BYD cho biết vô-lăng có khả năng thu gọn trên mẫu SUV Fang Cheng Bao Ti 9 chủ yếu giúp người lái có thêm không gian nghỉ ngơi khi xe đỗ. Trong tương lai, công nghệ này có thể mở ra không gian rộng hơn cho chế độ lái tự động cấp độ cao.

Xe BYD thương mại có vô-lăng thu gọn

Tại sự kiện ra mắt Fang Cheng Bao Ti 9 ở Trung Quốc, BYD trình diễn khả năng chiếc SUV tự đỗ trong khi vô-lăng tự động gập vào bảng táp-lô. Đáng chú ý, người lái đã bước ra khỏi xe trước khi quá trình này diễn ra.





Ông He Zhiqi, Phó chủ tịch điều hành BYD, cho biết khoang lái của Ti 9 được phát triển hướng tới kỷ nguyên xe tự lái cấp độ 3 và cấp độ 4 (L3/L4).

Ý tưởng này đã được BYD ấp ủ từ năm 2016, khi hãng giới thiệu mẫu xe ý tưởng E-SEED GT. Tuy nhiên, những hạn chế của kết cấu trục lái cơ khí truyền thống khiến công nghệ chưa thể đi vào sản xuất thương mại cho đến tháng 11/2026.

Tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2019, BYD từng giới thiệu E-SEED GT với vô-lăng có thể thu vào bảng táp-lô khi xe vận hành ở chế độ tự lái, nhằm giải phóng không gian cho người ngồi trước.

Dù vậy, khả năng thu gọn vô-lăng khi xe đang di chuyển chưa thể triển khai trong tương lai gần. Trước mắt, chức năng chính trên Ti 9 là tạo thêm không gian nghỉ ngơi khi đỗ xe. Khi vận hành trên đường, vô-lăng vẫn phải mở hoàn toàn, kể cả khi hệ thống hỗ trợ lái God’s Eye B hoạt động.

Vô-lăng chiếc Ti 9 có thể thu gọn lại. Ảnh: BYD

Vô-lăng thu gọn trên xe BYD có tác dụng gì?

Khi Ti 9 dừng hẳn và người lái chuyển cần số về vị trí P, cơ cấu bản lề điều khiển bằng mô-tơ sẽ xoay vô-lăng 180 độ, đưa bộ phận này thu gọn sát vào bảng táp-lô.

Khoảng không gian phía trước người lái sau đó có thể được tận dụng để bố trí bàn nhỏ. Ghế lái cũng có thể ngả tới góc 165 độ trong khoảng 20 giây để nghỉ ngơi.

Vô-lăng thu gọn giúp tài xế có thêm không gian ngồi. Ảnh: BYD

Theo BYD, quá trình thu gọn vô-lăng mất khoảng 10 giây, giải phóng thêm 25 cm không gian để chân. Tuy nhiên, trước khi xe tiếp tục di chuyển, vô-lăng bắt buộc phải mở hoàn toàn và khóa cố định.

Hệ thống còn hỗ trợ thu gọn vô-lăng khi đỗ xe từ xa. Sau khi người lái bước ra ngoài, vô-lăng có thể tự gập lại trong quá trình xe đỗ và mở ra khi xe rời khỏi vị trí. Toàn bộ thao tác được thực hiện khi không có người bên trong.

Không chỉ dừng lại ở vô-lăng thu gọn

Để hỗ trợ cơ chế thu gọn, Ti 9 sử dụng hệ thống đánh lái điện tử steer-by-wire. Thay vì truyền chuyển động cơ học từ vô-lăng tới bánh xe qua trục lái, thao tác xoay vô-lăng được chuyển thành tín hiệu điện tử gửi tới các bộ chấp hành điều khiển hướng bánh xe.

Cấu trúc này giúp vô-lăng không còn bị ràng buộc bởi trục lái cơ khí cố định, cho phép gập vào bảng táp-lô. Khi mở ra, vô-lăng vẫn có vành đầy đủ cùng các nút bấm vật lý như thông thường.

Vô-lăng của xe BYD có thể tích hợp thêm nhiều chức năng khác. Ảnh: BYD

Tiêu chuẩn mới của Trung Quốc về hệ thống lái có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó BYD cũng tham gia quá trình xây dựng. Hãng cho biết Ti 9 có các hệ thống dự phòng trong cơ cấu điều khiển lái điện tử. Cơ cấu gập vô-lăng đã trải qua 96.000 lần thử nghiệm độ bền ở nhiệt độ từ -30 đến 85 độ C.

BYD cũng thử nghiệm túi khí người lái ở cả hai trạng thái vô-lăng mở và thu gọn, đồng thời cho biết túi khí vẫn có thể bung trong cả hai trường hợp.

Khả năng thu gọn vô-lăng khi xe đang chạy còn phụ thuộc vào cấp độ tự lái. Với cấp độ 3, người lái vẫn phải sẵn sàng tiếp quản khi được yêu cầu. Trong khi đó, cấp độ 4 cho phép xe tự vận hành trong phạm vi được thiết kế mà không cần người lái can thiệp. BYD chưa công bố thời điểm công nghệ này có thể được sử dụng khi xe đang di chuyển.