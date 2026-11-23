Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn. Thời gian ghi nhận vi phạm kéo dài từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2026.
Theo cơ quan chức năng, việc phát hiện vi phạm được thực hiện thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Sau khi ghi nhận, Phòng CSGT sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm xảy ra vi phạm để phối hợp giải quyết.
Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:
|
STT
|
Thời gian
vi phạm
|
Phương tiện
Biển số
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
12-10-2026 06:42
|
Ô tô
36A-351.25
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
2
|
12-10-2026 07:17
|
Ô tô
36K-428.13
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
3
|
12-10-2026 08:24
|
Ô tô
36K-251.95
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
|
4
|
12-10-2026 08:29
|
Ô tô
36A-577.86
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
5
|
12-10-2026 08:38
|
Ô tô
36C-189.85
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
6
|
12-10-2026 08:38
|
Ô tô
36C-189.85
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
7
|
12-10-2026 08:49
|
Ô tô
36C-407.86
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
8
|
12-10-2026 09:32
|
Ô tô
36K-849.34
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
9
|
12-10-2026 09:32
|
Ô tô
29A-184.05
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
10
|
12-10-2026 10:53
|
Ô tô
37S-7702
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
11
|
12-10-2026 10:54
|
Ô tô
36A-639.76
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
12
|
12-10-2026 11:33
|
Ô tô
36A-844.00
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
13
|
12-10-2026 11:40
|
Ô tô
36K-182.26
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
14
|
12-10-2026 11:48
|
Ô tô
36B-571.01
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
15
|
12-10-2026 13:18
|
Ô tô
36K-074.55
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
16
|
12-10-2026 14:26
|
Ô tô
36A-769.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
17
|
12-10-2026 15:37
|
Ô tô
36A-388.08
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
18
|
12-10-2026 16:29
|
Ô tô
38A-855.82
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
19
|
12-10-2026 16:33
|
Ô tô
36K-316.23
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
20
|
12-10-2026 16:36
|
Ô tô
37S-7702
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
21
|
12-10-2026 17:02
|
Ô tô
36C-470.70
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
22
|
12-10-2026 17:12
|
Ô tô
36K-482.95
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
23
|
12-10-2026 17:16
|
Ô tô
36B-394.00
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
24
|
12-10-2026 17:41
|
Ô tô
36K-683.87
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
25
|
12-10-2026 18:50
|
Ô tô
30B-891.26
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
26
|
13-10-2026 07:02
|
Ô tô
36A-149.21
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
27
|
13-10-2026 07:39
|
Ô tô
36A-967.86
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
28
|
13-10-2026 08:05
|
Ô tô
36A-462.25
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
29
|
13-10-2026 10:06
|
Ô tô
36A-524.21
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
30
|
13-10-2026 10:55
|
Ô tô
36A-198.68
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
31
|
13-10-2026 11:05
|
Ô tô
36A-173.41
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
32
|
13-10-2026 15:35
|
Ô tô
36K-515.99
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
33
|
13-10-2026 17:17
|
Ô tô
36A-428.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
34
|
13-10-2026 17:56
|
Ô tô
36A-396.81
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
35
|
13-10-2026 18:34
|
Ô tô
29V-1025
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
36
|
13-10-2026 19:13
|
Ô tô
36A-012.85
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
37
|
13-10-2026 20:11
|
Ô tô
36K-586.27
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
|
38
|
13-10-2026 22:26
|
Ô tô
36B-462.54
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
39
|
13-10-2026 22:45
|
Ô tô
36K-257.50
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
40
|
13-10-2026 23:08
|
Ô tô
36B-458.77
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
41
|
13-10-2026 23:28
|
Ô tô
36H-224.54
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
42
|
14-10-2026 00:05
|
Ô tô
36B-433.20
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
43
|
14-10-2026 01:59
|
Ô tô
36C-386.93
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
44
|
14-10-2026 10:49
|
Ô tô
36A-910.39
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
45
|
14-10-2026 12:06
|
Ô tô
36K-477.53
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
46
|
14-10-2026 13:56
|
Ô tô
36B-416.32
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
47
|
14-10-2026 14:47
|
Ô tô
36A-231.09
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
48
|
14-10-2026 15:59
|
Ô tô
36K-857.97
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
49
|
14-10-2026 16:33
|
Ô tô
36A-629.15
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
50
|
14-10-2026 16:55
|
Ô tô
36A-304.52
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
51
|
14-10-2026 17:25
|
Ô tô
36A-892.15
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
52
|
14-10-2026 18:11
|
Ô tô
36A-383.77
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
53
|
14-10-2026 18:40
|
Ô tô
36H-155.67
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
54
|
14-10-2026 18:59
|
Ô tô
30L-885.43
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
55
|
14-10-2026 19:37
|
Ô tô
36B-435.66
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
56
|
15-10-2026 00:04
|
Ô tô
36A-198.48
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
57
|
15-10-2026 06:37
|
Ô tô
36A-520.43
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
58
|
15-10-2026 07:03
|
Ô tô
36A-682.09
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
59
|
15-10-2026 07:23
|
Ô tô
