STT Thời gian vi phạm Phương tiện Biển số Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

1 12-10-2026 06:42 Ô tô 36A-351.25 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

2 12-10-2026 07:17 Ô tô 36K-428.13 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3 12-10-2026 08:24 Ô tô 36K-251.95 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

4 12-10-2026 08:29 Ô tô 36A-577.86 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

5 12-10-2026 08:38 Ô tô 36C-189.85 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

6 12-10-2026 08:38 Ô tô 36C-189.85 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

7 12-10-2026 08:49 Ô tô 36C-407.86 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

8 12-10-2026 09:32 Ô tô 36K-849.34 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9 12-10-2026 09:32 Ô tô 29A-184.05 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10 12-10-2026 10:53 Ô tô 37S-7702 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11 12-10-2026 10:54 Ô tô 36A-639.76 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12 12-10-2026 11:33 Ô tô 36A-844.00 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13 12-10-2026 11:40 Ô tô 36K-182.26 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14 12-10-2026 11:48 Ô tô 36B-571.01 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15 12-10-2026 13:18 Ô tô 36K-074.55 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16 12-10-2026 14:26 Ô tô 36A-769.38 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

17 12-10-2026 15:37 Ô tô 36A-388.08 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18 12-10-2026 16:29 Ô tô 38A-855.82 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19 12-10-2026 16:33 Ô tô 36K-316.23 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20 12-10-2026 16:36 Ô tô 37S-7702 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21 12-10-2026 17:02 Ô tô 36C-470.70 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22 12-10-2026 17:12 Ô tô 36K-482.95 Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23 12-10-2026 17:16 Ô tô 36B-394.00 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

24 12-10-2026 17:41 Ô tô 36K-683.87 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25 12-10-2026 18:50 Ô tô 30B-891.26 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26 13-10-2026 07:02 Ô tô 36A-149.21 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27 13-10-2026 07:39 Ô tô 36A-967.86 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28 13-10-2026 08:05 Ô tô 36A-462.25 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

29 13-10-2026 10:06 Ô tô 36A-524.21 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

30 13-10-2026 10:55 Ô tô 36A-198.68 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

31 13-10-2026 11:05 Ô tô 36A-173.41 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32 13-10-2026 15:35 Ô tô 36K-515.99 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

33 13-10-2026 17:17 Ô tô 36A-428.38 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

34 13-10-2026 17:56 Ô tô 36A-396.81 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35 13-10-2026 18:34 Ô tô 29V-1025 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

36 13-10-2026 19:13 Ô tô 36A-012.85 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

37 13-10-2026 20:11 Ô tô 36K-586.27 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa 23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

38 13-10-2026 22:26 Ô tô 36B-462.54 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

39 13-10-2026 22:45 Ô tô 36K-257.50 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

40 13-10-2026 23:08 Ô tô 36B-458.77 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41 13-10-2026 23:28 Ô tô 36H-224.54 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

42 14-10-2026 00:05 Ô tô 36B-433.20 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

43 14-10-2026 01:59 Ô tô 36C-386.93 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

44 14-10-2026 10:49 Ô tô 36A-910.39 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

45 14-10-2026 12:06 Ô tô 36K-477.53 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

46 14-10-2026 13:56 Ô tô 36B-416.32 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

47 14-10-2026 14:47 Ô tô 36A-231.09 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48 14-10-2026 15:59 Ô tô 36K-857.97 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

49 14-10-2026 16:33 Ô tô 36A-629.15 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

50 14-10-2026 16:55 Ô tô 36A-304.52 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51 14-10-2026 17:25 Ô tô 36A-892.15 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

52 14-10-2026 18:11 Ô tô 36A-383.77 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

53 14-10-2026 18:40 Ô tô 36H-155.67 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

54 14-10-2026 18:59 Ô tô 30L-885.43 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

55 14-10-2026 19:37 Ô tô 36B-435.66 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

56 15-10-2026 00:04 Ô tô 36A-198.48 Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

