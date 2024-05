Công an Hà Nội ngày 25/5 thông tin, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều người dân bị các đối tượng lừa đảo bằng cách giả danh cơ quan Công an gọi điện hướng dẫn cài đặt phần mềm Dịch vụ công "giả mạo" rồi chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh Cảnh sát khu vực hoặc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các đơn vị gọi điện cho người dân thông báo Căn cước công dân bị lỗi trên hệ thống hoặc cần phải cập nhật dữ liệu dân cư, mã định danh, rồi yêu cầu người dân đến cơ quan Công an để khắc phục.

Các đối tượng sẽ thúc ép với lý do cần hoàn thiện gấp hồ sơ để yêu cầu người dân tải phần mềm Dịch vụ công "giả mạo" theo đường dẫn của đối tượng cung cấp. Khi cài đặt phần mềm giả mạo này, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại.

Gần đây nhất, một người phụ nữ trú tại quận Tây Hồ đã bị sập bẫy của các đối tượng với thủ đoạn như trên. Cụ thể, vào ngày 14/5, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận đơn trình báo của chị L (SN: 1979; trú tại Tây Hồ, Hà Nội) về việc bị mất hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản. Chị L cho biết có "nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, yêu cầu khai báo thông tin cá nhân qua cổng Dịch vụ công". Sau đó, đối tượng gửi cho đường link cài đặt phần mềm Dịch vụ công "giả mạo". Khi cài đặt xong thì điện thoại bị treo. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân đã ra ngân hàng để kiểm tra thì phát hiện tài khoản bị mất hơn 2 tỷ đồng.

Phần mềm Dịch vụ công giả mạo - Ảnh: Công an Hà Nội

Vì vậy, để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ Công an để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin dữ liệu dân cư qua điện thoại.

Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào đầu tháng 4 vừa qua, Công an TP Hà Nội cũng tiếp nhận và xác minh vụ việc người phụ nữ tên C. (SN 1980, ở Hà Nội) bị mất hơn 200 triệu đồng khi cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Cụ thể, chị C. nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) yêu cầu cài đặt định danh mức độ 2.

Tuy nhiên, do chị C. bận không đến được trụ sở cơ quan công an nên đối tượng gợi ý sẽ có cán bộ hỗ trợ và hướng dẫn chị cài đặt phần mềm dịch vụ công. Sau khi cài đặt phần mềm giả mạo, chị C. đã bị mất quyền điều khiển điện thoại.

Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo người phụ nữ đã liên hệ phía ngân hàng để khóa tài khoản nhưng được thông báo bị rút mất hơn 200 triệu đồng.

Một nạn nhân khác là anh V., trú tại quận Long Biên (Hà Nội), truy cập đường dẫn do đối tượng giả mạo là cán bộ công an phường cung cấp, tải ứng dụng giả mạo dịch vụ công để bốc số thứ tự trước, không phải chờ khi lên quận làm thủ tục. Sau đó anh V. đã bị chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng trong 3 giao dịch chuyển tiền.

Mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để "thu hồi tiền lừa đảo"

Bên cạnh đó, thời gian qua xuất hiện nhiều Trang facebook mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải các nội dung "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo"... Đây là các trang giả mạo, lợi dụng hình ảnh của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an nhằm tiếp cận nạn nhân bị lừa đảo, lợi dụng tâm lý mong muốn lấy lại số tiền đã mất để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với họ.

Hiện nay, Bộ Công an Việt Nam chỉ cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng qua hai kênh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (https://mps.gov.vn/ và https://bocongan.gov.vn/) và trang facebook Bộ Công an đã được nhà cung cấp dịch vụ xác thực tích xanh (https://www.facebook.com/mps.gov?mibextid=LQQJ4d)

Trang facebook giả mạo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi đọc những trang thông tin không chính thức, mạo danh Bộ Công an. Hiện nay, Bộ Công an và các đơn vị liên quan cũng không phối hợp, ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các mạng xã hội.

Người dân tuyệt đối không liên hệ với các website, các trang mạng xã hội quảng cáo "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo" ... Không chuyển tiền cho các đối tượng để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Khi gặp các trường hợp lừa đảo người dân cần trình báo cơ quan Công an để giải quyết theo quy định của pháp luật.



