả. Lúc nào mình cũng có một câu hỏi là làm thế nào để mình có thể sáng tác một ca khúc có thể chất chứa hết nỗi niềm của mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ngay sau đó cô đã ngân nga những giai điệu đầu tiên của ca khúc Hôm nay tôi buồn: "Lúc đấy, tôi nhớ là tôi cứ ngân nga "hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông nơi ánh đèn soi sáng long lanh những gương mặt lạ lẫm...". Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe lại để có thể truyền cảm hứng cho mình", Phùng Khánh Linh kể.

Chia sẻ thêm về cảm xúc khi hát Hôm nay tôi buồn trước 4000 khán giả, Phùng Khánh Linh xúc động nói. "Hà Nội cũng là một nơi mà tôi đã xa nó rất là lâu và khi hát ca khúc này tôi đã nhìn thấy tất cả ánh đèn flash của mọi người sao mà thân thương thế. Tôi chẳng còn cô đơn nữa nhỉ bởi vì mình có nhau rồi. Có nhau để lắng nghe câu chuyện của nhau".

Cũng trong đêm nhạc, Phùng Khánh Linh kể về hoàn cảnh ra đời của Đằng sau sân khấu. Đây là ca khúc gắn với giai đoạn cô nhiều lần hoài nghi về lựa chọn âm nhạc của mình.

Nữ ca sĩ nhớ lại lá thư viết cho mẹ cách đây 9 năm, khi cô quyết định đến một thành phố xa lạ để theo đuổi ước mơ. Chọn âm nhạc làm con đường sự nghiệp, Phùng Khánh Linh từng trải qua những thất bại, có sản phẩm không được đón nhận và những thời điểm tự hỏi liệu nỗ lực của mình có đủ hay chưa: "Đã có lúc Linh tự hỏi bản thân sao mình cố gắng hoài mà vẫn chưa đủ", cô tâm sự.

Phùng Khánh Linh nói mỗi lần nghe lại Đằng sau sân khấu, cô vẫn muốn cảm ơn phiên bản của mình ngày trước vì đã giữ niềm tin rằng một ngày nào đó có thể đứng trước hàng vạn khán giả và hát những ca khúc do chính mình viết.

Sau ca khúc này, nữ ca sĩ dành cho Hà Nội một món quà đặc biệt với Hẹn gặp lại anh ở một khung trời khác. Trước đó, cô mới giới thiệu một đoạn demo, còn tại concert, ca khúc lần đầu được trình diễn trọn vẹn.

Phần tiếp theo của Giữa một vạn tour trở lại với vùng tối quen thuộc trong âm nhạc Phùng Khánh Linh qua Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Em đau, Giả vờ, Điều em không muốn, Tâm sự với đêm một mình, Khóc Blóck...

Các ca khúc nối dài những câu chuyện về tình yêu, tổn thương, cảm giác không được thấu hiểu và những hoài nghi về cuộc sống.

Tuy nhiên, concert không kết thúc trong những gam màu u tối. Ở phần cuối, không khí trở nên tươi vui với Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Phùng Khánh Linh xuất hiện với nguồn năng lượng khác, như một người đã bước qua những giằng xé của quá khứ.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi*, ca khúc do nhạc sĩ Phạm Hải Âu chấp bút và đạo diễn Chung Chí Công tham gia viết lời, khép lại chương trình bằng tinh thần chữa lành.

Phần cuối Phùng Khánh Linh khoe eo thon và vũ đạo sôi động.

25 ca khúc được sắp xếp như những chương hồi tâm lý, đi từ cô đơn, giằng xé, giận dữ đến chấp nhận, chữa lành và hạnh phúc. Phùng Khánh Linh và ê-kíp cũng hạn chế phụ thuộc vào màn hình LED, thay vào đó tập trung vào sân khấu mang phong cách gothic với những mảng sáng - tối tương phản, kết hợp vũ đạo và trình diễn.

Khi chương trình kết thúc, 4.000 khán giả vẫn nán lại, đồng thanh gọi tên Phùng Khánh Linh. Sau những ca khúc được viết từ cô đơn, nữ ca sĩ giờ đứng trước hàng nghìn người đã thuộc và hát cùng những câu chuyện của mình. Giữa một vạn tour còn một đêm diễn tại Hà Nội vào tối 9/8.