36C-481.60
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
60
|
15-10-2026 08:04
|
Ô tô
36A-360.54
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
61
|
15-10-2026 08:36
|
Ô tô
36C-387.77
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
62
|
15-10-2026 10:03
|
Ô tô
38H-058.35
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
63
|
15-10-2026 12:09
|
Ô tô
36A-448.77
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
64
|
15-10-2026 13:32
|
Ô tô
36K-051.46
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
65
|
15-10-2026 14:34
|
Ô tô
36F-011.85
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
66
|
15-10-2026 14:46
|
Ô tô
29D-203.99
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
67
|
15-10-2026 14:56
|
Ô tô
36A-017.41
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
68
|
15-10-2026 15:00
|
Ô tô
29K-084.40
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
69
|
15-10-2026 15:22
|
Ô tô
36B-599.72
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
70
|
15-10-2026 15:35
|
Ô tô
36K-220.75
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
71
|
15-10-2026 16:00
|
Ô tô
30E-405.19
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
72
|
15-10-2026 17:00
|
Ô tô
36A-299.32
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
73
|
15-10-2026 21:55
|
Ô tô
36A-017.99
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
74
|
16-10-2026 09:43
|
Ô tô
36K-921.74
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
75
|
16-10-2026 10:03
|
Ô tô
36H-069.96
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
76
|
16-10-2026 10:11
|
Ô tô
30B-048.58
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
77
|
16-10-2026 11:16
|
Ô tô
36H-020.45
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
78
|
16-10-2026 11:22
|
Ô tô
36B-366.97
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
79
|
16-10-2026 11:58
|
Ô tô
36H-166.05
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
80
|
16-10-2026 13:07
|
Ô tô
36H-186.72
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
81
|
16-10-2026 13:07
|
Ô tô
37K-832.08
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
82
|
16-10-2026 16:37
|
Ô tô
36A-585.85
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
83
|
16-10-2026 16:53
|
Ô tô
36K-267.48
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
84
|
16-10-2026 16:57
|
Ô tô
36K-175.70
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
85
|
16-10-2026 16:57
|
Ô tô
36K-175.70
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
86
|
16-10-2026 17:14
|
Ô tô
36A-356.34
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
87
|
16-10-2026 17:17
|
Ô tô
36K-218.75
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
88
|
16-10-2026 17:49
|
Ô tô
36H-024.56
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
89
|
16-10-2026 17:52
|
Ô tô
36A-486.93
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
90
|
16-10-2026 17:54
|
Ô tô
36A-629.74
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
91
|
16-10-2026 18:35
|
Ô tô
30M-519.12
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
92
|
16-10-2026 18:43
|
Ô tô
36A-296.87
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
93
|
16-10-2026 18:55
|
Ô tô
36F-011.79
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
94
|
16-10-2026 19:10
|
Ô tô
36A-616.01
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
95
|
16-10-2026 20:04
|
Ô tô
36H-160.90
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
96
|
16-10-2026 20:15
|
Ô tô
36H-175.44
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
97
|
17-10-2026 06:16
|
Ô tô
36B-458.57
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
98
|
17-10-2026 07:14
|
Ô tô
36A-020.80
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
99
|
17-10-2026 07:40
|
Ô tô
36A-391.78
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
100
|
17-10-2026 07:59
|
Ô tô
30F-866.85
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
101
|
17-10-2026 07:59
|
Ô tô
36C-275.31
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
102
|
17-10-2026 08:23
|
Ô tô
36K-362.90
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
103
|
17-10-2026 09:12
|
Ô tô
52Y-0758
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
104
|
17-10-2026 09:26
|
Ô tô
36B-435.86
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
105
|
17-10-2026 09:39
|
Ô tô
36B-588.86
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
106
|
17-10-2026 10:10
|
Ô tô
30B-701.96
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
107
|
17-10-2026 10:18
|
Ô tô
36A-325.25
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
108
|
17-10-2026 11:01
|
Ô tô
36K-974.37
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
109
|
17-10-2026 11:09
|
Ô tô
36K-208.29
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
110
|
17-10-2026 13:18
|
Ô tô
36K-860.94
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
111
|
17-10-2026 13:23
|
Ô tô
36K-425.05
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
112
|
17-10-2026 13:44
|
Ô tô
36K-666.89
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
113
|
17-10-2026 15:29
|
Ô tô
51A-712.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
114
|
17-10-2026 16:45
|
Ô tô
36B-587.49
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
115
|
17-10-2026 17:04
|
Ô tô
36K-175.70
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
116
|
17-10-2026 17:11
|
Ô tô
36A-244.11
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
117
|
17-10-2026 17:11
|
Ô tô
36A-244.11
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
118
|
17-10-2026 17:13
|
Ô tô
36A-046.97
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
119
|
17-10-2026 17:18
|
Ô tô
30A-953.22
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
120
|
17-10-2026 17:19
|
Ô tô
30C-918.79
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
121
|
17-10-2026 18:02
|
Ô tô
36B-365.86
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
122
|
17-10-2026 18:39
|
Ô tô
36B-395.34
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
123
|
17-10-2026 21:55
|
Ô tô
30K-550.49
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
124
|
