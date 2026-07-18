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Búp bê Hollywood bị chê mặc đồ trông "rẻ tiền"

Linh An
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Nữ hoàng thảm đỏ gây tranh cãi với outfit táo bạo.

Mới đây, Anya Taylor-Joy xuất hiện tại một khách sạn ở New York trong thời gian quảng bá cho mini-series Lucky. Vốn được biết đến là một trong những mỹ nhân có gu thời trang khá táo bạo, nữ diễn viên tiếp tục khiến dân tình phải bàn tán với outfit vừa hở bạo vừa đậm tinh thần color-block, nhưng lần này lại nhận về phản ứng chia phe rõ rệt.

Anya Taylor-Joy xuất hiện với oufit vô cùng chói mắt. (Nguồn: movietvnewsofficial)

Nữ diễn viên diện một chiếc cardigan xanh olive dáng lửng, bên trong là bra màu tím đậm với thiết kế khá kiệm vải, để lộ eo thon cùng vòng 1 đầy đặn. Anya kết hợp item này với chân váy midi họa tiết hoa trừu tượng tông cam - nâu nổi bật và hoàn thiện tổng thể bằng một đôi sandal cao gót màu vàng. Có thể thấy, đây là một outfit sử dụng rất nhiều gam màu mạnh, từ xanh, tím, cam cho đến vàng, tạo nên tổng thể cực kỳ bắt mắt.

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Không hổ danh là người đẹp luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn. (Nguồn: Instagram)

Tuy nhiên, cũng chính sự “chơi màu” mạnh tay này lại khiến Anya Taylor-Joy vướng tranh cãi dữ dội. Một bộ phận netizen cho rằng outfit quá rối mắt, các item dường như “không liên quan” đến nhau và tổng thể trông khá kệch cỡm. Thậm chí, có người còn nhận xét nữ diễn viên đang bị chính outfit “nuốt chửng”, dù sở hữu vóc dáng và gương mặt nổi bật.

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Nhiều comment trái chiều về hình ảnh của Anya Taylor. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ gây bàn tán vì màn phối màu “chơi lớn”, outfit của Anya Taylor-Joy còn khiến netizen tranh cãi bởi cách diện đồ táo bạo. Nữ diễn viên mở phanh hoàn toàn cardigan, để lộ trọn chiếc bra tím bên trong. Nhiều người cho rằng cách ăn mặc này quá hở hang, thậm chí “không khác gì mặc đồ lót ra đường” và hoàn toàn không phù hợp với một diện mạo xuống phố.

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Nhiều người còn cảm thấy phong cách mặc đồ của cô nàng có phần kỳ quái. (Nguồn: Instagram)

Ở chiều ngược lại, không ít người lại lên tiếng bênh vực Anya. Nhóm này cho rằng đây là một set đồ mang tinh thần thời trang rõ rệt, không đi theo công thức an toàn hay kiểu phối đồ “đẹp lòng số đông”. Đặc biệt, chiếc cardigan xanh olive và bra tím được nhận xét là tạo hiệu ứng tương phản khá thú vị, trong khi chân váy họa tiết giúp tổng thể thêm phần nổi bật, đúng với hình ảnh một Anya Taylor-Joy luôn sẵn sàng thử nghiệm với thời trang.

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Ngược lại, nhiều netizen lại vô cùng thích thú với oufit đầy màu sắc này của người đẹp. (Nguồn: Instagram)

Dù nhận về cả khen lẫn chê, có một điều không thể phủ nhận là Anya Taylor-Joy đã thành công trong việc khiến outfit của mình trở thành chủ đề được bàn tán. Có lẽ, với một ngôi sao vốn không ngại những lựa chọn thời trang khác biệt như Anya, “gây tranh cãi” đôi khi cũng chính là một phần của cuộc chơi.

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Anya Taylor-Joy - nữ hoàng thảm đỏ không ngại thử nghiệm những màu sắc nổi bật, những chi tiết đính kết cầu kỳ hay những đường cắt xẻ táo bạo. (Nguồn: Instagram)

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Tags

Anya Taylor-Joy

Búp bê Hollywood

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