57 15-10-2026 06:37 Ô tô 36A-520.43 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

58 15-10-2026 07:03 Ô tô 36A-682.09 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

59 15-10-2026 07:23 Ô tô 36C-481.60 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

60 15-10-2026 08:04 Ô tô 36A-360.54 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61 15-10-2026 08:36 Ô tô 36C-387.77 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

62 15-10-2026 10:03 Ô tô 38H-058.35 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

63 15-10-2026 12:09 Ô tô 36A-448.77 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

64 15-10-2026 13:32 Ô tô 36K-051.46 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

65 15-10-2026 14:34 Ô tô 36F-011.85 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66 15-10-2026 14:46 Ô tô 29D-203.99 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67 15-10-2026 14:56 Ô tô 36A-017.41 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68 15-10-2026 15:00 Ô tô 29K-084.40 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

69 15-10-2026 15:22 Ô tô 36B-599.72 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70 15-10-2026 15:35 Ô tô 36K-220.75 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

71 15-10-2026 16:00 Ô tô 30E-405.19 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

72 15-10-2026 17:00 Ô tô 36A-299.32 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

73 15-10-2026 21:55 Ô tô 36A-017.99 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

74 16-10-2026 09:43 Ô tô 36K-921.74 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75 16-10-2026 10:03 Ô tô 36H-069.96 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

76 16-10-2026 10:11 Ô tô 30B-048.58 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

77 16-10-2026 11:16 Ô tô 36H-020.45 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

78 16-10-2026 11:22 Ô tô 36B-366.97 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

79 16-10-2026 11:58 Ô tô 36H-166.05 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80 16-10-2026 13:07 Ô tô 36H-186.72 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81 16-10-2026 13:07 Ô tô 37K-832.08 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 16-10-2026 16:37 Ô tô 36A-585.85 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

83 16-10-2026 16:53 Ô tô 36K-267.48 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84 16-10-2026 16:57 Ô tô 36K-175.70 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

85 16-10-2026 16:57 Ô tô 36K-175.70 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

86 16-10-2026 17:14 Ô tô 36A-356.34 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

87 16-10-2026 17:17 Ô tô 36K-218.75 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

88 16-10-2026 17:49 Ô tô 36H-024.56 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89 16-10-2026 17:52 Ô tô 36A-486.93 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

90 16-10-2026 17:54 Ô tô 36A-629.74 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

91 16-10-2026 18:35 Ô tô 30M-519.12 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

92 16-10-2026 18:43 Ô tô 36A-296.87 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93 16-10-2026 18:55 Ô tô 36F-011.79 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

94 16-10-2026 19:10 Ô tô 36A-616.01 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95 16-10-2026 20:04 Ô tô 36H-160.90 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

96 16-10-2026 20:15 Ô tô 36H-175.44 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

97 17-10-2026 06:16 Ô tô 36B-458.57 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

98 17-10-2026 07:14 Ô tô 36A-020.80 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

99 17-10-2026 07:40 Ô tô 36A-391.78 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100 17-10-2026 07:59 Ô tô 30F-866.85 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

101 17-10-2026 07:59 Ô tô 36C-275.31 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

102 17-10-2026 08:23 Ô tô 36K-362.90 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

103 17-10-2026 09:12 Ô tô 52Y-0758 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

104 17-10-2026 09:26 Ô tô 36B-435.86 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105 17-10-2026 09:39 Ô tô 36B-588.86 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

106 17-10-2026 10:10 Ô tô 30B-701.96 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

107 17-10-2026 10:18 Ô tô 36A-325.25 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

108 17-10-2026 11:01 Ô tô 36K-974.37 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

109 17-10-2026 11:09 Ô tô 36K-208.29 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

110 17-10-2026 13:18 Ô tô 36K-860.94 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

111 17-10-2026 13:23 Ô tô 36K-425.05 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

112 17-10-2026 13:44 Ô tô 36K-666.89 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

113 17-10-2026 15:29 Ô tô 51A-712.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