17-10-2026 22:05
|
Ô tô
36K-000.08
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
125
|
17-10-2026 22:09
|
Ô tô
36F-010.63
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
126
|
18-10-2026 07:14
|
Ô tô
36B-479.35
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
127
|
18-10-2026 07:33
|
Ô tô
36B-528.88
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
128
|
18-10-2026 08:05
|
Ô tô
36K-107.50
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
129
|
18-10-2026 08:16
|
Ô tô
36C-012.79
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
130
|
18-10-2026 08:47
|
Ô tô
30F-5590
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
131
|
18-10-2026 09:21
|
Ô tô
36A-535.08
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
132
|
18-10-2026 09:34
|
Ô tô
36K-126.79
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
133
|
18-10-2026 09:46
|
Ô tô
29A-089.29
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
134
|
18-10-2026 09:55
|
Ô tô
36B-382.47
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
135
|
18-10-2026 11:13
|
Ô tô
36K-857.27
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
136
|
18-10-2026 11:54
|
Ô tô
36A-412.86
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
137
|
18-10-2026 12:32
|
Ô tô
36A-502.22
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
138
|
18-10-2026 12:48
|
Ô tô
36A-011.38
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
139
|
18-10-2026 15:30
|
Ô tô
30K-134.93
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
140
|
18-10-2026 16:01
|
Ô tô
36A-408.44
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
141
|
18-10-2026 16:18
|
Ô tô
43B-254.40
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
142
|
18-10-2026 16:29
|
Ô tô
36K-093.02
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
143
|
18-10-2026 16:33
|
Ô tô
36K-410.29
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
144
|
18-10-2026 17:15
|
Ô tô
36C-320.40
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
145
|
18-10-2026 18:31
|
Ô tô
36K-427.38
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
146
|
18-10-2026 19:34
|
Ô tô
36A-145.57
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
147
|
18-10-2026 19:46
|
Ô tô
36A-364.74
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
148
|
18-10-2026 22:33
|
Ô tô
36B-397.05
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
149
|
12-10-2026 06:48
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-612.05
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
150
|
12-10-2026 06:49
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-540.22
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
151
|
12-10-2026 06:49
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-807.10
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
152
|
12-10-2026 07:46
|
Mô tô (Xe máy)
36N2-5501
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|
153
|
12-10-2026 07:46
|
Mô tô (Xe máy)
36N2-5501
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại
|
154
|
12-10-2026 07:46
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-822.98
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|
155
|
12-10-2026 07:50
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-541.05
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
156
|
12-10-2026 09:01
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-319.96
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
157
|
12-10-2026 23:25
|
Mô tô (Xe máy)
36K3-161.16
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
158
|
12-10-2026 23:25
|
Mô tô (Xe máy)
36K3-161.16
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
159
|
12-10-2026 23:26
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-856.23
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
160
|
12-10-2026 23:41
|
Mô tô (Xe máy)
36AL-048.76
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
161
|
13-10-2026 05:43
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-622.85
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
162
|
13-10-2026 06:12
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-693.41
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
163
|
13-10-2026 06:13
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-838.59
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
164
|
13-10-2026 06:16
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-777.79
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
165
|
13-10-2026 09:08
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-496.99
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – AH1 (đường Hùng Vương), phường Quảng Phú (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
166
|
13-10-2026 09:22
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-898.51
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
167
|
13-10-2026 09:24
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-622.85
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
168
|
13-10-2026 09:27
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-394.50
|
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
169
|
13-10-2026 22:03
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-361.36
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
170
|
13-10-2026 22:03
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-361.36
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
171
|
13-10-2026 22:13
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-508.06
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
172
|
14-10-2026 05:53
|
Mô tô (Xe máy)
36C1-491.86
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
173
|
14-10-2026 08:16
|
Mô tô (Xe máy)
36B2-798.99
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
174
|
15-10-2026 05:44
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-403.75
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
175
|
15-10-2026 05:44
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-403.75
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
176
|
15-10-2026 05:52
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-540.47
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
177
|
