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Bước đi mới của VinFast tại Philippines: Trung tâm logistics và xưởng dịch vụ rộng 20.000 m²

Ngọc Điệp
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Bespoke Logistics sẽ vận hành trung tâm phân phối tích hợp xưởng dịch vụ được VinFast ủy quyền, thực hiện các hoạt động lưu kho, kiểm tra và xử lý kỹ thuật xe máy điện trước khi bàn giao, đồng thời đảm nhiệm quản lý bãi xe, vận chuyển và giao xe.

Ngày 18/07/2026, Bespoke Logistics, doanh nghiệp cung cấp giải pháp logistics trọn gói cho ngành xe tại Philippines, chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển trung tâm phân phối tích hợp xưởng dịch vụ, kiểm tra xe máy điện VinFast trước khi bàn giao.

Với diện tích 20.000 m² và sức chứa tới 30.000 xe tại thành phố Carmona, tỉnh Cavite, trung tâm góp phần tối ưu quy trình chuẩn bị xe, nâng cao hiệu quả vận hành và bảo đảm chất lượng phương tiện trước khi bàn giao cho khách hàng.

Theo thỏa thuận, Bespoke Logistics sẽ vận hành trung tâm phân phối tích hợp xưởng dịch vụ được VinFast ủy quyền, thực hiện các hoạt động lưu kho, kiểm tra và xử lý kỹ thuật xe máy điện trước khi bàn giao, đồng thời đảm nhiệm quản lý bãi xe, vận chuyển và giao xe.

Trong khuôn khổ hợp tác, VinFast sẽ phối hợp chặt chẽ với Bespoke Logistics để triển khai chương trình đào tạo và chứng nhận đội ngũ kỹ thuật viên, chuyển giao quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng thống nhất, đồng thời xây dựng hệ thống cung ứng linh kiện nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ.

Bespoke Logistics hoạt động trong lĩnh vực logistics ô tô với năng lực cung cấp chuỗi dịch vụ khép kín, từ kiểm tra xe trước bàn giao (PDI), lưu kho, quản lý bãi xe, vận chuyển đến giao xe.

Đơn vị cũng sở hữu kinh nghiệm triển khai các hạng mục kỹ thuật tại kho và vận hành hệ thống quản lý phương tiện, hàng tồn kho hiện đại, đồng thời là đối tác của nhiều thương hiệu trong ngành ô tô tại Philippines.

Thỏa thuận mới là một phần trong chiến lược dài hạn của VinFast nhằm phát triển hệ sinh thái xe máy điện toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế tại Philippines.

Bên cạnh việc mở bán ba mẫu xe máy điện đổi pin Evo, Feliz II và Viper, VinFast cũng đang từng bước hoàn thiện mạng lưới phân phối, dịch vụ hậu mãi và hệ thống trạm đổi pin.

Ông Bùi Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Hậu mãi toàn cầu VinFast, cho biết: "Hợp tác với Bespoke Logistics là mắt xích quan trọng giúp chúng tôi củng cố năng lực phân phối và dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu, qua đó đảm bảo khách hàng tại Philippines luôn nhận được những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao ngay từ ngày đầu sở hữu”.

Ông Allan A. Mina, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bespoke Logistics, cho biết: "Chúng tôi cam kết vận hành trung tâm theo tiêu chuẩn quốc tế của VinFast, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ và quy trình để hỗ trợ sự tăng trưởng bền vững của thương hiệu tại thị trường”.

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