114 17-10-2026 16:45 Ô tô 36B-587.49 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

115 17-10-2026 17:04 Ô tô 36K-175.70 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

116 17-10-2026 17:11 Ô tô 36A-244.11 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

117 17-10-2026 17:11 Ô tô 36A-244.11 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

118 17-10-2026 17:13 Ô tô 36A-046.97 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

119 17-10-2026 17:18 Ô tô 30A-953.22 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

120 17-10-2026 17:19 Ô tô 30C-918.79 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

121 17-10-2026 18:02 Ô tô 36B-365.86 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

122 17-10-2026 18:39 Ô tô 36B-395.34 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

123 17-10-2026 21:55 Ô tô 30K-550.49 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

124 17-10-2026 22:05 Ô tô 36K-000.08 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

125 17-10-2026 22:09 Ô tô 36F-010.63 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126 18-10-2026 07:14 Ô tô 36B-479.35 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

127 18-10-2026 07:33 Ô tô 36B-528.88 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

128 18-10-2026 08:05 Ô tô 36K-107.50 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

129 18-10-2026 08:16 Ô tô 36C-012.79 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130 18-10-2026 08:47 Ô tô 30F-5590 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

131 18-10-2026 09:21 Ô tô 36A-535.08 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

132 18-10-2026 09:34 Ô tô 36K-126.79 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133 18-10-2026 09:46 Ô tô 29A-089.29 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134 18-10-2026 09:55 Ô tô 36B-382.47 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135 18-10-2026 11:13 Ô tô 36K-857.27 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136 18-10-2026 11:54 Ô tô 36A-412.86 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137 18-10-2026 12:32 Ô tô 36A-502.22 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

138 18-10-2026 12:48 Ô tô 36A-011.38 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

139 18-10-2026 15:30 Ô tô 30K-134.93 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

140 18-10-2026 16:01 Ô tô 36A-408.44 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

141 18-10-2026 16:18 Ô tô 43B-254.40 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

142 18-10-2026 16:29 Ô tô 36K-093.02 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

143 18-10-2026 16:33 Ô tô 36K-410.29 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

144 18-10-2026 17:15 Ô tô 36C-320.40 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

145 18-10-2026 18:31 Ô tô 36K-427.38 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

146 18-10-2026 19:34 Ô tô 36A-145.57 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147 18-10-2026 19:46 Ô tô 36A-364.74 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

148 18-10-2026 22:33 Ô tô 36B-397.05 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

149 12-10-2026 06:48 Mô tô (Xe máy) 36B5-612.05 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

150 12-10-2026 06:49 Mô tô (Xe máy) 36AC-540.22 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

151 12-10-2026 06:49 Mô tô (Xe máy) 36B5-807.10 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

152 12-10-2026 07:46 Mô tô (Xe máy) 36N2-5501 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

153 12-10-2026 07:46 Mô tô (Xe máy) 36N2-5501 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại

154 12-10-2026 07:46 Mô tô (Xe máy) 36B7-822.98 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

155 12-10-2026 07:50 Mô tô (Xe máy) 36AC-541.05 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

156 12-10-2026 09:01 Mô tô (Xe máy) 36B8-319.96 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157 12-10-2026 23:25 Mô tô (Xe máy) 36K3-161.16 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

158 12-10-2026 23:25 Mô tô (Xe máy) 36K3-161.16 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

159 12-10-2026 23:26 Mô tô (Xe máy) 36AD-856.23 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

160 12-10-2026 23:41 Mô tô (Xe máy) 36AL-048.76 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

161 13-10-2026 05:43 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-622.85 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

162 13-10-2026 06:12 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-693.41 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

163 13-10-2026 06:13 Mô tô (Xe máy) 36B3-838.59 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

164 13-10-2026 06:16 Mô tô (Xe máy) 36B8-777.79 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

165 13-10-2026 09:08 Mô tô (Xe máy) 36AE-496.99 Ngã tư Võ Nguyên Giáp – AH1 (đường Hùng Vương), phường Quảng Phú (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