15-10-2026 05:52
|
Mô tô (Xe máy)
29AD-705.30
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
178
|
15-10-2026 05:53
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-956.02
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
179
|
15-10-2026 06:21
|
Mô tô (Xe máy)
36C2-064.62
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
180
|
15-10-2026 06:24
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-607.62
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
181
|
15-10-2026 16:10
|
Mô tô (Xe máy)
36C1-60563
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
182
|
15-10-2026 16:13
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-598.01
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
183
|
15-10-2026 16:37
|
Mô tô (Xe máy)
36AS-060.67
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – AH1 (đường Hùng Vương), phường Quảng Phú (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
184
|
15-10-2026 16:43
|
Mô tô (Xe máy)
36C1-491.86
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
185
|
15-10-2026 16:43
|
Mô tô (Xe máy)
36C1-491.86
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
186
|
15-10-2026 22:14
|
Mô tô (Xe máy)
68X1-149.80
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
187
|
15-10-2026 22:14
|
Mô tô (Xe máy)
68X1-149.80
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
188
|
15-10-2026 22:34
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-653.83
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
189
|
15-10-2026 22:34
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-65383
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
190
|
15-10-2026 22:54
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-708.76
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
191
|
15-10-2026 22:54
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-708.76
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
192
|
17-10-2026 06:03
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-684.13
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
193
|
17-10-2026 06:04
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-444.95
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
194
|
17-10-2026 06:04
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-444.95
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
195
|
17-10-2026 06:17
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-077.66
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
196
|
17-10-2026 07:02
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-826.79
|
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
197
|
17-10-2026 07:03
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-594.30
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
198
|
17-10-2026 07:10
|
Mô tô (Xe máy)
15B2-036.91
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
199
|
17-10-2026 19:08
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-520.31
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
200
|
17-10-2026 19:15
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-258.16
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
201
|
18-10-2026 18:51
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-405.02
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
202
|
18-10-2026 18:59
|
Mô tô (Xe máy)
36AF-018.51
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
203
|
18-10-2026 21:01
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ9-040.34
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
204
|
18-10-2026 21:04
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-100.03
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
205
|
18-10-2026 21:04
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-100.03
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
206
|
18-10-2026 21:55
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ6-513.74
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
207
|
18-10-2026 21:55
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ6-513.74
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
208
|
18-10-2026 22:00
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-764.77
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
209
|
18-10-2026 22:00
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-764.77
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
210
|
18-10-2026 22:00
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-764.77
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở theo 02 người trên xe
|
211
|
18-10-2026 23:12
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-889.98
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.
Để tra cứu, chủ phương tiện truy cập website www.csgt.vn, chọn mục tra cứu phương tiện vi phạm và làm theo hướng dẫn. Ngoài ra, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeTraffic để kiểm tra thông tin phạt nguội.
Trường hợp phương tiện được xác định có vi phạm, chủ xe hoặc người có liên quan cần đến giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra vi phạm. Địa điểm tiếp nhận là bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa, tại số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc trụ sở Công an địa phương nơi cư trú.
Nếu hết thời hạn trên mà người liên quan chưa đến làm việc hoặc Phòng CSGT chưa nhận được kết quả xử lý vụ việc, cơ quan này sẽ gửi thông báo cảnh báo phương tiện vi phạm đến cơ quan đăng kiểm.
Việc sử dụng hệ thống camera giám sát giúp lực lượng chức năng ghi nhận các hành vi vi phạm trên đường bộ, qua đó hỗ trợ công tác kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông. Dù vậy, ý thức chấp hành luật của mỗi người vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hoặc vạch kẻ đường bị phạt từ 400.000-600.000 đồng. Mức phạt đối với hành vi chuyển làn không đúng quy định hoặc không có tín hiệu báo trước là 600.000-800.000 đồng. Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt từ 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Chủ phương tiện nên thường xuyên kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức, đồng thời thực hiện thủ tục xử lý khi phát hiện vi phạm để tránh kéo dài vụ việc.
Hân Ly