166 13-10-2026 09:22 Mô tô (Xe máy) 36B7-898.51 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

167 13-10-2026 09:24 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-622.85 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

168 13-10-2026 09:27 Mô tô (Xe máy) 36B7-394.50 Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

169 13-10-2026 22:03 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-361.36 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

170 13-10-2026 22:03 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-361.36 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

171 13-10-2026 22:13 Mô tô (Xe máy) 36AC-508.06 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

172 14-10-2026 05:53 Mô tô (Xe máy) 36C1-491.86 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

173 14-10-2026 08:16 Mô tô (Xe máy) 36B2-798.99 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

174 15-10-2026 05:44 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-403.75 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

175 15-10-2026 05:44 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-403.75 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

176 15-10-2026 05:52 Mô tô (Xe máy) 36B4-540.47 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

177 15-10-2026 05:52 Mô tô (Xe máy) 29AD-705.30 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

178 15-10-2026 05:53 Mô tô (Xe máy) 36AD-956.02 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

179 15-10-2026 06:21 Mô tô (Xe máy) 36C2-064.62 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

180 15-10-2026 06:24 Mô tô (Xe máy) 36AD-607.62 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

181 15-10-2026 16:10 Mô tô (Xe máy) 36C1-60563 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

182 15-10-2026 16:13 Mô tô (Xe máy) 36B6-598.01 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

183 15-10-2026 16:37 Mô tô (Xe máy) 36AS-060.67 Ngã tư Võ Nguyên Giáp – AH1 (đường Hùng Vương), phường Quảng Phú (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

184 15-10-2026 16:43 Mô tô (Xe máy) 36C1-491.86 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

185 15-10-2026 16:43 Mô tô (Xe máy) 36C1-491.86 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

186 15-10-2026 22:14 Mô tô (Xe máy) 68X1-149.80 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

187 15-10-2026 22:14 Mô tô (Xe máy) 68X1-149.80 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

188 15-10-2026 22:34 Mô tô (Xe máy) 36AC-653.83 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

189 15-10-2026 22:34 Mô tô (Xe máy) 36AC-65383 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

190 15-10-2026 22:54 Mô tô (Xe máy) 36B8-708.76 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

191 15-10-2026 22:54 Mô tô (Xe máy) 36B8-708.76 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

192 17-10-2026 06:03 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-684.13 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

193 17-10-2026 06:04 Mô tô (Xe máy) 36AD-444.95 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

194 17-10-2026 06:04 Mô tô (Xe máy) 36AD-444.95 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

195 17-10-2026 06:17 Mô tô (Xe máy) 36AC-077.66 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

196 17-10-2026 07:02 Mô tô (Xe máy) 36B8-826.79 Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

197 17-10-2026 07:03 Mô tô (Xe máy) 36AC-594.30 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

198 17-10-2026 07:10 Mô tô (Xe máy) 15B2-036.91 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

199 17-10-2026 19:08 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-520.31 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

200 17-10-2026 19:15 Mô tô (Xe máy) 36B5-258.16 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

201 18-10-2026 18:51 Mô tô (Xe máy) 36AE-405.02 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

202 18-10-2026 18:59 Mô tô (Xe máy) 36AF-018.51 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

203 18-10-2026 21:01 Mô tô (Xe máy) 36MĐ9-040.34 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

204 18-10-2026 21:04 Mô tô (Xe máy) 36B7-100.03 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

205 18-10-2026 21:04 Mô tô (Xe máy) 36B7-100.03 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

206 18-10-2026 21:55 Mô tô (Xe máy) 36MĐ6-513.74 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

207 18-10-2026 21:55 Mô tô (Xe máy) 36MĐ6-513.74 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

208 18-10-2026 22:00 Mô tô (Xe máy) 36B6-764.77 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

209 18-10-2026 22:00 Mô tô (Xe máy) 36B6-764.77 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

210 18-10-2026 22:00 Mô tô (Xe máy) 36B6-764.77 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở theo 02 người trên xe